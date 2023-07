GM ne cessera pas la production de la Chevy Bolt finalement; confirme les plans pour la deuxième génération du modèle.

Qu’est-il arrivé ? Dans un revirement surprenant, General Motors a annulé sa décision de mettre fin à la Chevrolet Bolt EV et prévoit plutôt de lancer un nouveau modèle de ce véhicule populaire à l’avenir. La Bolt est une voiture électrique sous-compacte à hayon développée en partenariat avec le conglomérat sud-coréen LG et est la voiture électrique la plus populaire de la gamme de GM.

En avril 2023, la PDG de GM, Mary Barra, a annoncé des plans pour arrêter la production de la Bolt et de la Bolt EUV d’ici la fin de cette année afin de laisser place aux véhicules électriques de nouvelle génération de l’entreprise. Le modèle actuel a été confronté à de nombreux problèmes depuis son lancement, notamment un rappel massif de plus de 68 000 unités à la fin de l’année 2020 en raison de problèmes de feu de batterie. En 2021, l’entreprise a élargi le rappel pour inclure davantage de véhicules après avoir découvert que le problème était plus répandu qu’elle ne le pensait auparavant. Le rappel a été lancé après que plusieurs exemplaires de la Bolt avec des batteries entièrement ou partiellement modifiées aient pris feu, blessant au moins deux personnes.

Malgré les épreuves et les tribulations avec le modèle de première génération, l’entreprise semble donc avoir fait un revirement à 180 degrés seulement trois mois après l’annonce précédente. Dans son communiqué de presse, GM n’a pas donné de raison directe pour ce changement de test, mais Barra a souligné que la Bolt actuelle avait enregistré des « ventes record et les scores de satisfaction et de fidélité les plus élevés de l’industrie ».

Barra a également confirmé que la nouvelle Bolt utilisera la technologie Ultium de GM, qui, selon l’entreprise, réduit les coûts de batterie de 40 % par communiqué aux batteries utilisées dans la Bolt EV et la Bolt EUV actuelles. En ce qui concerne la disponibilité du nouveau modèle pour les clients, Barra a déclaré qu’il sera introduit sur un « calendrier accéléré », mais n’a pas donné de date précise.

Barra n’a pas non plus discuté du prix possible de la nouvelle Bolt, mais les coûts moindres de la plateforme Ultium pourraient aider GM à proposer une voiture attrayante en termes de prix. Avec un prix de base actuel avoisinant les 27 000 dollars pour les clients, son successeur pourrait également avoir un prix de détail suggéré inférieur à 30 000 dollars, ce qui aiderait à consolider la Bolt en tant que l’un des véhicules électriques les plus abordables sur le marché américain.

En plus de la Chevy Bolt, GM dispose d’un certain nombre d’autres véhicules électriques dans sa gamme, mais tous sont considérablement plus chers. Cela inclut le GMC Hummer EV, le SUV Cadillac Lyriq et le pick-up électrique Silverado. En plus de ces véhicules mentionnés, l’entreprise a également annoncé des plans pour lancer une version électrique de son populaire SUV Equinox plus tard cette année, avec des prix attendus à partir d’environ 30 000 dollars.

