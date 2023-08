Avez-vous besoin d’un SSD pour jouer à Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart est un jeu très attendu par les fans de la série car il est très populaire sur PlayStation 5. C’est un jeu de plateforme qui met en scène les personnages principaux Ratchet et Clank, alors qu’ils voyagent à travers différentes dimensions et combattent différents ennemis. Le jeu a été initialement publié pour la console PlayStation 5, qui a un SSD comme dispositif de stockage principal. Le jeu a maintenant été publié pour PC et parce que la PS5 utilise un SSD comme stockage principal, il y a eu des débats sur la nécessité d’un SSD pour bien le faire fonctionner. Sur Reddit et Twitter, il y a eu un débat énorme sur la possibilité de jouer à ce jeu sans SSD. Dans cet article, nous explorerons ce sujet en détail, y compris les arguments pour et contre l’utilisation d’un SSD pour jouer à Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC.

Arguments en faveur de l’utilisation d’un SSD

Certains commentaires sur Reddit et Twitter soutiennent que l’utilisation d’un SSD est nécessaire pour bien faire fonctionner Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC. Ils soulignent que le jeu a été conçu en gardant à l’esprit le SSD de la PlayStation 5, et que les performances du jeu pourraient en souffrir sans SSD. Ils notent également que les temps de chargement du jeu pourraient être plus longs sans SSD, ce qui pourrait rendre le jeu moins agréable à jouer.

Arguments contre l’utilisation d’un SSD

D’autres soutiennent que l’utilisation d’un SSD n’est pas nécessaire pour bien faire fonctionner Ratchet & Clank: Rift Apart sur PC. Ils soulignent que les caractéristiques PC du jeu ne nécessitent pas de SSD, et que le jeu peut être joué à partir d’un disque dur. Ils notent également que les performances du jeu pourraient ne pas être significativement affectées par l’utilisation d’un disque dur et que les temps de chargement du jeu pourraient ne pas être sensiblement plus longs.

La vérité sur l’utilisation d’un SSD

Alors, quel côté a raison ? Il faut avouer que les deux côtés ont des points valables. Bien qu’il soit vrai que le jeu a été conçu en gardant à l’esprit le SSD de la PlayStation 5, il est également vrai que les caractéristiques PC du jeu ne nécessitent pas de SSD. Cela indique que le jeu peut être joué à partir d’un disque dur et que les performances du jeu pourraient ne pas être significativement affectées par l’utilisation d’un disque dur.

Cependant, il est également vrai que l’utilisation d’un SSD peut améliorer les performances du jeu. Bien que le jeu puisse être jouable à partir d’un disque dur, il pourrait ne pas fonctionner aussi fluidement. De plus, il pourrait ne pas se charger aussi rapidement qu’avec un SSD. Cela indique que les joueurs qui veulent la meilleure expérience possible pourraient envisager d’utiliser un SSD.

Il est possible de faire fonctionner Ratchet and Clank: Rift Apart sur un PC avec un disque dur. C’est intéressant car les documents promotionnels initiaux de Sony indiquaient que cela était impossible. Cependant, Digital Foundry‘s John Linneman a noté que certains disques durs, comme celui d’une PS4 standard, pourraient ne pas bien fonctionner avec le jeu. Il recommande que si vous êtes coincé avec un disque dur, utilisez-en un avec une vitesse de rotation plus rapide pour de meilleurs résultats. Linneman a également tweeté qu’en associant un disque de 7200 tr / min à un processeur i9 et à 64 Go de RAM, on obtient de meilleurs résultats. Si vous avez un SSD et un PC haut de gamme, vous pouvez vous attendre à une expérience fantastique avec Rift Apart. Selon Kotaku, la qualité visuelle du jeu dépasse celle de la PS5 dans de nombreux domaines. Le communiqué affirme qu’il peut également s’adapter aux machines à bas prix. Cependant, il est important de veiller à ne pas utiliser un disque dur obsolète.

Qu’est-ce qu’un SSD et comment affecte-t-il les performances des jeux

Un SSD, ou disque en état solide, est un type de dispositif de stockage qui utilise une mémoire flash pour stocker des données. Il est différent d’un disque dur traditionnel (HDD). Cela est dû au fait qu’il n’a pas de versions mobiles et qu’il est beaucoup plus rapide pour accéder aux données. Voici quelques façons dont un SSD peut affecter les performances des jeux :

Un gameplay plus fluide : De nombreux jeux effectuent des milliers de petites opérations de lecture et d’écriture pendant que vous jouez. Cela peut entraîner des centaines de mégaoctets de transfert de données. Passer à un SSD peut entraîner une amélioration dans certains jeux en monde ouvert. C’est surtout le cas avec les moteurs de jeu qui chargent de nouvelles zones et textures pendant que vous jouez. Sur les disques durs, le temps de recherche de la tête de lecture/écriture du bras et la latence de rotation du plateau magnétique en dessous créent la latence derrière ces accrocs. Cela indique que les mondes ouverts avec plus d’objets peuvent bénéficier d’un SSD.

Des temps de chargement plus rapides : La fonction principale d’un SSD est de stocker et charger, ou lire et écrire, des données. Un SSD peut faire ces choses très, très rapidement. Dans les jeux, cela peut affecter certaines choses très évidentes de manière considérable. Les écrans de chargement, par exemple, sont importants. Un SSD peut charger n’importe quelle donnée de manière significativement plus rapide qu’un disque dur traditionnel à plateaux. Cela indique que les jeux peuvent se charger plus rapidement et réduire le temps d’attente pour le démarrage du jeu.

Réduction des saccades : Le passage à un SSD n’augmentera pas votre FPS moyen en jeu. Mais il améliorera les temps de chargement du jeu et réduira les saccades lors des déplacements dans les jeux en monde ouvert. C’est parce qu’un SSD peut lire et écrire des données beaucoup plus rapidement qu’un HDD. Cela indique que le jeu peut accéder plus rapidement aux données dont il a besoin. Cela réduira également la quantité de saccades pendant le gameplay.

Conclusion

En conclusion, Ratchet & Clank: Rift Apart peut être joué sur PC sans SSD. Cependant, l’utilisation d’un SSD peut améliorer les performances du jeu et offrir une meilleure expérience globale. En fin de compte, la décision d’utiliser ou non un SSD dépendra des préférences individuelles de chaque joueur.

