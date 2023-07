Le Nokia XR21 commence à recevoir la mise à jour Android 13 stable.

Il y a deux mois, HMD Global a lancé son dernier smartphone robuste de la série XR, le Nokia XR21. Alors que la plupart des téléphones modernes fonctionnent sous Android 13, le Nokia XR21 est initialement livré avec le système d’exploitation Android 12. La société a finalement écouté les utilisateurs et a commencé à déployer la mise à jour tant attendue vers Android 13 sur le Nokia XR21. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour Android 13 du Nokia XR21.

Nokia propose le nouveau logiciel avec le numéro de version V2.210 pour le XR21. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour vers Android 13 est en cours de déploiement et est actuellement disponible pour les utilisateurs en Roumanie et en Malaisie. Elle sera bientôt disponible pour tous. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle pèse 2,5 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage et de données sur votre appareil.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les modifications, la mise à jour vers Android 13 du Nokia XR21 est accompagnée de fonctionnalités telles que la prise en charge de Material You pour les icônes d’applications tierces, une disposition améliorée des paramètres rapides et des notifications, une amélioration du bien-être numérique, des améliorations de l’historique du presse-papiers, des préférences de langue par application, et bien plus encore. Elle mettra également à jour le correctif de sécurité jusqu’en juillet 2023.

Voici une capture d’écran d’une nouvelle mise à jour partagée par un utilisateur nommé DrNokia sur Twitter.

Icônes d’application thématisées – Personnalisez votre téléphone à votre style personnel. Associez plus d’applications – pas seulement les applications Google – à la teinte et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone.

Sélecteur de photos – Au lieu de partager l’intégralité de votre bibliothèque multimédia avec les applications, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos auxquelles elles auront besoin d’accéder.

Autorisations de notification – Désormais, les applications que vous téléchargez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications, ce qui vous aide à protéger activement votre temps et votre attention.

Nouveaux contrôles multimédias – Android 13 dispose d’un nouveau lecteur multimédia qui met en valeur les illustrations d’album et présente une barre de lecture dansante.

Correctif de sécurité Google : 2023-07

* Fonctionne avec des applications compatibles

Si vous possédez le Nokia XR21, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA sur votre téléphone, sinon, vous pouvez accéder à Paramètres > Système > Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, alors attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50% et de sauvegarder vos données importantes.

