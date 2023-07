Mise à jour Android 14 Beta 4.1 : Correction des bugs de Pixel et amélioration des performances

La version bêta 4.1 d’Android 14 publiée aujourd’hui par Google se concentre sur la résolution de nombreux bugs et problèmes dans le système d’exploitation. Cette mise à jour intervient peu de temps après la précédente, qui a eu lieu il y a un peu plus de deux semaines. La nouvelle version bêta vise à améliorer la stabilité et les performances globales d’Android 14 alors qu’il se rapproche de son lancement officiel. Comme pour toute version bêta, les commentaires et les tests des utilisateurs sont cruciaux. Ils permettent d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels avant que la version finale ne soit disponible au public.

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, également connue sous le nom de UPB4.230623.007, Google a inclus 34 correctifs. Elle est également accompagnée du correctif de sécurité de juillet 2023. Cette mise à jour résout divers problèmes et bugs du système d’exploitation. Elle garantit ainsi une amélioration des performances et de la stabilité pour les utilisateurs. De plus, Google a apporté des correctifs spécifiques pour les appareils Pixel Fold et Tablet. Google a inclus des correctifs spécifiques à chaque appareil dans cette mise à jour. Cela démontre son engagement à offrir une expérience plus optimisée aux utilisateurs de différents appareils au sein de l’écosystème Android.

Détails de tous les problèmes résolus par Android 14 Beta 4.1

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, Google a résolu un problème (Problème n°288390661). Ce problème faisait en sorte que certains utilisateurs rencontrent un problème après avoir effectué l’action de retour système pour fermer une application. Dans certains cas, cette action empêchait le démarrage de l’application jusqu’à ce que l’appareil redémarre. Le correctif implémenté dans cette mise à jour résout le problème. Les utilisateurs peuvent maintenant lancer l’application normalement sans avoir besoin de redémarrer l’appareil. Cette amélioration renforce l’expérience utilisateur globale et garantit un fonctionnement plus fluide de l’application dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, il y a une correction pour un problème (Problème n°286422637). Ce problème est lié au composant ScrollView. Auparavant, il y avait un problème où l’effet de défilement excessif restait figé après avoir effectué un geste de balayage dans certains cas. Grâce à la correction, ce problème n’existe plus, garantissant ainsi que l’effet de défilement excessif se comporte correctement. Il ne reste pas figé après avoir effectué des gestes de balayage. Cette amélioration améliore l’utilisabilité et la fluidité globale du défilement dans le composant ScrollView de l’environnement Android 14 Beta 4.1. Google a résolu un problème (Problème n°277940461) qui empêchait les appels Wi-Fi de fonctionner correctement dans certains cas. Le correctif implémenté dans cette mise à jour résout les problèmes qui empêchaient les appels Wi-Fi de fonctionner comme prévu. Par conséquent, les utilisateurs devraient maintenant pouvoir utiliser les appels Wi-Fi sans aucun problème ni difficulté, garantissant une expérience d’appel fluide même lorsqu’ils sont connectés à des réseaux Wi-Fi. Cette amélioration renforce la fiabilité et la fonctionnalité globale des appels Wi-Fi dans l’environnement Android 14 Beta 4.1.

Animations et notifications dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1

Google a mis en place une correction pour un problème qui affectait le transfert d’icônes animables vers le client lors de l’utilisation de SplashScreen#setOnExitAnimationListener. Avant cette correction, il y avait un problème qui empêchait le système de transférer correctement l’icône animable vers le client lors de l’utilisation de cette méthode particulière. Avec le problème résolu, le système devrait désormais pouvoir transférer les icônes animables correctement lors de l’utilisation de SplashScreen#setOnExitAnimationListener. Cette amélioration garantit une transition plus fluide et fiable pour les icônes animables. Les utilisateurs le remarqueront lorsqu’ils quittent l’écran de démarrage dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Google a également résolu un problème qui empêchait les groupes de notifications de se développer correctement dans le volet des notifications. Avant cette correction, il y avait un problème qui empêchait les groupes de notifications de se développer correctement. Cela rendait difficile la visualisation et la gestion des notifications groupées dans le volet des notifications. Grâce à la mise à jour, le problème a disparu. Les groupes de notifications devraient maintenant se développer normalement. Les utilisateurs peuvent facilement accéder et interagir avec les notifications individuelles dans les sections groupées du volet de notifications. Cette amélioration garantit une expérience de notification plus fluide et conviviale dans l’environnement Android 14 Beta 4.1.

