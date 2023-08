Élargir les horizons : realme lance le realme 11 4G et 11 5G

Plus tôt cette année, realme a présenté trois smartphones de sa série numérotée, le realme 11, 11 Pro et realme 11 Pro+. Ces trois smartphones ont été dévoilés avec une connectivité 5G et des fonctionnalités convaincantes. Aujourd’hui, comme prévu, realme ajoute deux smartphones supplémentaires à cette gamme, le realme 11 4G et 11 5G. Ces deux modèles visent les marchés internationaux, le realme 11 5G arrive à Taiwan et le realme 11 4G débarque au Vietnam.

Les deux appareils arrivent en tant que bonnes options pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour un smartphone, mais qui veulent quand même un appareil capable de gérer une utilisation basique des médias sociaux, des jeux occasionnels et du contenu média. Les appareils ont certaines similitudes, mais dans l’ensemble, ce sont des smartphones complètement différents. Ce n’est pas simplement un changement de processeur entre les versions 4G et 5G. Plongeons-nous dans les caractéristiques pour plus de détails à leur sujet.

Caractéristiques du realme 11 4G et 5G

Le realme 11 5G est équipé d’un écran IPS LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pendant ce temps, le realme 11 4G a un écran plus petit de 6,4 pouces avec une technologie AMOLED et une résolution Full HD+, mais un taux de rafraîchissement inférieur de 90 Hz. Comme vous pouvez le voir, l’unité 5G a réduit les coûts en ce qui concerne le type d’écran. La version 4G a un écran AMOLED supérieur, mais vous devrez faire avec un taux de rafraîchissement inférieur et un design (form factor) plus petit. Les deux appareils ont le même appareil photo selfie de 16 MP. Cependant, la version 4G a une encoche en haut à gauche, tandis que le modèle 5G a un trou percé au centre.

Le realme 11 4G et 5G diffèrent également au niveau de l’appareil photo. Le 5G dispose d’un capteur principal ISOCELL HM6 de 108 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. La version 4G a un appareil photo principal de 108 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Encore une fois, en ce qui concerne les similitudes, les deux appareils ont le même realme UI 4.0 basé sur Android 13. Les deux ont des batteries de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC 67W. Malgré leur position basse sur le marché, il est impressionnant de voir cette charge de 67W ici. Les consommateurs pourront les utiliser pendant de longues heures grâce à leur grande capacité. Chaque fois qu’ils auront besoin de recharger la batterie, cela ne posera pas de problème grâce à cette technologie de charge rapide.

Comparaison des chipsets

Sous le capot, le realme 11 5G est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 6100+. La version 4G, quant à elle, dispose d’un SoC Helio G99. Vous vous demandez peut-être comment ces chipsets se comparent d’un point de vue technique, n’est-ce pas ? Eh bien, le Dimensity 6100+ fait ses débuts avec le realme 11 5G. Le nouveau processeur mise sur une technologie ancienne pour maintenir son prix concurrentiel. Par exemple, il dispose de deux anciens cœurs ARM Cortex-A76 et de 6 cœurs ARM Cortex-A55. La puce prend en charge les écrans 10 bits 90 Hz ou 120 Hz et prend en charge les appareils photo IA jusqu’à 2K. Pendant ce temps, le Helio G99 est une puce connue. C’est un processeur actualisé de la série CPU Helio G9x avec une nouvelle fabrication de 6 nm (les anciennes puces étaient de 12 nm). Il prend également en charge les appareils photo de 108 MP.

Le realme 11 4G est un smartphone milieu de gamme décent pour ceux qui n’ont pas besoin de la connectivité 5G. Du côté positif, il dispose d’un écran AMOLED qui offre des couleurs plus vives, des noirs profonds et un meilleur contraste par communiqué aux écrans LCD. Les performances de ces deux appareils sont similaires même si le Dimensity 6100+ est une puce plus récente. Il revient donc aux consommateurs d’évaluer leur besoin de connectivité 4G ou 5G.

Informations sur les prix

En ce qui concerne le prix, le realme 11 4G est disponible en noir et en or. Le prix du téléphone est de VND 7 390 000 ($312) pour la version 8 Go / 128 Go et atteint VND 7 990 00 ($337) pour l’option 8 Go / 256 Go. Le realme 11 4G est vendu dans les mêmes couleurs noir et or avec un prix de départ de TWD 8 990 ($286) pour la version 8 Go / 256 Go.

Pour l’instant, ces appareils sont disponibles à Taiwan et au Vietnam. Cependant, realme devrait probablement étendre leur disponibilité dans les mois à venir. Ils rivaliseront avec des modèles tels que les déclinaisons 4G du Redmi 12 et du Redmi Note 12 pour le titre du segment budgétaire.

Le realme 11 4G est disponible ici, et le realme 11 5G peut être consulté via ce lien.

Actualité mobile et vidéo du moment