Prochaine étape d’Apple : Les iPhones sans bord à l’horizon

La gamme d’iPhone d’Apple ne se démarque jamais pour être la série de smartphones avec le moins de bordures. Alors que des entreprises comme Samsung, Xiaomi, Oppo et ZTE s’efforçaient de faire avancer ce concept de smartphone à écran complet, Apple est resté stagnant avec le design de l’iPhone. En 2017, nous avons vu les premiers pas vers la tendance sans bordures avec l’iPhone X, et seulement l’année dernière nous avons vu une évolution significative de ce design avec la série iPhone 14 Pro. Actuellement, il semble que l’entreprise ne restera plus en retard dans la tendance des smartphones à écran complet. Elle demande à ses fournisseurs d’écrans OLED, Samsung Display et LG Display, de développer des dalles OLED sans aucune bordure.

Apple pousse ses fournisseurs à se préparer pour des iPhones sans bordures

La démarche est double. Pour l’instant, Apple prévoit de réduire les bordures des modèles d’iPhone 15 Pro de cette année. Ensuite, probablement d’ici quelques années, Apple envisage d’adopter le design à écran complet. Cela indique pas de découpe pour l’appareil photo et des bordures fines. Pour l’instant, l’entreprise devrait se concentrer sur ce qui est possible. Mais c’est certainement une avancée vers la course à l’écran complet.

Actuellement, il y a quelques obstacles pour Apple et toute autre entreprise qui cherche à développer des smartphones à écran complet. Pour Apple, il y a quelques défis pour l’utilisation d’une caméra sous l’écran. La caméra sous l’écran n’est pas assez fine pour accueillir une caméra sous l’écran et assurer la même qualité qu’une caméra « visible » conventionnelle. Le deuxième obstacle concerne la technologie d’encapsulation à film mince. Elle protège les OLED de l’humidité et de l’oxygène. Elle est développée en empilant un film inorganique et un film organique. Le premier bloque l’humidité et l’oxygène, tandis que le second bloque les espaces dans le film inorganique.

Un autre problème est le fait qu’Apple ne souhaite pas abandonner le design d’écran plat. Nous ne verrons donc pas d’iPhone incurvé pour le moment. La marque souhaite conserver le design plat, ce qui rend difficile le pliage des circuits de l’écran dans la bordure inférieure de l’écran. La plupart des entreprises adoptant un design à écran complet ont tendance à adopter un écran incurvé. Ainsi, elles obtiennent de l’espace supplémentaire et l’effet incurvé donne l’impression que le téléphone a des bordures plus petites qu’il n’en a réellement. Apple ne souhaite pas d’écran incurvé en raison de l’effet loupe qu’il produit sur les bords. De plus, l’entreprise estime que les écrans incurvés sont trop faciles à casser.

Conclusion

Ces obstacles sont difficiles et indiquent que la poussée vers un iPhone à écran complet est significative, mais qu’elle est encore quelques années loin de devenir réalité. Nous verrons quelques changements subtils avec les prochains iPhones présentant des bordures plus petites, indiquant clairement la nouvelle vision d’Apple. Cependant, un iPhone à écran complet sans encoche ni trou devrait encore être disponible dans quelques années.

