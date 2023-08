La magie rouge des Cyberbuds Dao TWS envahit les marchés mondiaux avec l’ANC

Nubia’s marque Red Magic est bien connue pour ses smartphones de jeu tels que la série Red Magic 8S récemment sortie. Cependant, l’entreprise investit de plus en plus dans différentes catégories. La marque a lancé ses premiers écouteurs TWS en 2020 et s’est également lancée dans les écrans de jeu et les périphériques divers. Red Magic fait évoluer lentement son portefeuille et ajoute aujourd’hui un nouveau produit à sa gamme TWS. La société a présenté aujourd’hui les nouveaux écouteurs TWS Red Magic Cyberbuds Dao pour les marchés internationaux. Ce ne sont pas simplement des écouteurs sans fil véritables, ils sont axés sur les jeux et conservent l’essence de Red Magic en tant que marque de jeux.

Cyberbuds Dao TWS – Audio avancé, fonctionnalités de jeu et look stylé

Les écouteurs Cyberbuds Dao TWS arrivent aujourd’hui sur les marchés internationaux avec la dernière technologie Bluetooth de Qualcomm, une longue durée de vie de la batterie et de bons dispositifs de jeu, ils apportent des effets de lumière RVB. Les nouveaux écouteurs TWS sont dotés d’une puce Qualcomm S5 pour un son via Bluetooth. Il prend en charge un son sans perte et de la musique de haute résolution. Il offre également l’audio Bluetooth LE (Low Energy), la réduction active du bruit adaptative (ANC) et une connectivité de premier ordre. Les Cyberbuds offrent également une latence de 28 ms en mode de jeu. Cependant, cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains téléphones, comme le Red Magic 8S Pro. Ne vous attendez donc pas à tirer le meilleur parti de ces écouteurs sans un téléphone de jeu Red Magic.

Red Magic sait que les joueurs adorent les RVB et leur donne la possibilité d’ajuster les effets lumineux. Avec l’application Goper, disponible sur le Play Store, il est possible d’ajuster les effets LED RVB. L’application offre également plus de fonctionnalités, comme la gestion du format de codec et des modes d’égaliseur audio. Les écouteurs Cyberbuds Dao TWS prennent également en charge l’appairage avec la fenêtre contextuelle Fast Pair d’Android.

Les écouteurs de jeu Red Magic sont équipés d’une membrane biologique composite de 11 mm et d’une réduction active du bruit jusqu’à 48 dB. Il existe également plusieurs modes pour la réduction active du bruit, y compris des modes adaptatifs et de réduction manuelle. Les écouteurs peuvent également être connectés via un câble USB-A/USB-C pour minimiser la latence. Il s’agit d’une approche assez intéressante. Après tout, si vous souhaitez les utiliser sur un PC ou si vous n’avez pas besoin de la fonction sans fil, vous pouvez utiliser un câble pour obtenir les meilleures performances possibles sans délai. Chaque écouteur dispose d’une batterie de 35 mAh et l’étui a une capacité supplémentaire de 350 mAh. Selon Red Magic, les écouteurs peuvent durer jusqu’à 7 heures avec une seule charge, et le temps de charge de l’étui est d’environ 50 minutes, soit 40 minutes de plus avec les écouteurs à l’intérieur.

Cyberbuds Dao TWS – Prix et disponibilité

Les écouteurs Red Magic Cyberbuds Dao TWS seront mis en vente le 2 août en Europe, au Royaume-Unis et à Singapour pour 229 €/229 £/309 S$. Le Mexique recevra également les écouteurs en septembre au prix de 4 999 MXN. Il s’agit d’excellents écouteurs avec de nombreuses fonctionnalités et une qualité sonore riche. Si vous possédez un Red Magic 8S Pro, cela devrait être l’un des meilleurs compagnons audio pour votre smartphone de jeu.

