Windows 11 Copilot prendra bientôt en charge des plug-ins d’IA tiers

Windows 11 Copilot est une nouvelle fonctionnalité qui propose une assistance IA centralisée pour aider les utilisateurs à agir et à réaliser leurs tâches. Selon Windows Latest, Microsoft a confirmé que Windows 11 Copilot prendra bientôt en charge les plugins tiers. La société recherche maintenant les commentaires des développeurs pour contribuer à façonner l’avenir de la fonctionnalité « plugin IA tiers » du système. IT Home affirme que Windows 11 Copilot teste actuellement les plugins de première partie Inbox, ChatGPT et Bing AI. Cela indique que les développeurs pourront intégrer leurs applications dans Windows Copilot, ce qui permettra de mieux servir les utilisateurs et d’augmenter leur engagement.

Qu’est-ce que Windows Copilot ?

Windows Copilot est un assistant alimenté par l’IA qui aide les utilisateurs à réaliser des tâches et des projets. Il peut être accédé directement depuis la barre des tâches de Windows 11 via une icône Copilot. Un article de blog Windows indique que Windows Copilot est la première plateforme PC à fournir une assistance IA centrale pour les utilisateurs. Il peut accéder aux informations issues de Bing Chat, des données de recherche Bing et du contexte des applications de Windows 11. The Verge affirme que Copilot peut également résumer un contenu et créer du texte et des images IA.

Plugins IA tiers

Microsoft a confirmé que Windows 11 Copilot prendra bientôt en charge les plugins tiers. Microsoft a récemment envoyé un sondage aux développeurs. Le titre du sondage est « Windows Copilot Plugins: your opinion matters » et il vise à recueillir les opinions des développeurs. Dans ce sondage, la société confirme que la fonctionnalité Windows 11 Copilot prendra bientôt en charge les plugins tiers. Microsoft adoptera la même norme de plugin ouvert qu’OpenAI pour permettre l’interopérabilité entre ChatGPT, le M365 Copilot et l’assistant Bing AI de Microsoft. Il prendra également en charge Dynamics 365, Power Platform et les produits de sécurité. La société confirme cela avec le sondage qui est maintenant public.

De plus, la société prévoit de discuter avec des experts techniques lors d’un appel Teams de 30 minutes. Cependant, elle n’a pas révélé avec quels experts elle discutera ni quand l’appel aura lieu. Néanmoins, la société a déclaré qu’elle espère obtenir des commentaires de qualité sur le lien du plugin avec Windows Copilot.

Conclusion

Windows 11 Copilot est une nouvelle fonctionnalité qui offre une assistance IA centrale pour aider les utilisateurs à accomplir des tâches et des projets. Microsoft a confirmé que Windows 11 Copilot prendra bientôt en charge les plugins tiers. Cela permettra aux développeurs de lier leurs applications à Windows Copilot. Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier de meilleurs services et d’une plus grande implication dans l’application native de Windows.

