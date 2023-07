Adobe lance la fonctionnalité d’IA « Generative Expand » pour les testeurs bêta de Photoshop

En mai dernier, Adobe a introduit les premiers éléments d’IA générative dans sa version bêta de Photoshop. Aujourd’hui, la liste des fonctionnalités s’étend avec l’arrivée de « Generative Expand » pour les testeurs du logiciel. Voici comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité aux résultats époustouflants.

La version bêta d’Adobe Firefly AI se concentrait initialement sur la génération d’images et les effets de texte, puis s’est étendue pour offrir le recolorage vectoriel et le remplissage génératif. Ensuite, l’intégration de Firefly est arrivée avec la version bêta de Photoshop en mai avec la fonctionnalité Generative Fill.

Actuellement, la version bêta de Photoshop a reçu une autre mise à jour pratique grâce à Generative Expand. Voici comment Adobe décrit cette fonctionnalité : « Un nouveau flux de travail qui permet aux utilisateurs d’agrandir les images avec des résultats magiques en un clic dans la version bêta de Photoshop ».

Adobe a annoncé la nouvelle ce matin dans un billet de blog. Voici une courte vidéo montrant à quel point cela devrait fonctionner de manière fluide :

Voici différentes façons dont Adobe envisage d’utiliser Generative Expand :

Étendre les images : Agrandissez le canevas de votre image avec ou sans indication pour créer une extension transparente de votre scène.

: Agrandissez le canevas de votre image avec ou sans indication pour créer une extension transparente de votre scène. Extension du communiqué hauteur/largeur : Transformez une image horizontale aux dimensions d’une couverture de magazine !

: Transformez une image horizontale aux dimensions d’une couverture de magazine ! Rognage et agrandissement : Obtenez la composition exacte que vous souhaitez en coupant dans une direction tout en agrandissant dans une autre – tout cela dans le même flux de travail simple.

: Obtenez la composition exacte que vous souhaitez en coupant dans une direction tout en agrandissant dans une autre – tout cela dans le même flux de travail simple. Extensions multiples : Poussez les limites en utilisant Generative Expand à plusieurs reprises pour dépasser les attentes.

: Poussez les limites en utilisant Generative Expand à plusieurs reprises pour dépasser les attentes. Rotation et agrandissement : Ne perdez pas de pixel lorsque vous faites pivoter l’image dans l’outil de recadrage, remplissez les zones étendues à l’aide de Generative Expand.

: Ne perdez pas de pixel lorsque vous faites pivoter l’image dans l’outil de recadrage, remplissez les zones étendues à l’aide de Generative Expand. Motifs : Faites preuve de créativité et amusez-vous avec des graphismes et des motifs.

: Faites preuve de créativité et amusez-vous avec des graphismes et des motifs. Et bien plus encore… Generative Expand est incroyablement polyvalent. Découvrez de nouvelles façons d’utiliser cette fonctionnalité puissante.

Découvrez comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans l’article d’Adobe.

Et à partir de cette dernière mise à jour bêta, à la fois Generative Expand et Generative Fill d’Adobe prennent en charge plus de 100 langues.

Essayez la version bêta d’Adobe Photoshop

Si vous n’utilisez pas encore la version bêta de Creative Cloud, vous pouvez en savoir plus sur la page FAQ d’Adobe.

Le lancement officiel de ces fonctionnalités dans Photoshop est prévu pour le second semestre de 2023.

