Exposition du brevet de navigation audio spatiale d’Apple

Apple a récemment déposé une demande de brevet appelée « navigation audio spatiale ». Ce brevet décrit un système qui utilise des dispositifs audio binauraux (tels que les casques Apple Vision Pro ou les AirPods) pour fournir aux utilisateurs des conseils de navigation. Ce système commence par la localisation actuelle de l’utilisateur et sa destination. Il fournit ensuite des indications audio pour guider l’utilisateur sur le chemin de sa destination.

L’audio spatial est une technologie qui permet de simuler la direction et la distance de la source sonore. De cette manière, les utilisateurs peuvent ressentir que le son est proche ou éloigné. Selon IT Home, contrairement à la navigation vocale classique, la navigation audio spatiale n’interrompt pas la musique, le livre audio ou l’appel téléphonique que l’utilisateur écoute. Elle ne donne pas non plus d’instructions claires à l’utilisateur (telles que « tournez à gauche » ou « tournez à droite »). Cependant, elle guide l’utilisateur en changeant la position ou le volume du son.

Par exemple, lorsque l’utilisateur écoute de la musique, l’appareil Apple peut placer la source sonore de la musique devant l’utilisateur. Cela lui permettra de se déplacer le long du chemin. De plus, lorsqu’il est nécessaire de tourner, déplacez la source sonore sur le côté de l’utilisateur. Cela lui permettra de suivre le son naturellement. Le brevet affirme que cela n’affectera pas le plaisir d’écoute de l’utilisateur. Cependant, il fournira un moyen plus subtil de transmettre des informations de navigation.

Apple estime que ce système de navigation audio spatiale est non seulement plus pratique, mais aussi plus sûr. L’entreprise affirme que la voix peut inciter les utilisateurs à suivre aveuglément sans tenir compte de l’environnement. Cela peut entraîner des accidents. De plus, utiliser la voix nécessitera que l’utilisateur décide s’il est sûr de suivre les instructions vocales.

Autres aspects du brevet

Le brevet décrit également comment d’autres aspects du son, tels que la fréquence et la réverbération, peuvent être ajustés pour affecter la direction et la distance virtuelles du son. La demande de brevet comporte six inventeurs, dont Avi Bar-Zeev et Rahul Nair, qui ont précédemment travaillé sur des brevets liés au suivi du regard de l’utilisateur dans la réalité augmentée d’Apple.

Mots finaux

Le brevet de navigation audio spatiale d’Apple décrit un système qui utilise des dispositifs audio binauraux pour fournir des conseils de navigation. Le brevet décrit également comment d’autres aspects tels que la réverbération et la fréquence peuvent être ajustés. Il est important de noter que cela n’est qu’une demande de brevet pour le moment. À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire de discuter de ses limites et de sa mise en œuvre. Cela est dû au fait que c’est seulement un brevet et, comme tous les brevets, il n’y a aucune garantie qu’il verra le jour. Il existe tellement de brevets prometteurs qui ne sont jamais commercialisés. Ainsi, nous devons croiser les doigts et voir comment ce brevet évoluera.

Biographie de l’auteur

Efe Udin est un écrivain de technologie chevronné avec plus de sept ans d’expérience couvrant un large éventail de sujets dans l’industrie de la technologie. Des téléphones mobiles aux tablettes, Efe a gardé un œil attentif sur les dernières avancées et tendances, fournissant des analyses et des tests éclairantes pour informer et éduquer les lecteurs.

Actualité mobile et vidéo du moment