Problèmes d’écran résolus dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, Google a mis en place un correctif pour un problème d’écran. Ce problème pouvait provoquer un scintillement de l’écran lors du lancement d’une application qui utilise l’intégration d’activité. Il y avait un problème qui entraînait un scintillement de l’écran. Cela se produisait lors du démarrage d’une application utilisant l’intégration d’activité. Le problème pouvait potentiellement causer des perturbations visuelles et des inconvénients pour les utilisateurs. Avec le problème résolu, l’écran devrait maintenant se lancer en douceur sans scintillement lors de l’ouverture d’applications qui utilisent cette fonctionnalité particulière dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Cette amélioration garantit une expérience plus stable et fluide lors de l’interaction avec les applications qui utilisent cette fonctionnalité spécifique. Google a résolu un problème qui pouvait entraîner le plantage de l’interface utilisateur système. Cela se produisait lorsqu’une application en mode écran partagé était fermée en balayant depuis l’écran d’aperçu. Avant cette correction, il y avait un problème qui rendait l’interface utilisateur système instable et la faisait planter dans ces circonstances spécifiques. Des problèmes comme celui-ci pouvaient potentiellement perturber l’expérience utilisateur. L’utilisateur devait redémarrer l’appareil avant que les choses ne reviennent à la normale. Fermer une application en mode écran partagé en balayant depuis l’écran d’aperçu ne devrait plus provoquer le plantage de l’interface utilisateur système. Tout cela grâce à cette dernière mise à jour. Cette amélioration garantit un fonctionnement plus fiable et stable lors de l’utilisation du mode écran partagé dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Les utilisateurs ne verront plus de plantages inattendus dans ce scénario.

Correction des problèmes de réseau

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, un correctif a été mis en place pour un problème qui faisait afficher incorrectement l’icône d’état du réseau dans certains cas. Cela se produisait après avoir activé ou désactivé l’une des cartes SIM sur un appareil doté de plusieurs cartes SIM. Avant cette correction, il y avait un problème qui entraînait un affichage incorrect de l’icône d’état du réseau. Cela se produisait lors de l’exécution d’actions liées à plusieurs cartes SIM, potentiellement en créant une confusion sur l’état de la connexion réseau. Avec le problème résolu, l’icône d’état du réseau devrait maintenant refléter avec précision l’état de la connexion réseau sur les appareils dotés de plusieurs cartes SIM lors de l’activation ou de la désactivation des cartes SIM individuelles. Cette amélioration garantit une représentation plus fiable et cohérente de l’état de la connexion réseau dans l’environnement Android 14 Beta 4.1, fournissant aux utilisateurs des informations plus claires sur leurs connexions réseau.

Correction des problèmes d’interface utilisateur dans Android 14 Beta 4.1

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, Google a résolu un problème qui faisait changer la couleur du thème système de manière inattendue après le redémarrage de l’appareil. Avant cette correction, il y avait un problème qui entraînait une altération ou une réinitialisation de la couleur du thème système lors du redémarrage de l’appareil, potentiellement en créant une incohérence dans l’apparence et l’interface utilisateur. Avec le problème résolu, la couleur du thème système devrait maintenant rester stable et cohérente même après le redémarrage de l’appareil. Cette amélioration garantit que la couleur du thème système choisie persiste comme prévu, offrant une expérience utilisateur plus fluide et prévisible dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, un correctif a été mis en place pour un problème qui faisait afficher incorrectement les raccourcis de l’écran de verrouillage dans certains cas lors de l’utilisation de palettes de couleurs de thème système spécifiques. Avant cette correction, il y avait un problème qui faisait apparaître les raccourcis de l’écran de verrouillage déformés ou mal affichés lors de l’application de certaines palettes de couleurs de thème système, potentiellement en créant de la confusion ou des difficultés pour accéder aux raccourcis depuis l’écran de verrouillage. Avec le problème résolu, les raccourcis de l’écran de verrouillage devraient maintenant être correctement affichés et fonctionner comme prévu lors de l’utilisation de différentes palettes de couleurs de thème système. Cette amélioration garantit une expérience de verrouillage de l’écran plus cohérente et visuellement agréable dans l’environnement Android 14 Beta 4.1, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux raccourcis sans aucune incohérence visuelle ou erreur.

Correction des problèmes d’interface utilisateur du lanceur

Dans la mise à jour Android 14 Beta 4.1, Google a résolu un problème qui pouvait entraîner un scintillement de l’interface utilisateur du lanceur lors du lancement d’une application. Avant cette correction, il y avait un problème qui entraînait un effet de scintillement sur l’interface utilisateur du lanceur lors de l’ouverture d’une application, potentiellement en causant des perturbations visuelles et un inconfort pour les utilisateurs. Avec le problème résolu, l’interface utilisateur du lanceur devrait maintenant se lancer en douceur et sans scintillement lors de l’ouverture des applications, offrant une expérience utilisateur plus stable et agréable dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Cette amélioration garantit une transition harmonieuse entre le lanceur et l’application ouverte, contribuant à une meilleure convivialité de l’appareil.

