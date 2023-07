Samsung offre des services de reprise pour Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 en Chine

Samsung, le géant de la fabrication sud-coréenne, a tenu l’événement Galaxy Unpacked le 26 juillet 2023. À la fin de l’événement, le site web officiel de Samsung Chine a lancé le programme des premiers arrivants et a proposé des services de reprise. Les informations sur le site web révèlent que ce programme peut être utilisé pour acheter les téléphones portables Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

Dans le programme de reprise, certains appareils ont une offre plus élevée que d’autres. Sur le site web officiel de Samsung Chine, si vous souhaitez acheter les téléphones Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, vous pouvez échanger d’anciens téléphones portables. L’iPhone 14 Pro Max a un taux de conservation de valeur élevé dans le programme et les utilisateurs peuvent obtenir un maximum de 7812 yuans. Pour l’iPhone 14 Pro, le prix de recyclage le plus élevé est de 7345 yuans, tandis que l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro coûtent respectivement 5801 yuans et 5235 yuans. De plus, le prix de recyclage le plus élevé du téléphone mobile phare de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, est de 7038 yuans. Cependant, le prix de reprise le plus élevé du Galaxy S22 Ultra est de 3974 yuans.

Programme de reprise Samsung

Veuillez noter que le service d’échange de l’ancien pour le neuf proposé sur le site web officiel de Samsung n’est pas une vente directe par Samsung, mais plutôt par l’intermédiaire d’une plateforme tierce appelée Flashback. Les prix des Samsung Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ont été publiés et commenceront à être expédiés le 7 août. Il est important de noter que le prix officiel peut varier légèrement.

Les prix des prédécesseurs des Samsung Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 sont les suivants :

Galaxy Z Flip 5 :

– 8 + 256 Go – 8499 yuans

– 8 + 512 Go – 9499 yuans

Galaxy Z Fold 5 :

– 12 + 512 Go – 13999 yuans

– 12 + 1 To – 15999 yuans

Veuillez noter que les prix ci-dessus sont les tarifs de tiers pour ces appareils en Chine. Hors de Chine, les prix de ces téléphones portables peuvent être significativement différents. Si vous avez un contact en Chine ou si vous vivez en Chine, vous pouvez obtenir ces appareils aux prix mentionnés ci-dessus.

Actualité mobile et vidéo du moment