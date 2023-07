Transférer vos données WhatsApp d’Android à iPhone, voici LA solution

WhatsApp est sans aucun doute l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde. Nous l’utilisons pour des conversations privées, partager des médias, mettre à jour notre statut, et bien plus encore. Alors que le transfert de données WhatsApp d’un téléphone Android à un autre est simple, le transfert de messages WhatsApp d’Android à iPhone peut être un peu plus compliqué. Vous pouvez utiliser l’application Move to iOS d’Apple pour accomplir cette tâche, mais elle présente certaines limites. Pour surmonter ces limites, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé la meilleure alternative à l’application Move to iOS : iToolab WatsGo WhatsApp Transfer. J’ai utilisé le logiciel iToolab WatsGo la semaine dernière et je pense que c’est le meilleur pour transférer une sauvegarde WhatsApp d’un téléphone Android à un iPhone.

Pourquoi choisir iToolab WatsGo ? Limites de l’application Move to iOS d’Apple

Bien que la méthode d’Apple paraisse simple, de nombreux utilisateurs d’iPhone se plaignent souvent que l’application Move to iOS échoue constamment. Il y a plusieurs cas où le transfert de données WhatsApp est interrompu pendant un transfert en cours. De plus, l’application d’Apple a d’autres problèmes et limites que j’ai expliqués en détail ci-dessous :

Réinitialisation d’usine nécessaire pour utiliser Move to iOS

Si vous venez de passer à un nouvel iPhone ou si vous êtes en train de configurer votre téléphone, cela peut ne pas être un problème. Mais si vous utilisez déjà un iPhone depuis un certain temps, le transfert de messages WhatsApp d’Android à iPhone vous obligera à réinitialiser votre iPhone en premier. Et vous perdrez toutes vos données si vous n’avez pas sauvegardé votre iPhone sur iCloud ou Mac. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi c’est un problème.

Le transfert de WhatsApp avec Move to iOS reste bloqué à 0%

Bien que l’application Move to iOS soit pratique pour transférer des données lorsque vous passez d’Android à iPhone, le processus de transfert peut parfois rester bloqué à 0% de manière inattendue, rendant le transfert de données WhatsApp d’Android à iPhone compliqué et agaçant.

Move to iOS met trop de temps à transférer les données

Selon la quantité de données à transférer, l’application Move to iOS peut prendre plusieurs heures (ou parfois une éternité, c’est une blague) pour transférer des données d’Android à iPhone. Bien que cela se produise généralement en raison d’une connexion WiFi instable, cela peut aussi se produire en raison de situations imprévues. Ainsi, on ne peut pas compter entièrement sur l’application Move to iOS pour transférer de grandes quantités de données.

iToolab WatsGo : Transfert facile des messages WhatsApp d’Android vers iPhone

Maintenant que vous connaissez les limites et les problèmes qui surviennent généralement avec l’application Move to iOS, il est temps de découvrir sa meilleure alternative : iToolab WatsGo WhatsApp Transfer. Cette application tierce vous permet de transférer rapidement les données WhatsApp d’un téléphone à un autre sans rien perdre.

Tous vos messages personnels, médias partagés et données restent intacts lorsque vous utilisez cette application. Voici quelques-uns des principaux avantages que iToolab WatsGo offre :

Transférer des données WhatsApp sans réinitialisation d’usine

Contrairement à Move to iOS, iToolab WatsGo ne nécessite pas de réinitialiser votre iPhone en premier pour transférer une sauvegarde WhatsApp d’Android à iPhone. Il vous suffit de connecter votre téléphone Android et votre iPhone à un ordinateur, d’activer le débogage USB sur votre téléphone Android, et vous êtes prêt.

Transférer des données WhatsApp entre plusieurs appareils

Le logiciel iToolab WatsGo utilise un processus de transfert multidirectionnel. Cela signifie qu’en plus du transfert de données d’Android à iPhone, vous pouvez utiliser iToolab WatsGo pour transférer des données WhatsApp entre Android et iPhone de manière sécurisée et efficace, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 1,024kb/s, ce qui n’est pas possible avec l’application Move to iOS.

Restaure sélectivement les données WhatsApp

Contrairement à d’autres solutions, iToolab WatsGo vous permet de sélectionner et de transférer même un seul message, image, vidéo ou document entre les appareils, vous n’aurez donc pas à gérer des blocs de données inutiles plus tard. Cela vous fait non seulement gagner du temps, mais économise également beaucoup d’espace sur votre nouvel appareil et améliore ses performances.

Offre une sauvegarde gratuite de WhatsApp sur PC

Une fois que vous connectez votre appareil à votre PC et lancez le logiciel iToolab WatsGo, vous pouvez voir la liste complète des sauvegardes WhatsApp qui ont eu lieu dans le passé. Et non seulement cela vous permet de voir la liste des sauvegardes, mais cette solution vous permet également de voir toutes les données sauvegardées sur WhatsApp. Vous pouvez exporter plus de 400 000 messages, images, vidéos, autocollants, voix, documents et autres données WhatsApp sur votre nouvel appareil ou sur votre PC.

Restaure la sauvegarde WhatsApp de Google Drive vers iPhone

Alors que la restauration de la sauvegarde WhatsApp à partir d’iCloud est possible sur les iPhones, il n’y a pas de fonction intégrée qui permet aux utilisateurs de transférer la sauvegarde WhatsApp de Google Drive sur leur iPhone. C’est là que cet incroyable outil d’iToolab se distingue.

Il vous suffit de lancer l’application sur votre ordinateur et de vous connecter à votre compte Google, et vous obtiendrez la liste de tous les fichiers de sauvegarde WhatsApp disponibles. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez télécharger, connectez votre iPhone, vérifiez votre appareil et cliquez sur le bouton « Restaurer sur l’appareil », et c’est fait. Le logiciel iToolab WatsGo offre un moyen rapide et fiable de comment restaurer la sauvegarde WhatsApp de Google Drive sur un iPhone.

Non seulement l’iToolab WatsGo vous permet de restaurer la sauvegarde WhatsApp depuis Google Drive vers votre iPhone, mais il vous permet également de prévisualiser tous les contenus qui ont été sauvegardés sur votre Google Drive en un seul clic.

Transfert de la sauvegarde GBWhatsApp vers WhatsApp/GBWhatsApp

Les clients WhatsApp tiers comme GBWhatsApp ont été interdits, et actuellement vous voulez transférer vos données GBWhatsApp vers l’application officielle. Alors que cela n’est pas facile à faire, iToolab WatsGo rend cela également possible.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Pourquoi tous mes messages WhatsApp n’ont-ils pas été transférés sur mon nouveau téléphone ? Cela peut généralement se produire pour les raisons suivantes :

WhatsApp n’est pas activé dans iCloud. Le stockage iCloud est plein. Certaines discussions, médias, photos et vidéos ne sont pas sauvegardés sur iCloud. Utilisation d’un identifiant Apple différent. iOS ou version de WhatsApp obsolète.

Pourquoi mon transfert d’Android vers iPhone est-il constamment annulé ? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles votre transfert d’Android vers iPhone est constamment annulé, notamment une connexion Wifi faible, un manque d’espace sur votre iPhone ou une version d’OS plus ancienne installée sur votre iPhone.

Combien de temps dure le transfert de WhatsApp ? Dans la plupart des cas, le transfert de WhatsApp prend environ 10 à 15 minutes pour terminer le transfert, mais ce temps peut varier en fonction de la taille de votre sauvegarde WhatsApp.

Comment transférer des messages WhatsApp vers un nouveau téléphone avec le même numéro sans vérification ? iToolab WatsGo WhatsApp Transfer est l’outil le plus efficace si vous souhaitez transférer des données WhatsApp vers un nouveau téléphone avec le même numéro sans vérification.

Points forts de iToolab WatsGo

Transfert multidirectionnel : Android vers iPhone, iPhone vers Android, Android vers Android, iPhone vers iPhone. Aucune réinitialisation d’usine de l’iPhone n’est nécessaire. Vitesse de transfert rapide : par rapport à Move to iOS, jusqu’à 10240kb/s. Transfert fluide sans interruption soudaine : en particulier pour le transfert de grandes quantités de données jusqu’à 20G. Plus de 6000 appareils Android sont pris en charge : y compris Huawei, Xiaomi, OnePlus. Plus de 20 types de données peuvent être déplacés : images, vidéos, contacts, autocollants, messages, etc. Compatible avec iOS 16 et Android 13, et la dernière série iPhone 14.

Vous l’aurez compris, ce programme, est pratique, efficace et s’il vous intéresse, il est actuellement disponible avec une remise de 30% avec le code de réduction WATSNEW03.