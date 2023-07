Le nouveau Samsung Galaxy M44 : une puissance inattendue avec Snapdragon 888

Tandis que la plupart des projecteurs sont tournés vers les produits Galaxy récemment sortis (Galaxy Z Fold5, Z Flip5), Samsung travaille sur des sorties mineures pour les prochains mois. La société continue de pousser sa gamme de milieu de gamme et le Samsung Galaxy M44 devrait être l’un des prochains appareils à être lancé. Le smartphone récent est passé par la base de données Geekbench aujourd’hui et la liste apporte une surprise lorsque l’on regarde le chipset – il dispose du Qualcomm Snapdragon 888.

Samsung Galaxy M44 sur Geekbench apporte une tournure – le Snapdragon 888

Il y a deux possibilités pour cette apparition particulière sur Geekbench. Premièrement, Samsung pourrait tester le Samsung Galaxy M44 avant son lancement. La deuxième est que quelqu’un fait la même chose avec un prototype du smartphone non encore sorti. Dans tous les cas, l’appareil a été soumis au benchmark, ce qui nous a donné quelques détails intéressants sur le téléphone. Comme déjà dit, le téléphone est équipé du Qualcomm Snapdragon 888. Le chipset phare de 2021 est un choix intrigant de processeur pour un smartphone de 2023.

Le Samsung Galaxy M44 portant le numéro de modèle SM-M446K est passé par Geekbench avec 6 Go de RAM. La version en question fonctionnait sous Android 13, ce qui n’est guère surprenant à ce stade et indique que One UI 5.1 sera installé. Le processeur en question a été dévoilé fin 2020 et a alimenté la plupart des smartphones phares en 2021. C’était le dernier chipset de Qualcomm avant le rebranding en Snapdragon 8 Gen 1. Il est un peu vieux à ce stade, mais nous pensons qu’il peut facilement gérer tout sur Android. Le Snapdragon 888 dispose d’un cœur ARM Cortex-X1 à 2,84 GHz, de 3 cœurs ARM Cortex-A78 à 2,42 GHz et de 4 cœurs Cortex-A55 à 1 800 MHz. Il est toujours meilleur que la plupart des chipsets sur le marché du milieu de gamme grâce à la présence d’un cœur Cortex-X.

Le chipset peut être bon et tout, mais cela ne change pas le fait que c’est un choix étrange. La plupart des fabricants ont tendance à privilégier les chipsets plus récents même lorsqu’ils sont plus faibles. Peut-être que Samsung a fait une bonne affaire avec Qualcomm et a décidé d’aller de l’avant avec ce vieux SoC phare.

Le nouveau Samsung Galaxy M44 succédera au Galaxy M42 en 2021. Outre le nouveau chipset, nous prévoyons un écran AMOLED, une configuration à triple caméra et une batterie de 5 000 mAh avec une charge jusqu’à 25W. Comme l’appareil fait le tour du web, nous pensons que son lancement est proche. Allez-vous acheter un smartphone Snapdragon 888 à ce stade ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile et vidéo du moment