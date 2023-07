Les personnes malvoyantes pourront naviguer dans le métro de NYC grâce à une future application.

Les personnes malvoyantes sont confrontées à de nombreux défis lorsqu’elles naviguent dans une ville animée comme New York, surtout lorsqu’elles utilisent le métro de la ville. Cela semble sur le point de changer grâce à l’application d’accessibilité Commute Booster, qui a passé avec succès la première étape de test.

La partie la plus difficile d’un trajet en métro pour toute personne ayant une perte de vision ou une déficience visuelle est le « trajet intermédiaire », et c’est là que l’application peut aider…

Le trajet intermédiaire est le terme donné aux interconnexions où un usager doit naviguer à travers un réseau souvent complexe de couloirs souterrains, de tourniquets et de quais.

Le fait que les personnes ayant une certaine vision aient des difficultés supplémentaires est que la signalisation qu’elles doivent suivre peut facilement se perdre dans la foule de publicités et d’autres panneaux et avis non pertinents.

Engadget rapporte sur une application conçue pour résoudre ce problème en combinant une base de données intégrée des itinéraires de transport avec la capacité de lire les panneaux pertinents tout en ignorant les autres.

Des chercheurs de la Tandon School of Engineering de NYU et de la Grossman School of Medicine ont créé une application pour aider les personnes ayant une déficience visuelle à naviguer dans le système de métro de New York. Commute Booster utilise l’appareil photo d’un smartphone pour reconnaître les panneaux pertinents le long d’un itinéraire de transport, guidant ensuite l’utilisateur vers sa destination… L’application combine la spécification générale des flux de transports (GTFS), une base de données normalisée et publiquement disponible sur les itinéraires des transports en commun, avec la reconnaissance optique des caractères (OCR) pour interpréter les panneaux et guider l’utilisateur en conséquence. « En intégrant ces deux composantes, Commute Booster fournit aux utilisateurs un retour d’information en temps réel sur la présence ou l’absence de panneaux de navigation pertinents dans le champ de vision de l’appareil photo de leur téléphone pendant leur trajet », a déclaré NYU.

Un essai initial a testé l’application dans trois stations de métro différentes de New York, et a constaté qu’elle avait un taux de réussite de 97% pour identifier les panneaux nécessaires pour suivre un itinéraire à l’intérieur de celles-ci. La prochaine étape consiste en des tests plus larges dans des scénarios réels, les chercheurs espérant rendre Commute Booster gratuitement disponible « à court terme ».

Comme le note l’article, l’utilisation des caméras de smartphones pour lire les panneaux est quelque peu encombrante, et ce type de technologie sera vraiment efficace lorsque nous aurons enfin ces Apple Glasses tant attendues – l’objectif final du travail d’Apple sur les casques.

Photo: Asael Peña/Unsplash

