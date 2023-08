Les joueurs en accès anticipé de Baldur’s Gate 3 doivent supprimer le jeu et le télécharger à nouveau en entier, sans point à la fin.

Très attendu: Baldur’s Gate 3 est prévu pour son lancement sur PC cette semaine, Larian Studios annonçant tous les détails finaux. À partir du 3 août, les joueurs devront lancer un téléchargement énorme. De plus, la société a divulgué de nouvelles fonctionnalités de gameplay et des informations sur les autres plateformes prises en charge.

Baldur’s Gate 3 est prêt à sortir de l’accès anticipé et sera lancé pour Windows ce jeudi à 11h (HE). Malheureusement, des différences importantes entre la dernière version et la version complète exigent que les joueurs en accès anticipé suppriment leurs installations et fichiers de sauvegarde avant le lancement pour éviter tout conflit.

Le jeu sera téléchargeable en tant que fichier de 122 Go et ne permettra pas la préchargement. Cela indique que tous les clients, qu’ils aient précommandé ou bénéficié de l’accès anticipé, doivent commencer le téléchargement massif après le lancement et reconstruire leurs personnages à partir de zéro.

En revanche, les joueurs qui prévoient de jouer à Baldur’s Gate 3 sur d’autres plateformes lors de leur lancement respectif peuvent transférer leurs fichiers de sauvegarde PC. Larian Studios a confirmé le prise en charge de la sauvegarde croisée entre les versions PC et PlayStation 5. La version PS5 est prévue pour le 6 septembre. Sans surprise, les clients de Steam et GOG recevront la version Mac lorsqu’elle sera lancée, bien que Larian n’ait pas encore confirmé de date.

La société travaille toujours sur la version Xbox, mais elle ne sera probablement pas disponible avant 2024. Le principal obstacle est l’optimisation du mode coopératif en écran partagé pour fonctionner sur la Xbox Series S, ce qui est nécessaire pour que Larian puisse le proposer sur la Series X.

Le développeur travaille également pour que Baldur’s Gate 3 soit vérifié sur Steam Deck dès son lancement, ou peu après, après avoir déjà déterminé les bons paramètres graphiques pour de bonnes performances. Associé aux sauvegardes croisées, cela permet aux joueurs de console de continuer leur partie en déplacement.

Bien que Larian n’ait pas fourni un tableau détaillé des exigences système indiquant les caractéristiques pour différentes résolutions comme le font souvent les autres développeurs, il a donné quelques recommandations.

Une GeForce RTX 3060 devrait atteindre 60 images par seconde en 1440p, mais la société recommande une GPU de niveau RTX 4080 ou 4090 pour le jeu en 4K. Ces suggestions supposent un rendu natif sans aucune solution d’agrandissement. Le jeu prend actuellement en charge le DLSS 2 et Larian prévoit d’implémenter le FSR 2.0 début septembre. Les deux options devraient offrir beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de performances.

Quant au gameplay, Larian a révélé un nouvel arbre de compétences contenant des capacités psychiques liées aux flagelleurs mentaux disponibles pour les personnages des joueurs et leurs membres d’équipe, ce qui pourrait influencer considérablement le cours de l’histoire. De plus, les joueurs pourront réattribuer l’ensemble de leur équipe, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’histoire.

Swen Vincke, le responsable de Larian, a récemment confirmé l’intérêt de la société pour le développement d’un autre titre de la série Divinity après le succès test de Divinity: Original Sin 2. Cependant, cela se produira après l’expédition de Baldur’s Gate 3 et une pause créative.



