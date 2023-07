Rien ne surpasse le téléphone Nothing (2) dans ce test de vitesse contre l’iPhone 14 Plus

Le Nothing Phone (2) est devenu officiel il y a seulement quelques jours. Et comme il est considéré comme un appareil phare, les comparaisons avec les autres appareils phares actuels sont presque inévitables. Mais il ne faut pas oublier que l’appareil ne dispose pas de la dernière puce phare. Donc, il a définitivement un désavantage en termes de performances.

Cependant, en fin de compte, la dernière puce phare ne peut faire que beaucoup. Oui, vous obtiendrez de meilleurs scores dans les outils de benchmark. Mais sans une optimisation complète, un appareil avec le hardware le plus récent et le meilleur n’offrira pas de grandes performances réelles. En réalité, une optimisation solide peut permettre à un appareil avec une puce de génération précédente de fournir de meilleurs résultats.

C’est exactement ce que démontre le dernier test de vitesse mettant en compétition le Nothing Phone (2) avec l’iPhone 14 Plus.

Le Nothing Phone (2) prouve que l’optimisation joue un rôle majeur

Une chose à noter à propos du test de vitesse est qu’il comprenait le Nothing Phone (2) avec 12 Go de RAM LPDDR5. En comparaison, le modèle de base du téléphone est fourni avec 8 Go de mémoire. Donc, si le test avait été effectué avec le modèle de base, les résultats auraient pu être différents.

Néanmoins, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le Nothing Phone (2) est légèrement plus rapide que l’iPhone 14 Plus en termes de performances réelles. Il peut gérer les applications quotidiennes avec une grande rapidité. La même chose s’applique aux applications de productivité telles que l’application d’édition d’images Snapseed et l’application de modification de documents Microsoft Word.

Cependant, l’iPhone 14 Plus a effectué un retour majeur en termes d’exportation de vidéos avec des applications de montage vidéo. Après tout, le Nothing Phone (2) dispose d’une puce relativement inférieure à celle de l’iPhone. Il est donc tout à fait compréhensible que l’iPhone fasse un bond énorme en termes d’applications gourmandes en ressources.

Mais le Nothing Phone (2) a quand même réussi à battre l’iPhone 14 Plus avec un score global de 2 minutes 50 secondes dans le test. En comparaison, l’iPhone a mis 2 minutes 56 secondes. Oui, la différence n’est pas énorme. Mais cela montre à quel point un hardware et un logiciel optimisés peuvent avoir un impact sur les performances réelles.

