Xiaomi 13T Pro : Début mondial le 1er septembre

Xiaomi se prépare à lancer son dernier modèle de smartphone, le 13T Pro, dans le monde entier le 1er septembre. La société technologique chinoise vise à devancer Apple, qui prévoit également d’organiser un événement en septembre, en lançant un nouveau modèle phare.

Le Xiaomi 13T Pro sera disponible en trois configurations différentes, toutes équipées de RAM LPDDR5x et de stockage UFS 4.0. Ces options comprennent 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Xiaomi 13T Pro : Un lancement mondial destiné à éclipser les concurrents

Avant la sortie mondiale, Xiaomi lancera le modèle Redmi K60 Ultra sur le marché chinois en août. Le même modèle sera lancé dans le monde entier sous un nom différent, la version européenne étant appelée Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi s’est forgé une réputation en proposant des smartphones de haute qualité à des prix abordables, et le 13T Pro ne fait pas exception. Le téléphone inclura un processeur Dimensity 9200+ de MediaTek. Il offrira des performances rapides et efficaces. De plus, l’appareil sera doté d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 120 watts.

L’écran du téléphone mérite également d’être mentionné. Il dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz. Cela en réalité un choix idéal pour les joueurs et tous ceux qui veulent un téléphone capable d’afficher des contenus vidéo de haute qualité.

Le Xiaomi 13T Pro sera en concurrence avec d’autres modèles phares de marques telles que Samsung et Apple. Xiaomi espère fidéliser ses adeptes avec le nouveau modèle et attirer de nouveaux clients avec ses caractéristiques impressionnantes. Avec son lancement mondial imminent, les passionnés de technologie attendent avec impatience la sortie du Xiaomi 13T Pro et ont hâte d’avoir entre les mains le dernier smartphone phare de la marque chinoise. Alors, restez à l’écoute avec nous pour plus de détails à ce sujet.