Android 14 Beta 4.1 résout les problèmes de batterie

Un correctif a été mis en place pour un problème qui interrompait ou faisait échouer la fonction Battery Share peu de temps après l’avoir activée. Avant cette correction, il y avait un problème de partage de batterie. Cela entraînait l’interruption ou l’échec de la fonction Battery Share peu de temps après son activation par l’utilisateur. Cela empêchait potentiellement les utilisateurs de partager efficacement la batterie de leur appareil avec d’autres appareils ou accessoires. Avec le problème résolu, Battery Share devrait maintenant fonctionner très bien. Les utilisateurs peuvent désormais partager la batterie de leur appareil de manière fiable et sans aucune interruption. Cette amélioration garantit une expérience plus fluide et continue lors de l’utilisation de Battery Share dans l’environnement Android 14 Beta 4.1. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un moyen plus pratique de partager l’énergie de la batterie avec d’autres appareils ou accessoires.

Problèmes résolus avec les applications

Google a résolu un problème qui affichait de manière incorrecte le message « Aucune application installée ne fonctionne avec cet accessoire USB ». Ce message apparaissait généralement lorsque les utilisateurs connectaient leur appareil à leur véhicule. Ce message empêchait les utilisateurs de lancer et d’utiliser Android Auto. Ce système améliore l’expérience de conduite et offre une intégration transparente avec le système multimédia du véhicule. Avec le problème résolu, les utilisateurs ne devraient plus rencontrer le message incorrect, et Android Auto devrait fonctionner comme prévu lors de la connexion de l’appareil au système multimédia de leur véhicule. Cette amélioration garantit une expérience Android Auto plus fluide et fiable dans l’environnement Android 14 Beta 4.1, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement et en toute sécurité à leurs applications et fonctionnalités préférées pendant la conduite.

Problèmes de scintillement de l’écran résolus

La mise à jour Android 14 Beta 4.1 apporte une correction pour un problème lié à l’interface utilisateur système. Cela provoquait un scintillement de l’écran dans certaines situations. Plus précisément, le scintillement se produisait lorsqu’une vidéo était en cours de lecture ou lorsqu’une application utilisait le mode image dans l’image. Avant cette correction, il y avait un problème qui entraînait un scintillement de l’écran lors de ces scénarios, potentiellement en créant des perturbations visuelles et un inconfort pour les utilisateurs. Avec le problème résolu, l’écran devrait maintenant rester stable et sans scintillement lors de la lecture de vidéos ou de l’utilisation du mode image dans l’image dans les applications. Cette amélioration garantit une expérience multimédia plus fluide et agréable dans l’environnement Android 14 Beta 4.1, offrant aux utilisateurs une interaction visuellement cohérente et agréable avec le contenu vidéo et les fonctionnalités image dans l’image.

Autres corrections notables

Google a corrigé un problème qui se produisait lorsque l’appareil était déverrouillé avec TalkBack activé. Parfois, TalkBack indiquait à tort que l’appareil était toujours verrouillé avant d’affirmer correctement que l’appareil avait été déverrouillé avec succès. Résolution d’un problème lié à la numérisation Wi-Fi. Cela faisait que la numérisation continuait d’être active même après avoir quitté l’application Paramètres. Cela entraînait une consommation d’énergie supplémentaire et une connectivité Wi-Fi plus lente jusqu’à ce que l’utilisateur redémarre l’appareil. Résolution d’un problème où, dans certaines situations, les images Ultra HDR n’étaient pas affichées correctement dans Google Photos. Résolution d’un problème qui se produisait lorsqu’un utilisateur ayant activé le déverrouillage par empreinte digitale essayait de lancer une activité depuis les Paramètres rapides de l’écran de verrouillage en utilisant un appareil doté d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Dans certains cas, le capteur d’empreintes digitales ne s’activait pas. L’utilisateur devait verrouiller et déverrouiller l’appareil avant d’accéder aux Paramètres rapides. Résolution d’un problème qui se produisait lorsque l’utilisateur avec à la fois le déverrouillage par empreinte digitale et le déverrouillage par reconnaissance faciale activés essayait de lancer une intention en appuyant sur une notification. Dans certains cas, lorsque l’utilisateur s’authentifiait avec son visage, l’intention ne se lançait pas et l’utilisateur était renvoyé à l’écran de verrouillage. Résolution d’un problème où, parfois, une barre blanche ou noire apparaissait entre les barres d’état. Elle apparaissait également en haut d’une application ouverte. Résolution d’un problème où la couleur d’arrière-plan de la boîte de dialogue « Ajouter à l’écran d’accueil » s’affichait en fuchsia. Elle montre maintenant sa couleur habituelle.

