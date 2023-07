OPPO K11 lancé avec un écran de 120 Hz et une caméra impressionnante.

OPPO vient de dévoiler son tout dernier ajout à la gamme K en Chine, l’OPPO K11, concrétisant sa promesse d’apporter de l’innovation sur le marché. Doté d’un écran OLED 120Hz de 6,7 pouces, le téléphone offre une expérience visuelle remarquable. Équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 782G, il offre des performances robustes et est parfait pour le multitâche avec jusqu’à 12 Go de RAM.

La configuration de l’appareil photo de l’OPPO K11 est tout aussi impressionnante, avec un appareil photo principal de 50 MP équipé du capteur Sony IMX890, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un appareil photo macro de 2 MP et un appareil photo frontal de 16 MP, garantissant la capture de photos époustouflantes sous n’importe quel angle.

Tournant sous Android 13 avec ColorOS 13.1, l’OPPO K11 offre une interface fluide et conviviale, offrant une expérience intuitive aux utilisateurs. Pour suivre vos tâches quotidiennes, le téléphone est équipé d’une puissante batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 100W SuperVOOC, garantissant que votre appareil est toujours prêt à l’emploi.

OPPO K11 dévoilé

Ainsi, le téléphone dispose d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces (2412 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle immersive. Avec une luminosité maximale de 1100 nits et un assombrissement PWM de 2160 Hz, l’écran offre une clarté remarquable même dans des conditions lumineuses.

Alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 782G avec processeur mobile Octa-Core 6 nm. Avec GPU Adreno 642L, l’OPPO K11 gère les tâches avec aisance. Il est disponible en deux déclinaisons de RAM et de stockage : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage UFS 3.1. Et 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Vous disposerez ainsi de beaucoup d’espace pour stocker vos données et vos médias.

De plus, l’OPPO K11 dispose d’une impressionnante configuration d’appareil photo arrière avec un appareil photo principal de 50 MP, un capteur IMX890, une ouverture f/1.8 et une stabilisation d’image optique (OIS) pour des clichés stables et détaillés. L’appareil photo ultra grand-angle de 8 MP avec une ouverture f/2.2 et l’appareil photo macro de 2 MP avec une ouverture f/2.4 vous permettent de capturer une variété de scènes avec facilité. À l’avant, l’appareil photo de 16 MP avec une ouverture f/2.4 prend des selfies nets et clairs.

De plus, le téléphone prend en charge la 5G SA/NSA et le Dual 4G VoLTE, garantissant que vous restez connecté en permanence. Il comprend également du Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), du Bluetooth 5.2, du GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, du NFC et un port USB de type C pour des options de connectivité polyvalentes.

Avec des dimensions de 162,7 × 75,5 × 8,23 mm et un poids de 184 g, l’OPPO K11 allie taille et portabilité. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour une sécurité et une commodité accrues.

L’OPPO K11 est disponible en deux élégantes options de couleur : Moon Shadow Gray et Glacier Blue. Le prix du téléphone commence à 1899 yuans pour la déclinaison 8 Go + 256 Go (environ 265 dollars américains). 2099 yuans pour la déclinaison 12 Go + 256 Go (environ 293 dollars américains). Et 2499 yuans pour la déclinaison haut de gamme 12 Go + 512 Go (environ 250 dollars américains).

À partir d’aujourd’hui, les clients peuvent passer leur commande pour l’OPPO K11. Et il sera officiellement disponible en Chine à partir du 1er août. Pour ceux qui choisissent les modèles de 256 Go, une remise spéciale de 100 yuans les attend, ce qui en réalité une offre encore plus attrayante.

Avec ses fonctionnalités impressionnantes, son design élégant et son prix compétitif, l’OPPO K11 est sûr de marquer le marché chinois des smartphones. Donc, si vous êtes à la recherche d’un appareil puissant et élégant, l’OPPO K11 pourrait bien être le choix parfait pour vous.

Caractéristiques de l’OPPO K11

Écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces (2412×1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1100 nits, un assombrissement PWM de 2160 Hz

Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 782G 6 nm avec processeur Octa-Core (1 x Cortex-A78 2,7 GHz + 3 x Cortex-A78 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz Kryo 670) et GPU Adreno 642L

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR4X avec 256 Go de stockage UFS 3.1, 12 Go de RAM LPDDR4X avec 512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13 avec ColorOS 13.1

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo arrière de 50 MP avec capteur IMX890, ouverture f/1.8, OIS. Appareil photo ultra grand-angle de 8 MP avec ouverture f/2.2. Appareil photo macro de 2 MP avec ouverture f/2.4, flash LED

Appareil photo frontal de 16 MP avec ouverture f/2.4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 162,7 × 75,5 × 8,23 mm ; poids : 184 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB de type C

Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 100W SUPERVOOC

