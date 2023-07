Régulateur de l’antitrust de l’UE enquêtera sur Microsoft pour la combinaison d’Office et de Teams

L’Union européenne (UE) a récemment lancé une enquête officielle sur la position dominante de Microsoft concernant l’intégration de sa plateforme de vidéoconférence Teams avec Office 365 et Microsoft 365. Cette enquête fait suite à des affirmations selon lesquelles Microsoft agit de manière injuste. Des retours indiquent que l’entreprise utilise sa position de force sur le marché pour combiner des produits sans lien apparent.

Contexte

Microsoft Teams est un outil populaire qui permet aux utilisateurs de discuter, passer des appels vidéo et lier des documents en temps réel. Office 365 et Microsoft 365, en revanche, sont des suites de productivité complètes qui incluent des applications telles que Word, Excel et PowerPoint. En intégrant Teams à ces suites, Microsoft vise à offrir aux utilisateurs une expérience fluide. Cependant, des affirmations soutiennent que ces deux produits ne devraient pas être liés. L’UE enquête maintenant sur ces affirmations et Microsoft est au centre de l’enquête.

Enquête

L’UE enquête maintenant sur la question de savoir si les pratiques d’intégration de Microsoft violent les lois sur la concurrence en donnant à l’entreprise un avantage déloyal sur ses concurrents. L’inquiétude réside dans le fait que, en préinstallant Teams aux côtés d’Office 365 et de Microsoft 365, Microsoft pourrait étouffer la concurrence. De cette manière, il pourrait entraver la capacité de ses rivaux à gagner des parts de marché.

Impact sur la concurrence

L’inclusion de Teams dans le package Office et Microsoft 365 suscite des inquiétudes chez les concurrents. Slack s’est montré très test à ce sujet, offrant des services similaires à ceux de Teams. Slack affirme que si Teams est désormais directement lié à Office, cela donne à Teams un avantage concurrentiel. L’entreprise affirme que cela n’est pas une concurrence saine. Slack a également déposé des plaintes auprès de l’UE, soutenant que les pratiques d’intégration de Microsoft limitent les options des utilisateurs.

L’enquête de l’UE examinera si les pratiques d’intégration de Microsoft enfreignent les règles de concurrence de l’UE. Elle vérifiera si elles contreviennent à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdit l’abus de position dominante sur le marché. Si Microsoft est reconnu coupable, il pourrait faire face à de lourdes amendes et devrait modifier ses pratiques d’intégration.

Conclusion

L’enquête antitrust de l’UE sur l’intégration de Teams avec Office et Microsoft 365 de Microsoft reflète les préoccupations croissantes concernant les comportements anticoncurrentiels dans l’industrie technologique. Les résultats de cette enquête auront des implications majeures pour Microsoft. Ils pourraient façonner l’avenir des pratiques d’intégration sur le marché numérique. Alors que l’enquête se poursuit, il sera intéressant de voir comment Microsoft y réagira.

Actualité mobile et vidéo du moment