realme lance un nouveau Smartphone de la série C : le realme C51

Suite au lancement triomphant du realme C53 en Inde la semaine dernière, realme porte maintenant son attention sur Taïwan avec l’introduction du modèle C51, plus abordable.

Malgré son prix abordable, le realme C51 ne lésine pas sur la qualité de l’écran. Il arbore un écran LCD HD+ de 6,7 pouces et 90 Hz, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle immersive avec un ratio écran-corps impressionnant de 90,3 %.

Sous le capot, le C51 est alimenté par le puissant SoC Unisoc T612, garantissant des performances fluides pour les tâches quotidiennes et au-delà. Alors que les modèles C53 et C55 étaient équipés de caméras frontales à résolution plus élevée, le C51 conserve une caméra frontale de 5 MP respectée, logée dans une encoche dédiée.

Le realme C51 propose des fonctionnalités intéressantes, dont le design en mini capsule, déjà vu sur les modèles C55 et C53. De plus, il est doté d’un capteur d’empreintes digitales pratique monté sur le côté, assurant un accès rapide et sécurisé à l’appareil.

À l’arrière, le C51 impressionne avec un appareil photo principal puissant de 50 MP et un capteur de profondeur dédié, permettant aux utilisateurs de capturer des images époustouflantes avec des flous d’arrière-plan artistiques.

Pour vous accompagner toute la journée, le realme C51 est équipé d’une généreuse batterie de 5000 mAh. Ce n’est pas tout, il prend également en charge la charge rapide 33W SuperVOOC, garantissant un temps d’arrêt minimal lors des journées chargées.

De plus, les consommateurs soucieux de la mode seront heureux de savoir que le realme C51 est proposé en deux couleurs élégantes : vert menthe et noir carbone, offrant aux utilisateurs la liberté de choisir un téléphone qui correspond à leur style personnel.

En ce qui concerne les prix, le realme C51 s’avère être une offre irrésistible. Le modèle unique 4 Go + 64 Go est disponible à seulement 3 990 NT $ (environ 127 $). Ce prix attractif ouvre l’accès à un large éventail de clients à la recherche de smartphones de haute qualité sans se ruiner.

Marquez vos calendriers ! Le realme C51 sera officiellement disponible en store à Taïwan le 25 juillet, offrant aux clients une chance de mettre la main sur ce smartphone abordable doté de nombreuses fonctionnalités. Pour ceux en Inde, gardez un œil ouvert, car le téléphone arrivera bientôt sur le marché indien.

Ainsi, avec le realme C51, l’entreprise continue de faire preuve de son engagement à fournir une technologie innovante et accessible aux utilisateurs du monde entier. Ne manquez pas l’occasion de découvrir un monde de possibilités à un prix imbattable. »

Caractéristiques du realme C51

Écran LCD IPS de 6,7 pouces (1600 x 720 pixels) HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité maximale de 560 nits

Processeur Octa-Core UNISOC T612 gravé en 12 nm avec GPU Mali-G57

4 Go de RAM LPDDR4X, 64 Go de stockage, mémoire extensible jusqu’à 2 To avec microSD

Double SIM (nano + nano + microSD)

Android 13 avec realme UI T Edition

Appareil photo arrière de 50 MP avec ouverture f/1.8, capteur de profondeur, flash LED

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Socket audio 3,5 mm, haut-parleur en bas du téléphone

Dimensions : 167,2×76,7×7,99 mm ; poids : 186 g

Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W SuperVOOC

Caractéristiques du realme C53

Écran LCD IPS de 6,74 pouces (1600 x 720 pixels) HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une luminosité maximale de 560 nits

Processeur Octa-Core UNISOC T612 gravé en 12 nm avec GPU Mali-G57

4 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go de stockage / 6 Go de RAM LPDDR4X avec 64 Go de stockage, mémoire extensible jusqu’à 2 To avec microSD

Double SIM (nano + nano + microSD)

Android 13 avec realme UI T Edition

Appareil photo arrière de 108 MP avec ouverture f/1.8, capteur de profondeur, flash LED

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2.0

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Socket audio 3,5 mm, haut-parleur en bas du téléphone

Dimensions : 167,2×76,7×7,99 mm ; poids : 186 g

Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18W

