Audio spatial pour les appels vidéo fonctionne désormais dans Microsoft Teams ainsi que dans FaceTime

Apple a introduit l’audio spatial pour les appels vidéo sur FaceTime avec macOS Monterey en 2021, et la même fonctionnalité est maintenant disponible sur les ordinateurs Mac et PC dans Microsoft Teams. Le déploiement complet fait suite à des tests précédents.

L’audio spatial crée l’illusion que les personnes sont physiquement positionnées dans l’espace dans lequel elles sont affichées sur votre écran, leur voix semblant provenir de cet endroit. Microsoft affirme que ce n’est pas simplement un gadget…

L’entreprise affirme que cela facilite le suivi de qui parle et réduit la fatigue des réunions.

Créer des expériences audio et vidéo réalistes et captivantes qui simulent des scénarios dynamiques du monde réel présente des défis. Par exemple, nous nous appuyons sur l’écoute binaurale (c’est-à-dire que nous utilisons les deux oreilles) pour aider à identifier et distinguer les sources de sons dans le monde physique. Cependant, la plupart des applications de communication audio et vidéo actuelles fournissent un son monophonique où les signaux vocaux de différents participants sont transmis dans un seul canal audio, ce qui supprime le contexte spatial précieux que notre esprit peut anticiper.

Teams Spatial Audio aligne l’emplacement audio perçu de chaque participant avec leur représentation vidéo pour faciliter le suivi de qui parle, mieux comprendre lorsque plusieurs intervenants parlent en même temps et réduire la fatigue et la charge cognitive des réunions.