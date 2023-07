Apple ajoute des numéros de série aux versions : Les versions de tiers peuvent ne pas fonctionner correctement

Forbes rapporte que si les utilisateurs de l’iPad Pro choisissent de ne pas remplacer un écran cassé par le biais des canaux de certification officiels, l’interaction ultérieure avec l’Apple Pencil ne fonctionnera plus. Un expert en réparation affirme qu’Apple utilise désormais des restrictions logicielles pour ses versions de produits. Selon l’expert, le numéro de série Apple rend les versions « liées » à l’appareil. Cela rend les réparations effectuées par des tiers plus difficiles et augmente les coûts de réparation pour les utilisateurs. Apple étend le programme de « serialization » pour garantir l’appariement des versions de remplacement.

Par exemple, si l’utilisateur souhaite remplacer la batterie de l’iPhone 14, chaque batterie est livrée avec un numéro de série unique. Apple utilisera un logiciel spécial pour synchroniser le numéro de série de la batterie. Ainsi, Apple pourra détecter les batteries de tiers. Une fois qu’Apple détecte une batterie de tiers, elle désactivera la mesure de la santé de la batterie.

L’expert en réparation Ricky Panesar, fondateur du site iCorrect.co.uk, a déclaré qu’Apple a désormais étendu le schéma de « serialization » aux iPad Pro de 12,9 pouces (cinquième et sixième générations), ainsi qu’à l’iPad Pro de quatrième génération. En réalité, la société fait la même chose avec les iPad de 11 pouces de troisième et quatrième générations.

Panesar, un expert en réparation, a essayé de remplacer l’écran d’un iPad par l’écran d’un autre iPad. Cependant, l’Apple Pencil ne fonctionnait pas comme prévu et ne produisait qu’une ligne droite. Selon lui, l’écran contient une puce mémoire programmée spécifiquement. Cela garantit que l’Apple Pencil ne fonctionne bien que lorsqu’il est connecté à la carte logique d’origine. Par conséquent, les ateliers de réparation tiers qui utilisent différents appareils Apple devront acheter directement les versions de rechange auprès d’Apple.

Cela indique que pour certaines versions, comme l’écran et la batterie, vous devez les acheter directement auprès d’Apple. Les utilisateurs n’ont plus la possibilité d’opter pour des versions tierces moins chères car elles n’auront pas le numéro de série d’Apple. Sans ce numéro, la performance de la version ne sera pas complète.

Actualité mobile et vidéo du moment