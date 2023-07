Comment se débarrasser rapidement des courriels indésirables

Votre boîte de réception e-mail est-elle encombrée de messages indésirables, de spams et de newsletters que vous ne lisez jamais ? Ne vous inquiétez pas, il existe des moyens simples et efficaces de vous débarrasser rapidement de ces e-mails non désirés sans avoir recours à l’envoi de tests en colère aux expéditeurs. Dans cet article, nous explorerons plusieurs méthodes et stratégies pour vous aider à nettoyer votre boîte de réception. Elles vous aideront également à organiser votre boîte de réception. Plongeons-y !

1. Utilisez l’option de désabonnement intégrée

La manière la plus propre et la plus facile de vous désinscrire d’une liste de diffusion est d’utiliser l’option de désabonnement intégrée. Cette option est généralement cachée en bas du message e-mail. Lorsque vous cliquez sur le lien de désabonnement, vous serez redirigé vers une page où vous pourrez confirmer votre décision de vous désinscrire. Cette méthode est prise en charge par des fournisseurs de messagerie populaires tels que Gmail et Microsoft Outlook.

2. Marquez les e-mails indésirables comme spam

Lorsque vous recevez des e-mails que vous ne souhaitez pas ou des spams dans votre boîte de réception, il est important de les marquer comme spam. Cela aide à former les filtres anti-spam automatiques à identifier et à filtrer les messages similaires à l’avenir. La plupart des fournisseurs de messagerie disposent d’un bouton dédié « spam » ou « indésirables » que vous pouvez cliquer pour marquer l’e-mail comme spam. En agissant de la sorte, vous vous débarrassez non seulement de l’e-mail indésirable, mais vous contribuez également à améliorer le système de filtrage des spams.

3. Créez des filtres et bloquez les expéditeurs indésirables

Une autre bonne méthode pour vous débarrasser rapidement des e-mails indésirables est de créer des filtres et de bloquer les expéditeurs indésirables. Les filtres vous permettent de trier automatiquement les e-mails entrants en fonction de critères spécifiques. Les filtres peuvent couper les e-mails en fonction de l’expéditeur, du sujet ou des mots-clés. Vous pouvez configurer des filtres pour supprimer automatiquement ou archiver les e-mails de certains expéditeurs ou contenant des mots-clés spécifiques. De plus, la plupart des fournisseurs de messagerie vous permettent de bloquer des adresses e-mail ou des domaines spécifiques. Cela garantit que les futurs e-mails provenant de ces sources seront automatiquement envoyés vers le dossier de spam ou bloqués définitivement.

4. Séparez votre boîte de réception principale des newsletters

Pour maintenir votre boîte de réception propre et organisée, envisagez de séparer votre boîte de réception principale des newsletters et des e-mails promotionnels. De nombreux fournisseurs de messagerie offrent des fonctionnalités vous permettant de créer des dossiers ou des étiquettes distincts pour les newsletters. En configurant des filtres pour rediriger automatiquement les newsletters vers ces dossiers, vous pouvez garder votre boîte de réception principale axée sur les e-mails importants tout en ayant toujours accès aux newsletters lorsque vous souhaitez les lire.

5. Faites attention à partager votre adresse e-mail

Une façon de prévenir les e-mails indésirables est de faire attention à l’endroit où vous partagez votre adresse e-mail. Évitez de donner votre adresse e-mail à des sources ou des sites Web non fiables. Ils pourraient vendre vos informations à des tiers. Vous pouvez également envisager de créer une adresse e-mail distincte pour les inscriptions en ligne, les concours et autres situations où vous pourriez être amené à fournir une adresse e-mail. Ainsi, si vous commencez à recevoir des e-mails indésirables, vous pouvez simplement abandonner cette adresse e-mail sans affecter votre boîte de réception principale.

6. Vider régulièrement votre dossier de spam

N’oubliez pas de vider régulièrement votre dossier de spam. Bien que les filtres anti-spam automatiques fassent un bon travail en attrapant la plupart des e-mails indésirables, certains peuvent encore passer à travers les mailles du filet. En vérifiant régulièrement et en supprimant les e-mails de votre dossier de spam, vous pouvez vous assurer de ne manquer aucun e-mail légitime. Dans certains cas, des e-mails importants peuvent se retrouver dans votre dossier de spam. Il est donc bon de vérifier toujours. Établissez un horaire pour passer en revue et supprimer les e-mails de votre dossier de spam afin de garder votre boîte de réception propre et organisée.

7. Utilisez des filtres anti-spam tiers

Si vous constatez que de nombreux e-mails indésirables échappent aux filtres anti-spam de votre fournisseur de messagerie, vous pouvez envisager d’utiliser des filtres anti-spam tiers pour une protection supplémentaire. Ces filtres peuvent vous aider à détecter et bloquer les e-mails indésirables qui ont pu contourner les filtres de votre fournisseur de messagerie. Certaines options populaires incluent MailWasher, Spam Bully et SpamSieve, qui offrent différentes fonctionnalités et sont compatibles avec divers systèmes d’exploitation.

8. Adoptez de bonnes habitudes de gestion des e-mails

Enfin, pour vous débarrasser rapidement des e-mails indésirables et maintenir une boîte de réception organisée, il est important d’adopter de bonnes habitudes de gestion des e-mails. Cela inclut se désabonner régulièrement des e-mails marketing que vous ne souhaitez plus recevoir. De plus, gardez votre boîte de réception propre en supprimant ou en archivant les e-mails que vous avez traités, et restez vigilant contre les tentatives de phishing et les e-mails suspects. En adoptant ces habitudes, vous pouvez vous assurer que votre boîte de réception reste exempte de désordre et que vous ne recevez que des e-mails pertinents et importants pour vous.

Derniers mots

Se débarrasser des e-mails indésirables ne doit pas être une tâche ardue. En utilisant l’option de désabonnement intégrée, en marquant les e-mails indésirables comme spam, en créant des filtres, en séparant les newsletters, en faisant attention à partager votre adresse e-mail, en vidant régulièrement votre dossier de spam, en utilisant des filtres anti-spam tiers et en adoptant de bonnes habitudes de gestion des e-mails, vous pouvez rapidement nettoyer votre boîte de réception et profiter d’une expérience e-mail sans encombrement. Prenez le contrôle de votre boîte de réception et retrouvez votre productivité en matière d’e-mails dès aujourd’hui !

Actualité mobile et vidéo du moment