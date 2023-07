Intel retrouve la rentabilité après des trimestres successifs de pertes

Qu’est-il arrivé? Après avoir connu deux trimestres consécutifs de pertes, dont la plus importante de son histoire, Intel a renoué avec la rentabilité au deuxième trimestre, alors que le marché des PC commençait à montrer des signes de reprise. Chipzilla a enregistré un bénéfice de 1,5 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires de 12,9 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 1er juillet, faisant grimper son cours de 8% lors des échanges après la clôture.

Team Blue a vu son chiffre d’affaires chuter de 15% par communiqué à la même période de l’année précédente, mais il s’agit tout de même d’une nette amélioration par communiqué au premier trimestre, lorsque la perte de 2,8 milliards de dollars de l’entreprise – une baisse de 30% d’une année sur l’autre – a représenté la pire de son histoire. Le T1 était le deuxième trimestre consécutif au cours duquel Intel enregistrait une perte, après avoir perdu 700 millions de dollars au cours des trois mois précédents.

Les ventes de puces d’Intel ont baissé de 12% au T2 pour atteindre 6,8 milliards de dollars, mais cela était tout de même mieux que les 21% prévus par les analystes, et beaucoup mieux que la baisse de 38% enregistrée au T1.

Les expéditions mondiales de PC ont aidé Intel. Elles étaient en chute libre depuis un certain temps déjà, mais alors qu’elles ont encore diminué d’environ 11,5% au cours du trimestre de juin, cela était mieux que la baisse de 30% des deux trimestres précédents.

« Ce trimestre a été très bon, nous avons dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice, nous avons augmenté nos prévisions et nous attendons avec impatience les opportunités continues qui nous permettront d’accélérer notre activité et de voir l’amélioration de la marge qui interviendra au second semestre de l’année », a déclaré le PDG Pat Gelsinger lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Gelsinger a signalé les mesures d’économie de coûts, la confiance dans la roadmap de l’entreprise et la solidité de ses groupes de clients et de centres de données pour expliquer le retour à la rentabilité.

Intel a récemment annoncé qu’il cessait le développement de ses NUC, passant le relais aux partenaires constructeurs pour poursuivre l’activité ; Asus a été désigné comme la première entreprise à continuer de produire les petits PC. Cette décision est intervenue peu de temps après que Intel a vendu son entreprise de construction de serveurs à la société taïwanaise Mitac en avril. Les mesures de réduction des coûts s’inscrivent dans le cadre du plan d’Intel visant à réduire ses dépenses annuelles de 3 milliards de dollars cette année et de 8 à 10 milliards de dollars d’ici 2025.

Malgré ces bonnes nouvelles, le directeur financier David Zinsner a appelé à la prudence, notant une reprise « modérée » des conditions macroéconomiques mondiales et une reprise « modeste » pour Intel au cours du reste de l’année 2023. Il a également averti que l’excédent de stocks de processeurs serveur se poursuivrait au second semestre de l’année.

Presque toutes les unités d’activité d’Intel ont connu une baisse de revenus d’une année sur l’autre, y compris les ventes de son centre de données et de son activité d’intelligence artificielle, qui ont diminué de 15% pour atteindre 4 milliards de dollars, contre 4,7 milliards de dollars au cours du même trimestre de l’année précédente. Gelsinger a toutefois déclaré que l’entreprise avait suffisamment de clients pour vendre au moins 1 milliard de dollars de puces d’IA d’ici 2024.

Le seul segment à ne pas connaître de baisse annuelle était Intel Foundry Services (IFS), dont les revenus ont augmenté pour atteindre 232 millions de dollars, contre 57 millions de dollars il y a un an. Gelsinger a déclaré que la hausse des ventes d’IFS provenait en partie du packaging avancé, qui consiste à placer plusieurs composants de puces d’une autre entreprise dans un seul « paquet » afin de réduire les coûts et d’augmenter les performances.

« Il y a beaucoup d’intérêt dans l’industrie pour l’emballage avancé, car il est essentiel pour offrir des calculs haute performance et de l’IA », a déclaré Gelsinger. « Nous nous attendons donc à voir beaucoup plus d’activité dans ce domaine. »+

