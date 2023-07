Comment suivre votre humeur sur Apple Watch avec watchOS 10 et pourquoi cela peut être utile

L’Apple Watch avec watchOS 10 propose une série de nouvelles fonctionnalités liées à la santé et au fitness, notamment une fonction visant à soutenir la santé mentale. Suivez notre guide pour découvrir comment suivre votre état d’esprit sur l’Apple Watch à l’aide de l’application Mindfulness mise à jour dans watchOS 10.

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité « État d’esprit » sur l’Apple Watch et pourquoi elle est utile:

« La santé mentale est aussi importante que la santé physique, et la recherche montre que réfléchir à son état d’esprit peut aider à développer une conscience émotionnelle et une résilience. Avec l’application Mindfulness dans watchOS 10, les utilisateurs peuvent enregistrer discrètement et facilement leurs émotions instantanées et leurs humeurs quotidiennes. Les utilisateurs peuvent tourner la couronne digitale pour faire défiler des formes engageantes et multidimensionnelles afin de choisir comment ils se sentent, de sélectionner ce qui a le plus d’impact sur eux et de décrire leurs sentiments. »

En plus de suivre votre état d’esprit avec l’Apple Watch, cette fonctionnalité est également disponible sur iPhone dans l’application Santé avec iOS 17 (et une nouvelle application Journal autonome arrive également pour soutenir la santé mentale).

Comment suivre votre état d’esprit sur l’Apple Watch

WatchOS 10 est maintenant disponible en version bêta – mais gardez à l’esprit que si vous l’installez sur votre Apple Watch, vous ne pourrez pas revenir à watchOS 9. Lisez notre guide pour en savoir plus sur l’installation de la version bêta.

Sur l’Apple Watch fonctionnant sous watchOS 10, ouvrez l’application Mindfulness Choisissez la nouvelle option État d’esprit Après avoir appuyé sur Commencer la première fois que vous l’ouvrez, enregistrez comment vous vous sentez à l’instant ou comment vous avez « ressenti globalement » votre journée Vous verrez d’abord « neutre », faites glisser ou utilisez la couronne digitale pour choisir entre les sept options Les choix comprennent: très désagréable, désagréable, légèrement désagréable, neutre, légèrement agréable, agréable, très agréable Appuyez sur la coche dans le coin supérieur droit pour sélectionner un état d’esprit Actuellement, vous pouvez éventuellement ajouter les émotions que vous ressentez Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer « ce qui a le plus d’impact sur vous »

Si vous souhaitez prendre l’habitude d’enregistrer régulièrement votre état d’esprit sur l’Apple Watch, vous pouvez activer des rappels pour le suivre deux fois par jour.

Pour voir et suivre votre état d’esprit sur iPhone avec iOS 17, rendez-vous dans l’application Santé > Onglet Explorer > Bien-être mental > État d’esprit > Journal.

Voici à quoi ressemble le suivi de l’état d’esprit sur l’Apple Watch avec watchOS 10:

Actuellement, vous pouvez faire défiler ou faire glisser les sept choix:

Voici un aperçu des émotions que vous pouvez utiliser pour décrire plus précisément votre état d’esprit (vous pouvez en choisir plusieurs):

Enfin, vous pouvez choisir d’enregistrer ce qui a le plus d’impact sur vous (vous pouvez également choisir plusieurs facteurs):

Pour voir vos précédents enregistrements d’état d’esprit, rendez-vous dans l’application Santé sur l’iPhone > Onglet Explorer > Bien-être mental. Et vous pouvez également enregistrer de nouveaux moments d’humeur depuis votre iPhone.

Dans la même section de l’application Santé, vous pouvez trouver un questionnaire sur la santé mentale.

Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Mindfulness? Partagez vos impressions sur nos réseaux sociaux!

