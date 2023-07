Présentation de TAB KingKong : La tablette robuste inarrêtable qui redéfinit l’aventure.

TAB KingKong, la tablette robuste est là pour conquérir les défis les plus difficiles et redéfinir l’aventure. Du moins, selon ses fabricants. Avec sa durabilité intransigeante et ses fonctionnalités de pointe, TAB KingKong veut devenir le compagnon ultime des amateurs de plein air, des aventuriers et des professionnels.

Une durabilité impitoyable pour tous les environnements

TAB KingKong est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles avec ses certifications IP68 et IP69K. Il offre une protection complète contre la poussière, l’eau et les chocs. Que vous exploriez des plages de sable, que vous fassiez de la randonnée dans des montagnes escarpées ou que vous affrontiez des conditions météorologiques extrêmes, il est à la hauteur de la tâche. Vous assurant que rien ne se mette en travers de vos aventures.

Des performances puissantes pour alimenter vos aventures

Alimenté par un processeur Octa-Core MT8788 et doté de jusqu’à 16 Go de RAM, TAB KingKong offre une vitesse fulgurante et des capacités de multitâche fluides. L’écran tactile IPS FHD+ de 10,1 pouces vous plonge dans des visuels époustouflants. Et améliore votre expérience tout en regardant des films, en jouant à des jeux ou en travaillant sur des projets créatifs.

Capturez des moments inoubliables

La caméra frontale de 16 mégapixels de TAB KingKong et ses fonctionnalités d’imagerie avancées vous permettent de capturer des moments extraordinaires avec un niveau de détail exceptionnel. Que vous fassiez de la plongée en apnée dans des eaux cristallines, que vous fassiez de la randonnée dans des forêts luxuriantes ou que vous profitiez simplement d’une réunion de famille, cette nouvelle tablette robuste est là pour s’assurer que vos souvenirs sont préservés avec une clarté vive.

Design prêt pour l’aventure

Avec sa batterie massive de 10 600 mAh, TAB KingKong vous permet de rester connecté et productif pendant de longues périodes. Il élimine les soucis de panne de batterie pendant vos escapades. Son design léger et portable facilite son transport lors de vos voyages, tandis que sa construction robuste lui permet de résister aux défis des modes de vie actifs en extérieur.

Lancement mondial prévu le 7 août

TAB KingKong sera lancé dans le monde entier le 7 août et l’excitation monte déjà chez les amateurs de technologie, les amateurs d’aventure et les professionnels. Tous impatients de découvrir la puissance de cette tablette robuste.

Reste à l’écoute pour le lancement mondial

Pour célébrer le lancement de TAB KingKong, Cubot organise également un événement de remise de prix passionnant ! Et ils offriront cinq tablettes TAB KingKong aux participants chanceux. Alors ne manquez pas cette chance de gagner votre propre compagnon robuste. Restez à l’écoute pour plus de détails sur le site officiel et les réseaux sociaux. Participez et préparez-vous à découvrir la puissance de cette nouvelle tablette !

