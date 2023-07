FCC pour ajuster la large bande aux États-Unis : 100 Mbps de débit descendant et 20 Mbps de débit ascendant

La Commission fédérale des communications (FCC) envisage d’ajuster les normes de haut débit aux États-Unis, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les politiques Internet. Selon 10Tv, la définition actuelle d’Internet à « haute vitesse » est une vitesse de téléchargement de 25 Mbps et une vitesse d’envoi de 3 Mbps. Cependant, la commissaire de la FCC, Jessica Rosenworcel, a proposé une nouvelle norme minimale avec une vitesse de téléchargement de 100 Mbps et une vitesse d’envoi de 20 Mbps.

Situations du haut débit aux États-Unis et changements proposés

Avant d’entrer dans les changements proposés, il est bon de comprendre la situation actuelle du haut débit aux États-Unis. Selon un communiqué de la FCC, en 2021, 14,5 millions d’Américains n’ont pas accès à un haut débit fixe avec des vitesses d’au moins 25 Mbps/3 Mbps. C’est un gros problème, car l’accès à Internet à haute vitesse est crucial pour de nombreux aspects de la vie moderne. Cela comprend le travail, l’éducation, les soins de santé, etc.

En ce qui concerne les changements proposés, la proposition de la commissaire Rosenworcel fixerait une nouvelle norme minimale pour le haut débit avec des vitesses de téléchargement de 100 Mbps et des vitesses d’envoi de 20 Mbps. Ce serait une augmentation importante par communiqué à la norme actuelle de 25 Mbps/3 Mbps. Elle vise également à garantir que tous les Américains aient accès à Internet à haute vitesse.

Implications pour les utilisateurs, les FAI et la FCC

Utilisateurs

Si la proposition est adoptée, cela indiquerait que les utilisateurs auront accès à des vitesses Internet plus rapides. Cela leur permettrait de diffuser des vidéos de haute qualité, de télécharger de gros fichiers et de réaliser d’autres activités gourmandes en bande passante facilement. Cependant, il est important de noter que tous les utilisateurs n’ont peut-être pas besoin ou ne souhaitent pas de telles vitesses élevées. Certains utilisateurs peuvent être satisfaits de la norme actuelle.

FAI (Fournisseurs d’accès Internet)

Les changements proposés pourraient avoir des implications importantes pour les FAI. Pour répondre à la nouvelle norme, les FAI pourraient avoir besoin d’investir dans de nouvelles infrastructures, telles que des câbles en fibre optique, ce qui peut être coûteux. Cela pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les consommateurs, car les FAI pourraient devoir répercuter ces coûts sur leurs clients. Cependant, il est également possible qu’une concurrence accrue entre les FAI entraîne des prix plus bas pour les consommateurs.

FCC (Commission fédérale des communications)

Selon Cooley, si la proposition est adoptée, ce serait la première mise à jour des normes de haut débit depuis de nombreuses années. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les politiques Internet de la FCC, car l’agence devrait ajuster ses réglementations pour refléter la nouvelle norme. La FCC devrait également veiller à ce que les FAI respectent la nouvelle norme et que tous les Américains aient accès à Internet à haute vitesse.

Derniers mots

La proposition de la FCC d’ajuster les normes de haut débit aux États-Unis à une vitesse minimale de téléchargement de 100 Mbps et une vitesse d’envoi de 20 Mbps pourrait avoir des implications importantes pour les consommateurs, les FAI et la FCC elle-même. Bien que la proposition vise à garantir que tous les Américains aient accès à Internet à haute vitesse, cela pourrait également entraîner des coûts plus élevés pour les consommateurs et nécessiter d’importants investissements de la part des FAI. En fin de compte, il reste à voir si la proposition sera adoptée et quels seront les effets à long terme.

