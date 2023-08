La série AMD Radeon RX 7000 entre enfin dans l’enquête Steam, la RTX 4060 Ti fait son apparition

En résumé: Le dernier sondage Steam est là, apportant avec lui des détails sur le hardware et les logiciels que les participants ont dans leurs machines. Ce fut un bon mois pour AMD, qui a enregistré des gains tant attendus en termes de CPU et la première carte Radeon RX 7xxx à rejoindre le classement. Par ailleurs, la RTX 4060 Ti, tant critiquée, a été le troisième meilleur performer en juillet.

Allons directement à la section principale du sondage sur les GPU, le mois dernier, la RTX 3060 a continué ce qui semble être une ascension inévitable vers le sommet du classement et a détrôné la GTX 1650. Étant donné le prix relativement bas de la carte Ampere, sa disponibilité sur le marché de l’occasion et le fait qu’elle peut égaler, voire dépasser, son successeur, cette option milieu de gamme s’est révélée très populaire récemment.

En examinant les meilleurs performers de juillet, la RTX 3070 se situe en tête, suivie, étrangement, de la GeForce RTX T10-8, une carte graphique professionnelle de l’ère Turing. La nouvelle entrée en troisième position pourrait également surprendre : la RTX 4060 Ti – il s’agira de la version 8 Go, la version 16 Go n’étant arrivée que récemment.

Nous avons attribué au RTX 4060 Ti une note de seulement 60 dans notre test, soulignant qu’il n’en valait certainement pas la peine avec son prix de 400 $. Il y avait aussi des histoires sur les sites marchands qui ont ouvert tard au Japon pour le lancement de la carte et qu’une seule personne s’est présentée pour en acheter une.

En dehors de NVIDIA, AMD sera heureux de voir que la première carte de la série Radeon RX 7000 est arrivée dans le classement principal des GPUs depuis leur arrivée en décembre. Seul l’un des trois produits grand public pour ordinateur de bureau, le RX 7900 XTX, l’a fait, bien que le fleuron ait été le septième meilleur performer.

AMD sera également ravi de constater que ses processeurs ont connu une bonne période en juillet. Après avoir perdu du terrain face à Intel pendant trois mois consécutifs, les processeurs de Team Red ont connu une augmentation de 1,16%, portant sa part totale à 33,19%. Les processeurs Intel de la 14e génération, Meteor Lake, devraient être lancés au second semestre de cette année, il sera donc intéressant de voir comment cela bouleversera les choses.

Une section de l’enquête Steam qui suit le même schéma depuis un certain temps est le tableau des systèmes d’exploitation. Windows 11 continue de gagner en popularité chaque mois, tandis que Windows 10 diminue à un rythme similaire. Le dernier système d’exploitation de Microsoft a augmenté de près de 1% en juillet, tandis que son prédécesseur a chuté de 1,56%. Cela indique que Windows 10 est désormais utilisé par 57,87% des participants et que Windows 11 est préféré par 36,67%. Microsoft mettra fin à Windows 10 en 2025, il est donc prévu que son déclin se poursuive.

Pour les autres catégories, 8 Go reste la quantité de VRAM la plus populaire, en hausse de 1,63%, même si de nombreux jeux modernes ont du mal avec une mémoire vidéo insuffisante. Les résultats montrent également que la résolution la plus courante est le Full HD, que la plupart des personnes ont 16 Go de RAM dans leurs machines et que, malgré une légère baisse, 41% des propriétaires de casques de réalité virtuelle participants possèdent un Oculus Quest 2.

