DoorDash annonce une application CarPlay (très basique) pour les chauffeurs, toujours sans prise en charge des activités en direct.

DoorDash suit les traces d’Uber et ajoute la prise en charge de CarPlay à son application de livraison pour les chauffeurs. La société a annoncé la nouvelle application dans un billet de blog dans le cadre de ses efforts visant à « améliorer encore l’expérience de livraison » pour les chauffeurs.

Malheureusement, dans sa forme actuelle, l’application DoorDash pour CarPlay est assez rudimentaire et n’offre pas réellement de fonctionnalités que les chauffeurs ne pourraient pas déjà obtenir via une application de navigation dédiée telle que Apple Maps ou Google Maps.

« L’intégration de l’application Dasher avec Apple CarPlay permettra aux Dashers d’afficher l’interface de navigation de l’application sur l’écran intégré de leur voiture », explique DoorDash. Cela indique que l’application DoorDash pour CarPlay n’affiche que les indications de navigation et ne permet pas aux chauffeurs d’accepter des commandes, de donner des mises à jour d’état telles que « arrivé au restaurant » ou de marquer les livraisons comme terminées.

Cela contraste avec l’application Uber Driver pour CarPlay, qui permet aux utilisateurs d’accepter ou de décliner des courses et de consulter des cartes thermiques pour suivre les points chauds pour les prises en charge et les livraisons.

Cependant, DoorDash affirme avoir prévu plus de fonctionnalités pour son application CarPlay à l’avenir. La version actuelle de l’application commencera à être « pilotée » dans certains marchés la semaine prochaine.

« Notre intégration CarPlay sera piloteé dans certains marchés la semaine prochaine. Nous prévoyons de l’étendre à tous les Dashers dans les mois à venir et envisageons d’ajouter encore plus de fonctionnalités », déclare l’entreprise.

Nous cherchons toujours des moyens de rendre la livraison encore meilleure, encore plus facile et encore plus intuitive », a déclaré Austin Haugen, vice-président de Dasher et des produits logistiques. « Apple CarPlay est l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté Dasher, car elle leur permet de livrer en utilisant la même technologie que beaucoup d’entre eux utilisent quotidiennement. Nous sommes ravis de concrétiser cette intégration et impatients de recueillir les commentaires des Dashers à mesure que nous nous développons.