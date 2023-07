TikTok vendra des produits fabriqués en Chine aux États-Unis à partir d’août

Selon des retours de Reuters et du WSJ, TikTok, l’application populaire d’hébergement de vidéos de courte durée, prévoit d’étendre sa présence aux États-Unis. Les retours révèlent que TikTok lancera sa plateforme de commerce électronique aux États-Unis pour vendre des produits fabriqués en Chine. Cette initiative est considérée comme une étape stratégique pour renforcer la domination de TikTok et rivaliser avec d’autres plateformes de shopping populaires.

À l’instar du programme « Vendre via Amazon » d’Amazon, TikTok stockera et expédiera des marchandises, y compris des vêtements, des appareils électroniques et des appareils de cuisine. Selon des retours d’IT Home, TikTok expédiera des marchandises au nom des marques et des vendeurs en Chine. Toutefois, TikTok sera en charge du marketing, des ventes, de l’expédition et même des services après-vente. Selon une source, l’objectif de TikTok est d’augmenter la valeur totale des marchandises de moins de 5 milliards de dollars enregistrée en 2022 à 20 milliards de dollars en 2023.

TikTok vend des produits fabriqués en Chine

La plateforme de commerce électronique de TikTok se concentrera sur la vente de produits fabriqués en Chine aux acheteurs américains. Cela indique que les utilisateurs auront accès à une variété de produits provenant de Chine. Wionews rapporte que les produits à vendre vont des appareils électroniques à la mode et plus encore.

Dans ce que TikTok appelle un « modèle de service complet », la plateforme ne paiera les marques chinoises qu’après avoir trouvé des acheteurs aux États-Unis. Cette approche permet à TikTok de minimiser les risques et de s’assurer qu’il existe une demande pour les produits avant de verser des paiements aux marques. De plus, le WSJ affirme que TikTok prévoit de retourner les articles impopulaires aux marques, limitant ainsi davantage le processus. Cela indique que TikTok prendra très peu de risques en cas de manque d’intérêt des acheteurs américains pour les produits proposés.

Implications et opportunités

L’entrée de TikTok sur le marché du commerce électronique présente plusieurs implications et opportunités. Voici quelques points clés à prendre en compte :

1. Une concurrence accrue : Ce nouveau plan de l’entreprise vient s’ajouter au paysage déjà concurrentiel des plateformes de vente en ligne. Cette rivalité peut conduire à l’innovation, à de meilleures expériences utilisateur et probablement à des prix plus bas pour les acheteurs.

2. Accès aux produits fabriqués en Chine : La plateforme offrira aux acheteurs américains un accès à une large gamme de produits fabriqués en Chine. Cela peut introduire de nouveaux articles uniques sur le marché et répondre à la demande croissante de produits en provenance de Chine.

3. Marketing d’influence : La plateforme de commerce électronique de TikTok peut créer de nouvelles opportunités pour les influenceurs afin de promouvoir et de vendre des produits. Ces personnes sur TikTok peuvent utiliser leur grand nombre de followers pour stimuler les ventes et générer des revenus. Les fonds proviendront principalement du marketing d’affiliation ou du contenu sponsorisé.

4. Relations commerciales mondiales : La vente de produits fabriqués en Chine aux États-Unis par TikTok peut avoir des implications pour les relations commerciales mondiales. Cela met en évidence le lien entre l’économie mondiale et le rôle des plateformes technologiques dans la facilitation du commerce transfrontalier.

Inconvénients potentiels ou tests

Il existe plusieurs inconvénients potentiels ou tests liés à la vente de produits chinois par TikTok aux États-Unis :

1. Préoccupations en matière de sécurité nationale :

Le gouvernement américain s’inquiète du fait que les données des utilisateurs américains sur TikTok puissent tomber entre les mains du gouvernement chinois. Selon CNBC, cela est dû à une loi en Chine qui oblige les entreprises à remettre des informations à Beijing si elles en font la demande. Washington craint également que TikTok puisse être utilisé pour influencer les opérations par la Chine. Bloomberg rapporte que le gouvernement de Biden a demandé à la maison mère chinoise de TikTok de vendre l’application ou de risquer une éventuelle interdiction aux États-Unis.

2. Problèmes de santé mentale et de contenu :

Les législateurs ont accusé TikTok d’être à l’origine de divers problèmes, allant de la détérioration de la santé mentale à la diffusion de contenu lié à la drogue.

3. Droits à la vie privée :

Selon Politico, les détracteurs de TikTok accusent l’application de collecter massivement des données, notamment aux États-Unis. Dans les juridictions disposant de lois strictes en matière de vie privée, TikTok fait l’objet de nombreuses affirmations selon lesquelles elle ne les respecte pas.

4. Contrôle du gouvernement chinois :

TikTok est géré par ByteDance, une entreprise chinoise, ce qui suscite de grandes craintes quant au contrôle et à la surveillance du gouvernement chinois sur les personnes d’autres pays. Cependant, de nombreuses entreprises américaines fabriquent en Chine ou s’appuient sur des versions développées en Chine. Ainsi, la relation de TikTok avec la Chine est loin d’être une anomalie sur le marché.

Mots finaux

Le lancement par TikTok d’une plateforme de commerce électronique pour vendre des produits fabriqués en Chine aux États-Unis montre l’expansion de la plateforme vers de nouvelles activités commerciales. Elle prévoit d’utiliser sa masse d’utilisateurs et de tirer parti de la popularité des achats en ligne. L’entreprise vise à s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie du commerce électronique. Cette initiative présente des opportunités pour les acheteurs, les influenceurs et le paysage du commerce mondial dans son ensemble.

