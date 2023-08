La NASA demande accidentellement à Voyager 2 de tourner son antenne loin de la Terre

Facepalm: La NASA a accidentellement donné l’instruction à Voyager 2 de repositionner ses antennes loin de la Terre, et il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que l’agence spatiale puisse rétablir un lien de communication solide avec l’engin spatial.

Le 21 juillet, une série d’opérations prévues ont été envoyées à la sonde spatiale lointaine. Malheureusement, les commandes ont involontairement provoqué un léger déplacement de l’engin. Le décalage de deux degrés par communiqué à la Terre a laissé la sonde incapable de recevoir des signaux ou de transmettre des données avec les antennes terrestres du Réseau de l’espace lointain.

La sonde Voyager 2 de la NASA a été lancée en 1977 avec son jumeau, Voyager 1. Elle a été lancée 16 jours avant Voyager 1 et était initialement prévue pour une mission de cinq ans pour étudier Jupiter et Saturne. La sonde a finalement effectué des survols d’Uranus et de Neptune, est entrée dans l’espace interstellaire en 2018 (Voyager 1 l’a fait en 2012), et fournit toujours des données utiles toutes ces années plus tard.

La NASA ne renonce pas encore à Voyager 2. L’agence a programmé la sonde pour réinitialiser son orientation plusieurs fois par an, peut-être pour des cas comme celui-ci. La prochaine réinitialisation prévue est prévue pour le 15 octobre et si tout se passe bien, la communication bidirectionnelle devrait reprendre à ce moment-là. D’ici là, la NASA s’attend à ce que la sonde continue sur sa trajectoire actuelle sans incident.

Mise à jour de la mission ! Le Deep Space Network a capté un signal porteur de @NASAVoyager 2, nous indiquant que l’engin spatial est en bonne santé. https://t.co/yhNIpjtY12 – NASA Sun & Space (@NASASun) 31 juillet 2023

Un récent article sur Twitter du compte NASA Sun & Space indique que le Deep Space Network a capté un signal porteur de Voyager 2, informant l’équipe que l’engin est en bonne santé. Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré que ce « battement de coeur » a reboosté leur moral.

C’est toujours business as usual pour Voyager 1. Au 1er août 2023, la sonde est l’objet fabriqué par l’homme le plus éloigné de la Terre, à plus de 14,85 milliards de miles de distance. La NASA pense que Voyager 1 pourra continuer à fonctionner au moins jusqu’en 2025 avant de manquer de puissance. L’agence a commencé à éteindre les instruments de la sonde l’année dernière pour prolonger sa durée de vie.