Android 14 Beta 4.1 résout de nombreux problèmes liés aux tablettes et aux smartphones Pixel Fold

Le problème sur les appareils Pixel Tablet, où l’interaction avec l’appareil pendant la transition de l’économiseur d’écran à la fréquence en faible luminosité pouvait provoquer une instabilité de l’interface utilisateur système, est désormais du passé. Correction du problème sur les appareils Pixel Tablet, où l’écran d’accueil affichait parfois uniquement le fond d’écran sans aucune icône d’application après le déverrouillage de l’appareil. Le problème sur les appareils Pixel Tablet et Pixel Fold, qui entraînait un contraste insuffisant entre les couleurs du premier plan et du fond sur certains écrans, a été résolu pour améliorer l’accessibilité. Le problème sur les appareils Pixel Fold, où les fonds d’écran appliqués à l’écran de verrouillage étaient alignés à gauche au lieu d’être centrés sur l’écran externe, a été résolu. Désormais, les fonds d’écran seront correctement alignés au centre sur l’écran de verrouillage de l’écran externe. Le problème sur les appareils Pixel Fold, où la fonction « Appuyez pour vérifier le téléphone » ne fonctionnait parfois plus après avoir plié et déplié l’appareil, a été résolu. Désormais, la fonction « Appuyez pour vérifier le téléphone » devrait fonctionner de manière cohérente même après avoir plié et déplié l’appareil. Le problème sur les appareils Pixel Fold avec la navigation à 3 boutons activée, où plier et déplier l’appareil sur l’écran d’accueil pouvait entraîner un mauvais alignement des boutons de navigation, a été résolu. Désormais, les boutons de navigation devraient rester correctement alignés même lorsque l’appareil est plié et déplié sur l’écran d’accueil.

Davantage de problèmes résolus sur le Pixel Fold

Il y a un problème sur les appareils Pixel Fold. Cela faisait apparaître une vignette vide dans le sélecteur de fonds d’écran pour l’option de fond d’écran en direct par défaut. La nouvelle mise à jour résout ce problème. Désormais, le sélecteur de fonds d’écran devrait afficher la vignette appropriée pour l’option de fond d’écran en direct par défaut comme prévu. Le problème sur les appareils Pixel Fold, qui provoquait parfois l’affichage de deux fréquences sur l’écran de verrouillage, a été résolu. Désormais, l’écran de verrouillage devrait afficher correctement une seule fréquence comme prévu. Le problème sur les appareils Pixel Fold, qui faisait apparaître la fréquence de l’écran de verrouillage de manière tronquée, est désormais résolu. Désormais, la fréquence de l’écran de verrouillage devrait s’afficher correctement et sans aucune troncature. Le problème sur les appareils Pixel Fold, qui faisait parfois se chevaucher ou s’empiler des widgets dans certains cas, est désormais résolu. Désormais, les widgets devraient s’afficher correctement sans aucun chevauchement ou empilement sur l’appareil. Le problème sur les appareils Pixel Fold, où une icône d’application sur l’écran d’accueil ne pouvait pas sortir d’un dossier lorsque l’appareil était ouvert, est désormais résolu. Désormais, les icônes d’application devraient pouvoir sortir des dossiers normalement, même lorsque l’utilisateur le déplie. Le problème qui pouvait causer le plantage du lanceur Pixel dans certains cas est résolu. Désormais, le lanceur Pixel devrait fonctionner sans problème de plantage. Google a résolu les problèmes de stabilité système qui provoquaient des ralentissements de l’interface utilisateur dans certains cas. Désormais, le système devrait être plus stable, ce qui se traduit par des expériences d’interface utilisateur plus fluides et réactives.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, Google a résolu de nombreux problèmes. Ces problèmes concernent les appareils Pixel qui exécuteront Android 14 Beta 4.1. Si vous faites déjà partie du programme de version bêta d’Android, vous recevrez automatiquement une mise à jour over-the-air (OTA) vers Android 14 Beta 4.1. Cela indique que vous n’avez pas besoin d’effectuer d’autres étapes pour obtenir la mise à jour. Elle parvient directement à votre smartphone.

