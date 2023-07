L’iPhone pliable en 2025 aiderait le segment à atteindre 100M$/an en deux ans

Tandis qu’il était prédit à un moment donné qu’Apple lancerait le premier iPhone pliable en 2023 – ce qui n’arrivera évidemment pas -, il est clairement question de savoir « quand » plutôt que de savoir « si ».

2025 a été suggéré comme une autre date possible, et un nouveau communiqué d’intelligence marketing fait écho à cela, prévoyant qu’Apple contribuera à augmenter les expéditions de smartphones pliables à 100 millions d’ici 2027 …

Contexte

Comme nous l’avons déjà noté, Apple a jusqu’à présent adopté son approche habituelle vis-à-vis des technologies de pointe : observer, laisser d’autres entreprises faire des erreurs, et se lancer uniquement lorsque le moment est venu de créer quelque chose de significativement meilleur que ses concurrents.

Samsung a fourni une étude de cas sur les dangers de lancer une nouvelle technologie trop tôt, avec le lancement du premier modèle Galaxy Fold qui s’est révélé être un désastre complet. Alors que les précommandes se sont bien déroulées, il a seulement fallu 48 heures avant que des problèmes majeurs ne soient découverts lors des tests du dispositif par les testeurs. Samsung a initialement annoncé qu’il reportait le lancement jusqu’en mai avant d’annuler les précommandes. La société a ensuite parlé d’un lancement en juillet, avant d’annuler celui-ci également.

Les choses n’étaient toujours pas meilleures lors de la quatrième itération du dispositif de la société, notre site partenaire Netcost-security.fr constatant que le plus gros défaut était toujours bien présent : l’écran se fissurait dans les jours suivant l’arrivée!

Samsung n’a pas encore abandonné et a lancé hier les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 – proclamant avec fierté que ses téléphones pliables sont maintenant presque aussi populaires qu’un produit qu’il a arrêté en raison d’une faible demande.

Les plans d’Apple

En 2021, l’analyste d’Apple Ming-Chi Actu a suggéré qu’Apple « pourrait » lancer le premier iPhone pliable d’ici 2023, mais a ajouté que cela dépendrait de la capacité de l’entreprise à résoudre les défis pratiques d’ici là.

L’analyste en affichage Ross Young a soutenu l’idée selon laquelle cela avait effectivement été le plan initial d’Apple, mais a déclaré l’année dernière que 2025 est maintenant une date plus probable.

Il ne fait aucun doute que nous verrons un iPhone pliable à un moment donné – bien que cela puisse être terrifiantement cher. L’avis général est maintenant que Apple lancera d’abord un iPad pliable, avec un lancement potentiel l’année prochaine.

Un iPhone pliable stimulerait le segment à 100 millions d’ici 2027

La société d’intelligence marketing Counterpoint Research est également convaincue que 2025 est l’année où nous verrons le premier iPhone pliable, sa prévision de marché montrant l’entrée d’Apple sur le marché cette année-là.

(Les couleurs ne sont pas aussi claires qu’elles pourraient l’être, mais Apple est la bande plus grande en gris foncé qui apparaît pour la première fois en 2025.)

Counterpoint affirme que, selon cette estimation, les téléphones pliables pourraient représenter 21% du segment des smartphones haut de gamme – c’est-à-dire des téléphones coûtant plus de 600 $ – d’ici 2025, et 39% d’ici 2027. Cela ferait du segment des téléphones pliables une valeur de 100 millions de dollars par an dans les deux ans suivant l’entrée d’Apple.

La société prévoit que Samsung restera le plus grand acteur, probablement en raison du fait qu’il dispose de plusieurs modèles pliables, tandis que la part de marché d’Apple augmentera rapidement.

Image conceptuelle : Michal Dufka

