Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est-il livré avec un S Pen

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est récemment devenu le dernier ajout à la série pliable, après son lancement le 26 juillet. Aux côtés de celui-ci, la série Flip a également reçu un nouveau membre, le Galaxy Z Flip 5. Étant donné que le Galaxy Z Fold 5 est le nouveau grand téléphone pliable sur le marché, les personnes sont susceptibles d’avoir de nombreuses questions pertinentes avant de prendre leur décision d’achat. Dans cet article, nous aborderons la question de savoir si le Galaxy Z Fold 5 est livré avec un stylet.

Le Galaxy Z Fold 5 est un appareil haut de gamme qui est censé offrir toutes les fonctionnalités que souhaite l’utilisateur, en particulier compte tenu du prix premium qu’il paie pour une expérience exceptionnelle. Les dispositifs pliables sont connus pour leurs capacités de multitâche et leurs performances fluides, surpassant les autres smartphones disponibles dans ces domaines. L’inclusion du stylet S Pen élève encore la série Galaxy Z Fold, la rendant encore meilleure.

Importance de S Pen

Le S Pen est un nom donné par Samsung. Essentiellement, c’est un stylo stylet qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les écrans tactiles. En utilisant le S Pen, les utilisateurs peuvent augmenter considérablement leur productivité, ce qui est le plus gros avantage d’avoir un S Pen.

Avec le S Pen, les utilisateurs peuvent facilement prendre des notes, dessiner des choses cools avec précision, présenter l’écran avec des outils d’écriture, et plus encore. Le S Pen est spécialement conçu pour ce type d’activités, offrant un niveau de précision et de fonctionnalité bien supérieur aux contrôles tactiles. Vous savez que c’est plus amusant d’écrire avec un stylo plutôt que de taper quelque chose. De plus, avec le S Pen, vous pouvez configurer des applications pour qu’elles se lancent chaque fois que vous le détachez de l’appareil ou appuyez sur les boutons disponibles sur celui-ci.

Source: Samsung

Lors de l’utilisation du S Pen, vous découvrirez de nombreuses autres utilisations pratiques qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes. Après l’avoir utilisé, vous vous retrouverez à chercher des tâches qui ne sont même pas importantes pour pouvoir utiliser votre S Pen. Il n’y a donc aucun doute qu’il augmente la productivité.

Alors que nous avons discuté des avantages du S Pen, sa valeur réside dans le fait d’avoir un appareil qui le prend en charge. Si vous envisagez d’acheter le Galaxy Z Fold 5, les détails suivants seront importants pour vous.

Le Galaxy Z Fold 5 est-il livré avec un S Pen intégré ?

La réponse est non, le Galaxy Z Fold 5 n’est pas livré avec un S Pen intégré, et il n’y a pas d’espace dédié pour fixer le S Pen. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser un S Pen avec l’appareil, vous devrez en acheter un séparément, car il n’est pas inclus dans la boîte. Pour plus de détails sur ce qui est inclus dans la boîte, veuillez vous référer à notre article.

Il est logique de ne pas inclure le S Pen dans l’appareil lui-même, car cela pourrait rendre l’appareil plus épais et l’écran plus petit. Le Galaxy Z Fold 4 n’était pas non plus livré avec le S Pen. Cependant, Samsung devrait envisager d’inclure au moins le S Pen dans la boîte, afin que les utilisateurs n’aient pas à payer un supplément pour cela, d’autant plus qu’ils paient déjà un prix premium pour l’appareil. Sans le S Pen, les utilisateurs seraient privés de la moitié des fonctionnalités que propose le Galaxy Z Fold.

Beaucoup peuvent ne pas être dérangés de payer un supplément pour le S Pen après avoir investi une somme importante dans l’appareil lui-même. Cependant, ceux qui ont à peine économisé suffisamment d’argent pour découvrir un téléphone pliable devront économiser davantage pour profiter pleinement du téléphone pliable en achetant le S Pen.

Comment attacher le S Pen sur le Galaxy Z Fold 5 ?

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas de support pour le S Pen dans l’appareil lui-même. Mais il existe des alternatives, y compris des options officielles. Avec le Galaxy Z Fold 5, Samsung propose également de nouveaux étuis pour le Galaxy Z Fold 5, qui comprennent un espace prévu pour le S Pen. Il vous suffit donc d’insérer le S Pen dans l’espace disponible et il s’attachera magnétiquement à l’étui. C’est mieux que l’étui du Galaxy Z Fold 4, qui présente une conception saillante pour le support du S Pen.

Source: Samsung

Où puis-je acheter un S Pen pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Il existe quelques options disponibles si vous recherchez un S Pen. En ce qui concerne les options officielles, vous pouvez obtenir le nouveau Galaxy Z Fold 5 S Pen Fold Edition, disponible uniquement en noir. En ce qui concerne les prix, le nouveau S Pen pour le Galaxy Z Fold 5 coûte 54,99 $. Vous pouvez obtenir une remise ou Samsung peut réduire son prix après un certain temps, mais ce ne sont que des attentes. Le S Pen est livré avec une housse.

Vous pouvez également rechercher un stylet tiers pour votre Galaxy Z Fold 5, qui peut être disponible à un prix inférieur au S Pen officiel. Vous n’obtiendrez peut-être pas la même expérience qu’avec le S Pen, mais cela fera le travail. Comme le Fold 5 est nouveau, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup d’options de stylet tiers tout de suite.

Le vieux S Pen Fold Edition fonctionne-t-il avec le Galaxy Z Fold 5 ?

Si vous avez le S Pen Fold Edition pour le Galaxy Z Fold 4 et que vous passez au Galaxy Z Fold 5, vous vous demanderez si le S Pen du Galaxy Z Fold 4 fonctionnera avec le Fold 5 ou non.

Non, l’ancien S Pen Fold ne prend en charge que le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Fold 3 5G selon la déclaration officielle. Vous devrez donc également obtenir le nouveau S Pen avec le nouveau Galaxy Z Fold 5.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :