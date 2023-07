Blizzard déclare que la modification de Diablo IV peut entraîner une interdiction permanente du compte

En bref: L’un des aspects les plus controversés des deux derniers titres principaux de Diablo est que Blizzard les a rendus uniquement disponibles en ligne, même en mode solo. L’un des effets de cette décision est qu’ils n’autorisent pas les mods, ce qui était pour certains fans un pilier de l’expérience classique de Diablo II et reste un attrait majeur des jeux PC.

Blizzard a récemment souligné que l’utilisation de mods dans Diablo IV est interdite. Tous les mods, quelles que soient leurs effets, sont traités de la même manière que la triche et peuvent entraîner la suspension permanente du compte.

À titre d’exemple d’un mod qui ne donne pas nécessairement aux joueurs un avantage déloyal, la société a spécifiquement mis en avant TurboHUD pour Diablo IV, qui étend les options de personnalisation de l’interface utilisateur du jeu. Avec un gestionnaire de plugins étendu, il peut modifier la façon dont les joueurs voient la carte du jeu, les ressources, les objets manqués, les noms des aspects et les données de performance. Cependant, le mod n’est pas gratuit. Il n’est disponible que sur le serveur Discord du développeur et nécessite un abonnement mensuel de 12 $, un autre dissuasif probable pour de nombreux joueurs, en plus du risque de perdre leur compte.

Blizzard explique que parce que tout le monde joue à Diablo IV en ligne, tout mod peut nuire à l’expérience des autres joueurs. C’était la même chose pour Diablo III, ce qui rendait ce titre controversé il y a plus d’une décennie.

Un autre inconvénient majeur de l’exigence d’internet est devenu évident lorsqu’une attaque par déni de service distribué (DDoS) en juin a rendu Diablo IV injouable pour tous les propriétaires, même ceux qui ne sont pas intéressés par le mode multijoueur. Blizzard et Activision ont étendu l’exigence en ligne à des jeux non-Diablo avec un gameplay solo comme Crash Bandicoot 4: It’s About Time et les derniers titres de Call of Duty. Les DRM de connexion constante s’appliquent également aux versions Steam des titres de Call of Duty concernés.

Les seuls jeux de Blizzard permettant une jouabilité hors ligne sont StarCraft II et les remasters des anciens titres de la société tels que StarCraft: Remastered, Warcraft III: Reforged et Diablo II: Resurrected. Heureusement, la nouvelle version de Diablo II permet également les mods. Il en existe de nombreux pour rééquilibrer le mode solo selon les préférences de chaque joueur.

La politique actuelle de la société contraste fortement avec la manière dont elle traitait la modification de StarCraft II il y a plus d’une décennie, offrant aux utilisateurs des outils d’édition étendus et dévoilant des modes de jeu personnalisés qu’elle avait créés avec eux. Un moddeur ambitieux a utilisé l’ensemble d’outils pour créer un véritable RPG Diablo dans StarCraft II.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :