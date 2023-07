Il est temps d’augmenter le plaisir : la série Samsung Galaxy Watch6 ramène la mythique lunette rotative.

Samsung vient d’annoncer la gamme Galaxy Watch6. La gamme se compose de la Samsung Galaxy Watch6 et de la Watch6 Classic. Parmi les deux, la Watch6 Classic ramène la lunette rotative que l’on a vue pour la dernière fois dans la Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Les Watch6 et Watch6 Classic sont disponibles en deux tailles différentes. De plus, des montres connectées compatibles avec la LTE sont disponibles, grâce au module eSIM intégré de Samsung.

Tout ce que vous devez savoir sur la série Samsung Galaxy Watch6

La gamme Samsung Galaxy Watch6 apporte plusieurs améliorations par communiqué à la série Watch5. Parmi les deux modèles, la Watch6 régulière est l’option la plus abordable. Elle ne dispose pas de la lunette rotative, mais elle présente un design minimaliste. De plus, comme le nouveau dispositif portable possède des lunettes plus fines, l’écran est plus grand que son prédécesseur.

Cependant, les écrans de la Galaxy Watch6 Classic sont identiques à ceux de la Watch5 Classic. Mais comme mentionné précédemment, les versions 47mm et 43mm de la Watch6 Classic possèdent des lunettes rotatives.

Par ailleurs, la Galaxy Watch6 et la Watch6 Classic sont dotées d’écrans Super AMOLED avec un affichage permanent en couleur (Always On Display). Pour la protection, Samsung a utilisé du cristal de saphir, permettant aux dispositifs portables de résister facilement aux conditions environnementales difficiles.

Vous trouverez un tout nouveau chipset Exynos W930 dans la famille Galaxy Watch6. Il s’agit d’un chipset double cœur avec une vitesse de fréquence de 1,4 GHz, ce qui représente une augmentation de 18 % par communiqué au chipset de la série Watch5. La mémoire vive a également été augmentée de 1,5 Go à 2 Go. Et tous les dispositifs portables sont équipés de 16 Go de stockage interne, ce qui vous permet de facilement stocker de nombreuses applications et fichiers.

Mais la plus grande amélioration de la série Galaxy Watch6 réside dans le logiciel. Les dispositifs portables peuvent désormais offrir une analyse du sommeil plus approfondie. De plus, il existe une prise en charge complète du suivi de santé, y compris la fréquence cardiaque, l’ECG, la pression artérielle et les alertes de fréquence cardiaque.

Informations sur les prix

La Samsung Galaxy Watch6 est disponible à partir de 289 £ (373,29 $ US), et la version LTE coûte 369 £ (476,62 $ US). En revanche, la Watch6 Classic est disponible à partir de 369 £ (476,62 $ US), tandis que la version LTE est à 459 £ (592,71 $ US).

