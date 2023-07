OnePlus Ace 2 Pro confirmé avec recharge rapide de 150W

OnePlus se prépare à lancer un nouveau smartphone de la série Ace. Après le OnePlus Ace 2 et le Ace 2V, l’entreprise se prépare à lancer le OnePlus Ace 2 Pro. L’appareil apportera des améliorations significatives. Par exemple, il apportera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (le Ace 2 a le SD8+ Gen 1). Actuellement, l’agence de certification 3C de la Chine confirme que le smartphone prendra en charge la charge rapide de 150 W. C’est un développement intéressant et cela indique que les futurs propriétaires du OnePlus Ace 2 Pro pourront charger ce téléphone assez rapidement.

OnePlus Ace 2 Pro est confirmé avec une charge rapide de 150 W

La certification 3C confirme le OnePlus Ace 2 Pro avec le même identifiant PJA110. Il a été vu dans les listes précédentes et est fourni avec l’adaptateur secteur de modèle VCBEJACH. Cet adaptateur secteur offre une prise en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 150 W (11V/13.7A). C’est plus rapide que le OnePlus 11 qui avait des déclinaisons avec une charge de 80 W et 100 W. Le nouveau Ace 2 Pro se chargera aussi rapidement que le OnePlus 10T de l’année dernière. Il avait la même technologie de charge. En réalité, ce Ace 2 Pro devrait être lancé sur les marchés mondiaux en tant que OnePlus 11T et cela pourrait expliquer les similitudes.

Outre la vitesse de charge, le site web Geekbench a confirmé que le téléphone était équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il apportera également jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Offrir 24 Go de RAM sera une étape remarquable pour OnePlus. Cela marque également une poussée intéressante pour l’industrie des smartphones. Bien que 24 Go de RAM ne soient pas nécessaires à ce stade, les capacités de multi-tâche sur ce smartphone seront excellentes.

Autres caractéristiques et lancement possible

Le OnePlus Ace 2 Pro apportera un écran AMOLED de 6,74 pouces. Il offrira une résolution de 2 772 x 1 240 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone tirera sa puissance d’une batterie de 5 000 mAh avec la charge de 150 W mentionnée ci-dessus. En termes d’optique, le téléphone apportera la combinaison habituelle avec un appareil photo principal de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP.

OnePlus ne nous a donné aucun détail concernant le lancement du nouveau smartphone. Cependant, compte tenu de toutes les listes auxquelles le téléphone a été soumis au cours des derniers mois, il semble naturel de s’attendre à ce que le lancement soit imminent. La société se prépare également pour le lancement de son premier téléphone pliable, nous nous attendons donc à en savoir plus sur les futurs événements de OnePlus bientôt.

