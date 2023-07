Date de sortie, design, spécifications, prix et plus de l’iPhone 15

La série iPhone 15 va être la prochaine itération des iPhones, dont on parle déjà plusieurs mois avant son lancement. Si vous êtes fan de l’iPhone ou si vous attendez avec impatience la série iPhone 15, vous devez être avide d’informations à ce sujet. Nous partagerons ici tout ce qui est disponible jusqu’à présent sur la gamme iPhone 15, telle que la date de sortie, le prix et d’autres informations utiles.

Apple renouvelle sa gamme d’iPhone chaque année, et la gamme d’iPhone de cette année sera appelée iPhone 15. Comme l’année dernière, il devrait y avoir quatre modèles dans la gamme : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Commençons par la date de sortie.

Date de sortie de l’iPhone 15

Comme vous le savez déjà peut-être, Apple organise son grand événement annuel de lancement à l’automne, et l’événement de cette année devrait également avoir lieu à l’automne. Plus précisément, l’événement devrait avoir lieu en septembre s’il n’y a pas de retard.

Pourquoi évoquer un retard ? Eh bien, il y a un communiqué, incluant une prédiction d’un analyste de sécurité à la Bank of America, selon lequel il pourrait y avoir un retard de quelques semaines. Cela indique que si la prédiction se réalise, la date de lancement pourrait être repoussée à octobre.

Le jour de l’événement, l’iPhone 15 sera lancé, mais la date de sortie sera différente. Habituellement, les nouveaux iPhones sont disponibles une semaine ou deux après le lancement. La date de sortie pourrait varier pour les modèles Pro et non-Pro.

D’après un communiqué récent, l’iPhone 15 Pro et le Pro Max seront en faible quantité au lancement. Cela pourrait donc repousser la date de sortie des modèles Pro. Tout comme pour l’iPhone 14 Pro, il sera difficile d’avoir les modèles Pro les premiers mois après le lancement.

Design de l’iPhone 15

D’après les rumeurs, Apple est en train de supprimer la différence de design entre les modèles Pro et non-Pro. L’année dernière, Apple a sorti l’iPhone 14 Pro avec une « Dynamic Island », mais les modèles non-Pro avaient la même encoche importante. Cependant, cette année, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus auront également un design « Dynamic Island ».

Les bordures de l’écran seront les plus fines jamais vues sur un smartphone. Des rendus de protecteurs d’écran de l’iPhone 15 donnent une idée générale du design frontal de tous les modèles de la gamme iPhone 15.

Le design arrière devrait être similaire à celui de la série iPhone 14 actuelle. Cependant, sur les côtés, le bouton de mise en sourdine sera remplacé par un bouton d’action personnalisable. Ces modifications pourraient être limitées aux modèles Pro. De plus, comme vous le savez déjà, le connecteur de type C va arriver sur la gamme iPhone 15, en remplacement du port Lightning.

Plus : Les maquettes de l’iPhone 15 confirment les changements de design précédents

Caractéristiques techniques de l’iPhone 15

Il existe déjà de nombreuses fuites disponibles sur l’appareil, révélant de nombreuses informations sur la prochaine gamme d’iPhone.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus :

Écran – AMOLED de 6,1 pouces / AMOLED de 6,7 pouces (Plus)

Taux de rafraîchissement – 60 Hz

Encoche – « Dynamic Island »

SoC – Puce A16

RAM – 6 Go de RAM

Appareil photo – 48 MP, et plus

Port de charge – Type C

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max :

Écran – AMOLED de 6,1 pouces / AMOLED de 6,7 pouces (Pro Max)

Taux de rafraîchissement – 120 Hz

Encoche – « Dynamic Island »

SoC – Puce A17

RAM – 8 Go de RAM

Appareil photo – 48 MP, et plus

Port de charge – Type C

Plus – La gamme iPhone 15 sera dotée de batteries considérablement plus grandes

Couleurs de l’iPhone 15

En plus de bonnes spécifications, Apple choisit également une bonne gamme de couleurs pour ses iPhones. Les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro seront disponibles dans différentes gammes de couleurs, tout comme chaque gamme d’iPhone. Selon les rumeurs, la gamme iPhone 15 pourrait être disponible dans les couleurs suivantes : bordeaux, rose foncé, bleu clair, noir, blanc, argent, or et rouge.

Prix de l’iPhone 15

Apple a réussi à maintenir le même prix pour l’iPhone 14 par communiqué à l’iPhone 13, mais cela n’était valable que pour les États-Unis. Il y a eu une augmentation des prix dans d’autres régions.

Mais selon les fuites, cela ne sera pas le cas pour les modèles Pro de l’iPhone 15. Il y a eu plusieurs fuites sur les hausses de prix de l’iPhone 15, et un communiqué de Bloomberg confirme désormais les rumeurs. En regardant le prix de l’iPhone 14 Pro, il commence à 999 $. Cependant, d’après les rumeurs, l’iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1 099 $. Les prix des modèles non-Pro pourraient également augmenter.

Mise à jour et support de l’iPhone 15

La prochaine gamme d’iPhone fonctionnera sous iOS 17, qui est actuellement en phase de test bêta, mais qui sera disponible lors du lancement du prochain iPhone. Vous pouvez en savoir plus sur iOS 17 et ses fonctionnalités sur cette page. Et l’un des meilleurs avantages d’avoir un iPhone est de bénéficier d’une longue période de mises à jour continues. Vous pouvez vous attendre à au moins quatre à cinq ans de mises à jour continues, suivies de mises à jour de sécurité pendant encore quelques années.

Nous avons couvert la plupart des détails sur l’iPhone 15 qui sont disponibles jusqu’à présent. Cependant, il pourrait néanmoins y avoir d’autres questions dans votre esprit. Voici quelques questions courantes auxquelles vous voudrez peut-être répondre.

Y aura-t-il un iPhone 15 Mini ?

Les smartphones deviennent de plus en plus grands, mais il y a un public qui aime les téléphones compacts et petits, qui sont maintenant difficiles à trouver. Comme vous le savez, Apple a sorti la version Mini de l’iPhone auparavant, mais en raison des faibles ventes, l’entreprise a arrêté la série Mini. Donc, non, l’iPhone 15 Mini n’arrive pas. Il n’y a pas non plus de signe de cette information dans les fuites.

Nous mettrons à jour cet article à chaque fois qu’il y aura une nouvelle information concernant la gamme d’iPhone 15.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :