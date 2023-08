Tor Browser 13 adopte Firefox 115 ESR et corrige des bugs

Tor est un réseau de tunnels virtuels qui permet aux personnes et aux groupes d’améliorer leur confidentialité et leur sécurité sur Internet. Il permet également aux développeurs de logiciels de créer de nouveaux outils de communication dotés de fonctionnalités de confidentialité intégrées. Tor fournit la base pour une gamme d’applications qui permettent aux organisations et aux individus de partager des informations sur des réseaux publics sans compromettre leur confidentialité.

Remarque: Vous pouvez également télécharger la dernière version finale de Tor Browser ici.

Les individus utilisent Tor pour empêcher les sites Web de les suivre, ainsi que leurs membres de leur famille, ou pour se connecter à des sites d’actualités, des services de messagerie instantanée, ou similaires lorsque ceux-ci sont bloqués par leurs fournisseurs d’accès Internet locaux. Les services cachés de Tor permettent aux utilisateurs de publier des sites Web et d’autres services sans avoir besoin de révéler l’emplacement du site. Les individus utilisent également Tor pour des communications socialement sensibles: salles de discussion et forums Web pour les survivants de viol et d’abus, ou les personnes atteintes de maladies.

Les journalistes utilisent Tor pour communiquer de manière plus sécurisée avec les lanceurs d’alerte et les dissidents. Les organisations non gouvernementales (ONG) utilisent Tor pour permettre à leurs employés de se connecter à leur site Web d’origine lorsqu’ils se trouvent dans un pays étranger, sans avertir tout le monde à proximité qu’ils travaillent avec cette organisation.

Des groupes tels qu’Indymedia recommandent Tor pour protéger la vie privée et la sécurité en ligne de leurs membres. Des groupes d’activistes comme l’Electronic Frontier Foundation (EFF) recommandent Tor comme mécanisme de protection des libertés civiles en ligne. Les entreprises utilisent Tor comme moyen sûr de mener des analyses concurrentielles et de protéger les modèles d’approvisionnement sensibles contre les écoutes. Elles l’utilisent également pour remplacer les VPN traditionnels, qui révèlent la quantité exacte et le moment des communications. Quels sites ont des employés qui travaillent tard? Quels sites ont des employés qui consultent des sites de recherche d’emploi? Quels départements de recherche communiquent avec les avocats en brevets de l’entreprise?

Une branche de la Marine américaine utilise Tor pour la collecte de renseignements en source ouverte, et l’une de ses équipes a utilisé Tor lors de son déploiement au Moyen-Orient récemment. Les forces de l’ordre utilisent Tor pour visiter ou surveiller des sites Web sans laisser d’adresses IP gouvernementales dans leurs journaux Web, et pour assurer la sécurité lors des opérations d’infiltration.

Écran de bienvenue

Notre ancien écran comportait beaucoup trop d’informations pour les utilisateurs, ce qui a conduit beaucoup d’entre eux à passer beaucoup de temps confus sur ce qu’ils devaient faire. Certains utilisateurs lors de l’expérience sur papier ont passé jusqu’à 40 minutes confus sur ce qu’ils devaient faire ici. En plus de simplifier l’écran et le message, afin de faciliter la compréhension pour l’utilisateur s’il doit configurer quelque chose ou non, nous avons également effectué un ‘rafraîchissement de la marque’ en intégrant notre logo au lanceur.

Configuration contournement de la censure

C’est l’une des étapes les plus importantes pour un utilisateur qui essaie de se connecter à Tor alors que son réseau censure Tor. Nous avons également travaillé dur pour nous assurer que le texte de l’interface utilisateur soit facile à comprendre pour l’utilisateur, ce qu’est un bridge et comment en configurer un. Une autre mise à jour était un petit conseil que nous avons ajouté au menu déroulant (comme vous pouvez le voir ci-dessous) pour savoir quel bridge utiliser dans les pays ayant des méthodes de censure très sophistiquées.

Aide relative au proxy

Les paramètres du proxy dans notre assistant de configuration Tor Launcher sont une fonctionnalité importante pour les utilisateurs qui se trouvent sous un réseau qui exige une telle configuration. Mais cela peut aussi entraîner beaucoup de confusion si l’utilisateur n’a aucune idée de ce qu’est un proxy. Comme il s’agit d’une fonctionnalité très importante pour les utilisateurs, nous avons décidé de la conserver dans l’écran de configuration principal et d’introduire une aide avec une explication de quand quelqu’un aurait besoin d’une telle configuration.

Dans le cadre de notre collaboration avec l’équipe UX, nous coordonnerons également les tests utilisateurs de cette nouvelle interface utilisateur pour continuer à itérer et nous assurer que nous améliorons constamment l’expérience de nos utilisateurs. Nous prévoyons également une série d’améliorations non seulement pour le flux de lancement de Tor, mais également pour l’ensemble de l’expérience du navigateur (une fois connecté à Tor), y compris un nouveau flux d’intégration utilisateur. Et enfin, mais non des moindres, nous rationalisons à la fois notre expérience mobile et de bureau: Tor Browser 7.5 a adapté la conception du curseur de sécurité que nous avions réalisée pour mobile en apportant une expérience utilisateur améliorée également sur le bureau.

Nouveautés

Tor Browser 13.0a1 est maintenant disponible sur Netcost-security.fr et sur la page de téléchargement de Tor Browser.

Cette version met à jour Firefox vers 115.2.0esr, incluant des corrections de bugs, des améliorations de stabilité et des mises à jour de sécurité importantes. Il s’agit d’une version destinée uniquement à la plateforme de bureau (Windows, macOS et Linux), mais la version Android devrait être disponible dans les prochaines semaines.

Il s’agit de notre première version alpha de la série 13.0 et marque la transition de Firefox 102-esr vers Firefox 115-esr. Cela repose sur un an de modifications upstream de Firefox, il est donc possible que les testeurs alpha rencontrent des problèmes. Si vous constatez des problèmes, veuillez les signaler sur notre gitlab ou sur le forum du projet Tor.

Nous avons commencé notre audit annuel de transition esr, où nous examinons le travail d’un an de Mozilla en tenant compte des problèmes de confidentialité et de sécurité qui pourraient avoir un impact négatif sur les utilisateurs de Tor Browser. Cela sera terminé avant que nous ne promouvions la série alpha 13.0 en version stable. Les utilisateurs à risque doivent rester sur la série stable 12.5 basée sur 102-esr, qui continuera à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’à ce que la version alpha 13.0 devienne stable.

Nous tenons à remercier le contributeur bénévole cypherpunks1 pour ses corrections pour tor-browser#26277, tor-browser#33955, tor-browser#41399 et tor-browser#41791. Si vous souhaitez contribuer, notre gestionnaire de problèmes peut être trouvé ici.

Le changelog (journal des modifications) complet depuis Tor Browser 12.5a7 est le suivant:

Toutes les plateformes

Mises à jour des traductions

Mise à jour de NoScript vers 11.4.25

Mise à jour d’OpenSSL vers 3.0.9

Mise à jour de Go vers 1.20.6

Mise à jour de tor vers 0.4.8.2-alpha

Bug tor-browser#40577: Ajout de « suggest url » dans le manifeste de l’oignon DDG

Bug tor-browser-build#40885: Passage de la version de snowflake à v2.6.0

Bug tor-browser-build#40887: Mise à jour de la version de Webtunnel vers 38eb5505

Bug tor-browser#41092: Activation de la suppression des paramètres de requête de suivi

Bug tor-browser#41399: Mise à jour du correctif de Mozilla pour le bug 1675054 pour activer également la compression brotli pour les oignons HTTP

Bug tor-browser#41759: Réorganisation du navigateur de base en version 115 nightly

Bug tor-browser#41796: Réorganisation de Tor Browser en Firefox 115

Windows + macOS + Linux

Mise à jour de Firefox vers 115.0.2esr

Bug tor-browser#26277: Lorsque le paramètre « Safest » est activé, la recherche utilisant duckduckgo doit toujours utiliser le site Non-Javascript

Bug tor-browser#33955: Sélectionner « Copier l’image » depuis le menu révèle l’URL source dans le presse-papiers. Ces données sont souvent consultées par d’autres applications.

Bug tor-browser#41741: Refonte de l’isolateur de domaine et du nouveau circuit

Bug tor-browser#41834: Masquer la ligne de menu « Cannot be Removed – learn more » pour les modules complémentaires non désinstallables

Bug tor-browser#41842: Supprimer les anciennes logiques de suppression de Torbutton

Bug tor-browser#41845: Arrêter de forcer les mauvaises valeurs de préférence pour les utilisateurs non PBM

Bug tor-browser#41854: La protection antispam des téléchargements ne peut pas être contournée pour autoriser des téléchargements légitimes

Bug tor-browser#41874: Régressions visuelles et A11 dans les badges de modules complémentaires

Système de construction

Toutes les plateformes

Bug tor-browser-build#40089: Nettoyage de l’utilisation du script get-moz-build-date

Bug tor-browser-build#40410: Élimination de python2

Bug tor-browser-build#40487: Augmentation de la version de Python

Bug tor-browser-build#40802: Suppression du correctif permettant de rendre WASI reproductible

Bug tor-browser-build#40854: Mise à jour vers OpenSSL 3.0

Bug tor-browser-build#40855: Mise à jour des chaînes d’outils pour Mozilla 115

Bug tor-browser-build#40868: Augmentation de Rust vers 1.69.0

Bug tor-browser-build#40886: Mise à jour du README avec les instructions pour Arch Linux

Bug tor-browser-build#40889: Ajout de l’URL mullvad sha256sums à tools/signing/download-unsigned-sha256sums-gpg-signatures-from-people-tpo

Bug tor-browser-build#40894: Correction du format de keyring/boklm.gpg

Bug tor-browser-build#40898: Ajout de la documentation de tor-browser-spec/processes/ReleaseProcess aux modèles de problèmes GitLab

Windows

Bug tor-browser-build#40832: Unifier mingw-w64-clang 32+64 bits

Linux

Bug tor-browser-build#40102: Passage de Debian Jessie à Debian Stretch pour nos versions Linux

