Google Docs prend désormais en charge la numérotation automatique des lignes

Google Docs est un outil de traitement de texte populaire qui propose une variété de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à créer et formater leurs documents. Une de ces fonctionnalités est la possibilité d’ajouter des numéros de ligne à un document. Cette information est contenue dans un article de blog de Google indiquant que Docs prend désormais en charge l’ajout automatique de numéros à chaque ligne. De plus, après avoir ajouté les numéros de ligne, The Verge rapporte que les utilisateurs peuvent ajuster le document pour que les numéros apparaissent sur certaines pages ou sections si nécessaire.

Comment ajouter des numéros de ligne dans Google Docs

Les professionnels de l’enseignement et d’autres domaines utilisent souvent des numéros de ligne pour repérer facilement des phrases spécifiques dans le texte. Pour ajouter des numéros de ligne, suivez les instructions ci-dessous

Allez dans Fichier

Cliquez ensuite sur Mise en page

Ajoutez la sélection des pages

Après les étapes ci-dessus, rendez-vous dans Outils

Cliquez sur Numéros de ligne

Affichez les numéros de ligne

Selon un article de blog de Google, les numéros de ligne s’afficheront également dans un document imprimé.

Autres méthodes pour ajouter des numéros de ligne sur Google Docs

En plus de la méthode officielle d’ajout de numéros de ligne à Google Docs, il existe d’autres solutions de contournement qui peuvent être utilisées pour y parvenir.

1. Utilisation d’une liste numérotée

Une façon d’ajouter des numéros de ligne à un document Google est d’utiliser une liste numérotée. Cette méthode n’est pas parfaite, mais elle peut être efficace pour les documents plus courts. Voici comment procéder :

1. Sélectionnez le texte auquel vous souhaitez ajouter des numéros de ligne.

2. Cliquez sur le menu « Format » et sélectionnez « Puces et numéros ».

3. Choisissez le style de numérotation que vous souhaitez utiliser.

4. Cliquez sur « Appliquer ».

Cela ajoutera des numéros de ligne à votre document. Cependant, les numéros ne seront pas continus et ils recommenceront à 1 pour chaque nouvelle section.

2. Utilisation d’une extension Google Docs

Une autre façon d’ajouter des numéros de ligne à un document Google est d’utiliser une extension tierce. Il existe plusieurs extensions disponibles qui peuvent ajouter des numéros de ligne à votre document. Une de ces extensions est l’extension « Table des matières ». Voici comment l’utiliser :

1. Cliquez sur le menu « Extensions » et sélectionnez « Obtenir des extensions ».

2. Recherchez « Table des matières » et cliquez sur « Installer ».

3. Une fois l’extension installée, cliquez sur le menu « Extensions » et sélectionnez « Table des matières » > « Titres numérotés ».

Cela ajoutera des numéros de ligne à votre document en fonction des titres de votre document. Cependant, cette méthode ne fonctionnera pas si votre document n’a pas de titres. Voir comment ajouter des titres ci-dessous

Les sous-titres peuvent être utilisés pour organiser votre document et le rendre plus facile à lire. Google Docs offre plusieurs options de formatage des sous-titres. Voici comment formater les sous-titres dans Google Docs :

1. Sélectionnez le texte que vous souhaitez formater en tant que sous-titre.

2. Cliquez sur le menu « Format » et sélectionnez « Styles de paragraphe ».

3. Choisissez le style de titre que vous souhaitez utiliser pour votre sous-titre.

Par défaut, Google Docs propose six styles de titre, allant de « Titre 1 » à « Titre 6 ». Vous pouvez également personnaliser la police, la taille et la couleur de vos sous-titres en cliquant sur le menu « Texte » et en sélectionnant « Plus de polices » ou « Plus de couleurs ».

Conclusion

Il est important de préciser clairement que la méthode officielle de Google est plus facile et sans tracas. Cependant, si cela ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez essayer l’une des solutions de contournement de cet article. Google Docs est un outil puissant de traitement de texte qui propose une variété de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à créer et formater leurs documents. Bien qu’il n’y ait pas d’option intégrée pour ajouter des numéros de ligne à un document, il existe des solutions de contournement qui peuvent être utilisées pour y parvenir. De plus, les sous-titres peuvent être utilisés pour organiser votre document et le rendre plus facile à lire. En utilisant les options de formatage disponibles dans Google Docs, vous pouvez créer des documents professionnels faciles à naviguer et à comprendre.

