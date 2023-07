Oppo A58 4G Lancé Avec Écran de 6,72 pouces et Batterie de 5000mAh

L’année dernière, Oppo a dévoilé l’Oppo A58 5G avec des caractéristiques de milieu de gamme et un prix abordable. Il remplit bien son objectif en offrant une connectivité 5G à un prix inférieur. Cependant, Oppo a réalisé la nécessité d’une déclinaison moins chère avec une connectivité 4G. Pour certains utilisateurs, la 5G n’est pas encore d’actualité, donc un smartphone 4G est suffisant. Pour ces utilisateurs, Oppo présente une nouvelle déclinaison appelée Oppo A58 4G.

Le nouveau Oppo A58 4G débarque en Indonésie et est déjà disponible à l’achat au prix de 2 500 000 IDR (165 $ / 150 €). Les expéditions commenceront dès le 28 juillet (vendredi prochain). Le téléphone est disponible en vert éblouissant et en noir brillant, et le design général reste inchangé.

Caractéristiques et caractéristiques de l’Oppo A58 4G

Le design de l’Oppo A58 4G est assez similaire à celui de la déclinaison 5G. Il y a quelques changements subtils tels qu’un appareil photo troué et un écran plus grand, mais le langage de conception est essentiellement le même. La déclinaison 4G arbore un panneau Full HD+ avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Il a également un communiqué d’aspect de 20:9, mais le taux de rafraîchissement est maintenant plus bas, à 90 Hz. Les utilisateurs bénéficieront toujours d’une saisie plus rapide avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. L’appareil offre une couverture de 100% du DCI-P3 et du sRGB. La luminosité typique du téléphone est de 550 nits et son maximum est de 680 nits.

MediaTek Helio G85 donne du pouvoir à la déclinaison 4G

En ce qui concerne la puce, l’Oppo A58 4G abandonne le Dimensity 700 (5G) au profit d’une déclinaison avec le processeur MediaTek Helio G85. Le téléphone est associé à 6 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Le modèle 5G était limité à l’enregistrement vidéo 1080p à 30 ips. Le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 8 MP qui devrait être suffisant pour des selfies modestes et des appels vidéo. En se déplaçant vers l’arrière, nous avons une configuration de double caméra simple. Elle est dirigée par un appareil photo de 50 MP avec une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 75,5 degrés. Il y a aussi un capteur de profondeur de 2 MP pour l’effet bokeh sur les portraits.

Le nouvel Oppo A58 4G mesure 8 mm d’épaisseur et pèse 192 grammes, étant plus lourd que la déclinaison 5G. Le téléphone conserve la batterie de 5 000 mAh de la déclinaison 5G et se charge rapidement grâce à la charge SuperVOOC 33W. Il est intéressant de voir qu’un appareil bon marché peut se charger plus rapidement que certains smartphones haut de gamme.

Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD, d’une socket casque 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté du téléphone. Le boîtier est classé IPX4 pour résister aux éclaboussures d’eau. L’Oppo A58 4G est vendu via le site web d’Oppo Indonésie. Il sera également disponible dans les stores physiques, à partir du début août. Le téléphone se vend au prix mentionné d’environ 165 $.

