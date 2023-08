Comment démarrer Windows 10/11 sur le Steam Deck via une microSD

Le Steam Deck lance la fièvre des consoles portables ! Après le succès de la console portable de Valve, qui s’est vendue à près de 3 millions d’exemplaires, de nombreux joueurs rejoignent le segment. Récemment, nous avons vu l’arrivée de ASUS dans la catégorie avec son ROG Ally. Cependant, le Steam Deck reste en sécurité grâce à son prix inférieur et à la valeur qu’il apporte. La console est un ensemble complet avec suffisamment de hardware pour gérer les jeux modernes avec une grande qualité. En plus de ses solides capacités de jeu, les propriétaires du Steam Deck explorent constamment les capacités de cette console portable. Certains se demandent même ce que la console peut faire d’autre en dehors de l’exécution du système d’exploitation natif de Valve et du catalogue de Steam. Si vous êtes curieux d’apprendre comment installer une version de Windows et l’essayer sur le Steam Deck, nous sommes là pour vous l’apprendre. (Source).

Introduction – Est-il possible d’installer Windows 10 ou Windows 11 sur le Steam Deck ?

Le Steam Deck est assez intéressant en tant que console de jeu qui exécute des jeux via le catalogue de Steam. Cependant, il peut faire beaucoup plus lorsqu’il exécute un système d’exploitation complet comme Windows 10 ou Windows 11. Si vous envisagez cette possibilité, nous sommes là pour vous donner quelques étapes. Le Steam Deck peut exécuter Windows 11 ou Windows 10 sans problème majeur avec les drivers officiels de Valve.

Cependant, l’installation n’est pas aussi simple que de cliquer sur un bouton de téléchargement. Dans ce guide, nous allons vous apprendre comment exécuter efficacement Windows sur le Steam Deck. En général, il est possible d’exécuter Windows en démarrant sur une micro SD ou en l’installant dans le SSD interne. Dans cet article, nous vous apprendrons comment démarrer Windows 10 ou Windows 11 via la carte microSD et nous expliquerons pourquoi.

Premières considérations

Avant de commencer le tutoriel, il est important de savoir que Windows n’est pas parfait sur le Steam Deck. Ça fonctionne, mais vous pourriez rencontrer des problèmes lors de son utilisation. Néanmoins, il servira de remplacement décent pour un ordinateur portable basique. Il est possible de faire une installation complète sur le SSD de la console, mais vous pouvez également démarrer Windows à partir d’une carte micro SD. Cette dernière vous permet de garder l’installation originale de SteamOS intacte. Si vous vous ennuyez de Windows, il vous suffit de retirer la carte micro SD et d’en insérer une autre pour l’utiliser avec SteamOS.

Une autre considération est que Windows 11 n’est pas techniquement pris en charge sur le Steam Deck. Comme vous pouvez l’imaginer, Windows 11 nécessite TPM, et le Steam Deck n’a pas cette fonctionnalité activée. Vous pouvez toujours installer le système d’exploitation en suivant les instructions ci-dessous, mais vous risquez de ne pas recevoir toutes les mises à jour de Windows.

Avec ces considérations à l’esprit, plongeons dans le processus pour obtenir une version de Windows fonctionnant sur votre console portable !

Démarrer Windows 10 ou Windows 11 à partir d’une carte microSD

Avant d’installer Windows sur le Steam Deck, une bonne recommandation est de démarrer à partir d’une carte micro SD ou d’une clé USB d’abord. Comme nous l’avons déjà dit, cette méthode vous permet de conserver SteamOS intact. Ainsi, vous pouvez essayer Windows sans effacer quoi que ce soit sur votre Steam Deck. Si vous n’aimez pas l’expérience, vous pouvez retirer la carte micro SD, en insérer une autre ou simplement la formater et reprendre l’utilisation avec SteamOS. Windows n’est pas parfait sur le Steam Deck et si vous ne l’appréciez pas, cette méthode vous fait gagner du temps.

Il est recommandé d’utiliser une carte micro SD de bonne qualité avec des vitesses de lecture et d’écriture rapides. Une UFS-1 ou une clé USB 3.0 avec au moins 32 Go de stockage fonctionnera parfaitement. Plus vous en avez, mieux c’est. Le Steam Deck prend en charge Windows 10 et Windows 11, et le processus sera le même quel que soit le système d’exploitation que vous utilisez.

