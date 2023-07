Honor X6a lancé avec un taux de rafraîchissement élevé et une charge rapide

Honor vient de sortir son dernier smartphone au Royaume-Unis, l’Honor X6a. L’appareil est le successeur direct de l’Honor X6, qui est sorti en septembre 2022. Le X6a apporte plusieurs améliorations par communiqué à son prédécesseur, notamment un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, une batterie plus grande et une recharge plus rapide.

Honor X6a : un smartphone milieu de gamme au design rafraîchissant

Design et écran

L’Honor X6a a un design rafraîchissant différent de la plupart des autres smartphones sur le marché. L’appareil a un design à écran plat avec un dos légèrement incurvé. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Cyan Lake et Midnight Black.

L’Honor X6a dispose d’un écran LCD TFT de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela indique que l’écran se rafraîchit 90 fois par seconde, ce qui offre une expérience de visionnage plus fluide et réactive. L’écran a également une résolution de 720 x 1 612 px, ce qui est décent pour un smartphone milieu de gamme.

Performances

Sous le capot, l’Honor X6a est alimenté par une puce MediaTek Helio G36. Cette puce n’est pas la plus puissante du marché, mais elle est tout à fait capable de gérer les tâches quotidiennes comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux et les jeux légers. Le X6a est également équipé de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Caméras

L’Honor X6a possède un système de triple caméra à l’arrière, composé d’une caméra principale de 50 MP, d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra principale prend des photos correctes dans de bonnes conditions d’éclairage, mais elle a du mal en basse lumière. La caméra frontale est de 5 MP, ce qui est suffisant pour prendre des selfies et passer des appels vidéo.

Batterie et charge

L’Honor X6a est alimenté par une batterie de 5 200 mAh, qui devrait facilement durer toute une journée avec une seule charge. La batterie prend également en charge la charge rapide jusqu’à 22,5 W, ce qui indique que vous pouvez la recharger rapidement lorsque vous en avez besoin.

Logiciel

L’Honor X6a fonctionne sous Android 13 avec Honor Magic UI 7.1. Ce logiciel est un peu encombré, mais il offre plusieurs fonctionnalités utiles, telles qu’un mode sombre, une navigation par gestes et un mode écran partagé.

Autres fonctionnalités

L’Honor X6a dispose également de plusieurs autres fonctionnalités, dont une socket casque 3,5 mm, un slot pour carte microSD et un capteur d’empreintes digitales.

Conclusion

L’Honor X6a est un solide smartphone milieu de gamme qui offre un bon équilibre entre fonctionnalités et performances. Il a un design rafraîchissant, un écran de 90 Hz, une grande batterie et une charge rapide. Si vous recherchez un smartphone économique offrant une bonne expérience globale, alors l’Honor X6a est un bon choix.

Voici quelques détails supplémentaires sur l’Honor X6a :

Dimensions : 164,8 x 75,8 x 8,4 mm

Poids : 180 g

Socket casque 3,5 mm

Slot pour carte microSD

Couleurs disponibles : Cyan Lake et Midnight Black

Prix : 130 £ (remise de 10 £ pour les premiers acheteurs)

Avantages et inconvénients de l’Honor X6a :

Avantages :

Design rafraîchissant

Écran de 90 Hz

Grande batterie

Charge rapide

Socket casque 3,5 mm

Slot pour carte microSD

Inconvénients :

La puce MediaTek Helio G36 n’est pas la plus puissante

Le logiciel est un peu encombré

Les performances de l’appareil photo sont médiocres en basse lumière

