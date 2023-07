Les actions de TSMC baissent de 3,3 % alors que les perspectives de revenus sont tests à la baisse

Le 21 juillet, Reuters a signalé que les actions de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, ont connu une baisse significative de plus de 3% de leur valeur. Cette baisse faisait suite à l’annonce de TSMC, dans laquelle il projetait une baisse de 10% des ventes pour l’année 2023. De plus, TSMC a révélé qu’il retarderait la production de son usine en Arizona, qu’il prévoyait initialement de commencer l’année prochaine.

La veille, TSMC avait annoncé une baisse de 23,3% de son bénéfice net pour le deuxième trimestre de l’année. C’était la première fois depuis le deuxième trimestre de 2019 que l’entreprise enregistrait une baisse du bénéfice trimestriel par rapport à l’année précédente. La baisse du bénéfice net était attribuée aux défis économiques mondiaux persistants. Ces défis ont affecté la demande de puces utilisées dans divers secteurs, notamment l’automobile et les appareils mobiles.

Vendredi, les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) ont clôturé avec une baisse de 3,28%, contrairement à l’indice du marché plus large, qui a enregistré une perte de 0,78% (.TWII).

Les actions de TSMC ont chuté mais les perspectives semblent prometteuses

Concernant le rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre 2023 de TSMC, Brady Wang, directeur adjoint chez Counterpoint Research, a déclaré que les résultats présentaient une image mitigée. Bien que le chiffre d’affaires et la baisse du bénéfice de l’entreprise soient décevants, il y a des signes positifs pour ses perspectives de croissance à long terme. Wang a souligné que malgré les défis liés aux conditions macroéconomiques, les perspectives de TSMC restent prometteuses. Il s’attend à ce que l’entreprise bénéficie de tendances technologiques significatives. Celles-ci incluent l’adoption généralisée de la 5G et la demande croissante de solutions informatiques haute performance (HPC). Ces facteurs devraient soutenir la croissance de TSMC à l’avenir.

Dans le cadre de ses efforts d’expansion mondiale, TSMC a rencontré un retard dans la production de sa première usine en Arizona. En raison de cela, la production a été reportée à 2025. Le retard est attribué à une pénurie de travailleurs spécialisés nécessaires aux opérations de l’usine.

TSMC a dépassé les prévisions du marché pour le deuxième trimestre

Malgré le retard de production, les bénéfices de TSMC pour le trimestre se terminant en juin s’élevaient à 181,8 milliards de dollars taiwanais (5,85 milliards de dollars), dépassant les prévisions du marché. Bien que l’entreprise ait révisé ses perspectives de revenus annuels, les analystes prévoyaient cet ajustement.

Goldman Sachs, dans une note de recherche, a mentionné que la révision à la baisse des prévisions de revenus pourrait être la dernière pour TSMC. La note de recherche a souligné que le cycle de correction des stocks en cours devrait se terminer au quatrième trimestre de 2023. Par conséquent, Goldman Sachs reste optimiste quant aux perspectives de TSMC. Il s’attend à ce que l’entreprise connaîsse une forte croissance en 2024, ce qui la positionne favorablement pour l’avenir.

Selon d’autres analystes, le retard de l’expansion de TSMC aux États-Unis n’est pas surprenant et était déjà anticipé par les investisseurs.

De plus, les analystes restent positifs quant aux perspectives futures de TSMC, notamment en raison de la forte demande de puces d’intelligence artificielle (IA). Ces puces représentent actuellement environ 6% du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Les analystes de Citi Research se montrent optimistes à cet égard. Ils affirment que la position de leader de TSMC dans la fabrication de puces d’IA est susceptible d’entraîner des perspectives solides pour l’entreprise à partir de 2024. Cela indique que l’expertise et les capacités de TSMC dans la production de puces d’IA la placent favorablement pour tirer parti de la demande croissante de technologies liées à l’IA dans divers secteurs.