Le processus d’installation

Étape 1 – Rendez-vous sur le site web de Microsoft et téléchargez l’outil de création de support d’installation de Windows 10. Pour les utilisateurs de Windows 11, téléchargez l’outil de création de Windows 11.

Étape 2 – Téléchargez Rufus, qui vous permettra de créer une version bootable de Windows sur votre carte micro SD ou votre clé USB.

Étape 3 – Rendez-vous sur ce site web et téléchargez les drivers Windows pour le Steam Deck de Valve. Placez-les tous ensemble dans un dossier sur une clé USB pour y accéder ultérieurement.

Étape 4 – Ouvrez l’outil de création de support d’installation de Windows et sélectionnez « Créer un support d’installation ». À la page suivante, choisissez le fichier ISO et sélectionnez l’endroit où le stocker sur votre PC. Attendez que le processus soit terminé et prenez note de l’endroit où vous avez stocké l’ISO.

Étape 5 – Branchez votre carte micro SD ou votre clé USB et ouvrez Rufus. Cette étape va effacer toutes les données de votre carte microSD/clé USB. Dans Rufus, sélectionnez la carte micro SD ou la clé USB dans le champ Device. Ensuite, sélectionnez Next pour passer à la section Boot Selection. Accédez à l’ISO de Windows que vous avez créé précédemment. Dans la section Image Option, sélectionnez Windows To Go. Ensuite, choisissez MBR pour le Partition Scheme. Renommez la clé si vous le souhaitez, puis sélectionnez Ready pour démarrer le processus de flashage.

Étape 6 – Une fois le processus terminé, retirez la carte micro SD et insérez-la dans le Steam Deck. Éteignez complètement votre Steam Deck, puis maintenez enfoncé le bouton Volume Bas pendant que vous l’allumez. Cela permettra d’accéder au Gestionnaire de démarrage.

Étape 7 : Sélectionnez votre carte micro SD pour démarrer Windows. Il démarrera en mode portrait sur le Steam Deck. Suivez le processus habituel en sélectionnant votre langue, la disposition du clavier, etc.

Étape 8 : Une fois l’installation de Windows terminée, accédez à Paramètres >> Système >> Affichage et recherchez l’option d’orientation de l’affichage. Windows a démarré en mode portrait, nous le passons maintenant en mode paysage. Sélectionnez Paysage et l’écran se retournera dans la bonne orientation.

Étape 9 : Branchez la clé USB sur laquelle vous avez stocké les drivers Windows. Branchez-la dans un hub USB-C et installez les drivers.

Vous êtes prêt à profiter de Windows sur votre Steam Deck

Une fois ces étapes terminées, vous disposerez maintenant d’une installation complète de Windows sur votre Steam Deck via la carte micro SD. Si vous redémarrez la console, vous reviendrez à SteamOS. Cependant, vous pouvez toujours démarrer Windows en accédant au gestionnaire de démarrage. C’est une approche intéressante et sûre pour expérimenter le système d’exploitation sur la console. Vous pouvez essayer des émulateurs et d’autres choses liées à l’informatique sur votre Steam Deck. Vous pouvez évaluer les performances du système d’exploitation pour prendre de meilleures décisions à l’avenir.

Malheureusement, le Steam Deck n’offre pas de prise en charge du double démarrage pour le moment. Vous devrez donc toujours accéder au gestionnaire de démarrage pour choisir entre Windows et SteamOS. Espérons qu’une option de double démarrage sera proposée à l’avenir.

Conclusion – Démarrer Windows 10 ou Windows 11 via une carte microSD

Comme vous l’avez appris, le processus de démarrage/installation de Windows 10 ou Windows 11 sur votre Steam Deck via une carte micro SD est très utile. Vous pouvez expérimenter le système d’exploitation sur votre console portable ou peut-être obtenir une solution temporaire d’ordinateur portable lorsque la console est le seul hardware dont vous disposez à proximité. La méthode est également intéressante car elle n’endommage pas votre installation de SteamOS. Vous pouvez toujours reprendre l’utilisation normale en redémarrant la console. Une fonctionnalité de double démarrage rendrait cette fonctionnalité encore plus intéressante, mais pour l’instant, les choses doivent être faites manuellement.

Avec cette méthode, il est possible d’essayer les applications Windows les plus diverses sur votre console portable. Cependant, ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne parfaitement. La console a quelques problèmes avec Windows, et il faudra tâtonner pour faire fonctionner vos applications. L’ajout d’une souris et d’un clavier peut améliorer l’expérience, mais l’écran tactile devrait vous permettre de faire les bases sans trop de problèmes.

