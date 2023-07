Hybride est le modèle de travail épanoui

Alors que des études montrent que le travail à distance favorise une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et par conséquent, une amélioration de la santé mentale et physique et du bien-être, un nombre croissant d’entreprises, dont Salesforce, Disney, Amazon et JPMorgan, ordonnent à leur personnel de retourner au bureau.

Et malgré les preuves entourant le travail à distance qui facilite une augmentation de la productivité, 95% des cadres ont récemment admis qu’ils sont plus conscients des contributions des travailleurs lorsqu’ils sont au bureau.

La solution idéale ? Le travail hybride.

Le meilleur des deux mondes

« Le travail hybride n’est plus seulement un avantage pour les employés, mais une attente des employés », suggère Ranjit Atwal, directeur principal analyste chez Gartner.

« De nombreux employés ont commencé à retourner partiellement au bureau en 2022, mais le travail hybride restera prédominant en 2023 et au-delà. Pour s’adapter, les employeurs ont mis en place une conception du travail centrée sur l’humain – comprenant la flexibilité, la collaboration intentionnelle et une gestion basée sur l’empathie – qui convient aux employés hybrides. »

Ajoutez à cela un communiqué de 2022 du National Bureau of Economic Research qui a révélé que les conversations informelles ou les moments de détente et les réunions en personne favorisent la créativité et l’innovation, et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi tant d’entreprises encouragent activement le travail hybride.

Parcours professionnel

On a également constaté que le travail hybride aide les jeunes travailleurs au début de leur carrière. Et bien que la génération Z soit souvent considérée comme la génération des « flocons de neige » qui ne partagent pas la même éthique de travail que leurs collègues milléniaux et de la génération X, 79 % des 18 à 34 ans s’attendent à retourner au bureau quatre jours par semaine, contre 67 % de ceux de la tranche d’âge 25-44, et 51 % pour les travailleurs de plus de 45 ans.

De même, des données distinctes ont révélé que seuls 27 % des travailleurs de la génération Z préféreraient travailler entièrement à distance, contre 49 % des milléniaux. Cependant, si votre employeur actuel a imposé un retour au bureau à temps plein, il y a probablement peu de choses que vous pouvez faire pour l’empêcher, à part trouver un nouvel emploi dans une entreprise qui facilite le travail hybride.

Si c’est le cas, le Netcost-security.fr Job Board est l’endroit idéal pour commencer vos recherches. Il propose des milliers d’offres d’emploi dans des entreprises entièrement à distance ou adoptant un modèle de travail hybride, comme celles-ci :

Microsoft

Pendant le pic de la pandémie, les employés de Microsoft ont été autorisés à travailler de chez eux, mais en 2022, l’entreprise a commencé à rappeler ses employés au bureau selon un modèle hybride.

« Le travail hybride représente le plus grand changement dans notre façon de travailler de notre génération – et cela nécessitera un nouveau modèle opérationnel, englobant les personnes, les lieux et les processus », a déclaré le PDG Satya Nadella concernant l’attitude de l’entreprise envers la flexibilité sur le lieu de travail. Microsoft a également introduit Microsoft Viva pour faciliter la connectivité et la communication des employés. Consultez les opportunités actuelles chez Microsoft ici.

Blockdaemon

Avec des bureaux 100% favorables au travail à distance à Los Angeles, la plateforme d’infrastructure blockchain Blockdaemon propose également des horaires flexibles à l’ensemble de son personnel. Étant donné que ses effectifs sont répartis dans tout le pays et en Irlande, l’entreprise affirme avoir des « outils et avantages » adaptés à chaque membre de son personnel dans un environnement de travail à distance. Obtenez plus d’informations sur les postes disponibles chez Blockdaemon ici.

Adobe

En 2021, la directrice des ressources humaines d’Adobe, Gloria Chen, a révélé que la société de logiciels créatifs adopterait une approche hybride. Dans ce cadre, les employés ne sont tenus de se réunir que pour « les moments importants » et le reste du temps, il est encouragé à adopter un mélange intentionnel de présences physiques et virtuelles, ces réunions physiques étant axées sur une collaboration précise.

Obtenez plus d’informations sur la façon dont vous pouvez travailler pour Adobe ici.

Shopify

Le géant du commerce électronique Shopify fonctionne principalement à distance et offre un environnement flexible de plusieurs façons, notamment grâce à une politique de « mercredi sans réunion », permettant à son personnel de se concentrer sur un travail en profondeur.

En janvier, l’entreprise a décidé de limiter les réunions de plus de 50 personnes à une plage horaire de six heures chaque jeudi et d’annuler toutes les réunions récurrentes de plus de deux personnes. Découvrez plus d’opportunités actuelles chez Shopify ici.

Zoom

En tant que l’un des outils de réunion virtuelle les plus populaires, il n’est pas surprenant que Zoom encourage le travail à distance avec sa propre équipe. Après la pandémie, la plateforme de visioconférence permet toujours à son personnel d’adopter un modèle hybride de leur choix. Consultez toutes les offres d’emploi chez Zoom ici.

