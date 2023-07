L’Union européenne prévoit d’interdire le chrome plaqué à partir de 2024.

L’Union européenne (UE) a récemment proposé un plan visant à interdire l’utilisation de matériaux de chrome à partir de 2024. Selon l’UE, cette proposition est nécessaire pour des raisons de santé. L’interdiction devrait avoir un impact énorme sur la conception des voitures et d’autres produits utilisant le chromage. Cependant, il existe d’autres options pouvant remplacer ce matériau.

Raison de l’interdiction proposée

L’UE propose d’interdire le chromage en raison des préoccupations sanitaires liées au chrome hexavalent. Il s’agit d’un produit chimique toxique utilisé dans la production de matériaux de chromage. Le chrome hexavalent est un cancérogène connu, ce qui indique qu’il peut causer le cancer chez l’homme. Selon IT Home, il est 500 fois plus toxique que les émissions de diesel. La production de chrome hexavalent libère également des agents cancérigènes dans l’air. Selon Carscoops, cela peut avoir des effets néfastes sur l’environnement et la santé publique. IT Home rapporte également qu’il n’existe actuellement aucune méthode sûre pour produire des matériaux chromés. Cela est dû au fait que tous les procédés connus produisent des fumées d’échappement toxiques.

Quel est l’impact potentiel de l’interdiction du chromage?

L’interdiction proposée du chromage devrait avoir un impact énorme sur la conception des voitures et d’autres produits. Ce sont principalement des produits qui utilisent le chromage. Selon Carbuzz, le chromage est un matériau de finition populaire utilisé dans l’industrie automobile. Le matériau donne aux voitures une surface brillante et réfléchissante. Selon ITHome, il est également utilisé dans l’aérospatiale et la construction pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion.

Si l’interdiction est maintenue, les marques devront trouver des matériaux de finition alternatifs à la fois sûrs et efficaces. Cela pourrait entraîner des changements dans la conception des voitures et d’autres produits, car les marques devront peut-être utiliser des matériaux ou des revêtements différents pour obtenir l’apparence et les performances souhaitées. Carbuzz rapporte que cela pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les marques utilisant ce matériau. En effet, elles devront investir dans de nouvelles gammes de produits pour se conformer à l’interdiction.

En Europe, l’interdiction aurait également un impact considérable. Gilles Vidal, directeur du design de Renault, ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, du moins en ce qui concerne la conception des voitures. Il a déclaré :

« Il existe des solutions non polluantes en cours de recherche, mais j’espère que nous pourrons nous éloigner du chrome »,… « Il est temps pour nous de changer les règles et d’ouvrir nos esprits. Il existe des alternatives plus durables. »

Quelles sont les options disponibles?

Il existe plusieurs options au chromage qui peuvent être utilisées dans diverses industries. Voici quelques alternatives :

1. Nickelage :

Le nickelage est l’une des options les plus couramment utilisées en remplacement du chromage. Team Bhp rapporte qu’il offre une résistance à la corrosion et une durabilité similaires au chromage. Team Bhp affirme également que le nickelage est plus économique que le chromage.

2. Nickelage au zinc :

Le nickelage au zinc est une autre option au chromage. Carbuzz affirme qu’il offre une excellente protection contre la corrosion et une résistance à l’usure. Le nickelage au zinc est souvent utilisé en remplacement du chromage au cadmium.

3. Revêtements par projection thermique :

Les revêtements par projection thermique, tels que les revêtements de carbure de tungstène, peuvent être utilisés comme alternatives au chromage dur. Car Scoops rapporte que ces revêtements offrent des qualités de résistance à l’usure similaires au chromage.

4. Nickelage électrolytique :

Le nickelage électrolytique est un processus qui dépose une couche uniforme de nickel sur un substrat sans utiliser de courant électrique. IT Home affirme que sa résistance à la corrosion et à l’usure est très élevée et peut être une alternative au chromage.

Selon IT Home, d’autres options sont le revêtement en poudre, l’anodisation et la peinture.

Conclusion

L’interdiction proposée par l’UE sur les matériaux de chromage à partir de 2024 est motivée par des préoccupations sanitaires liées au chrome hexavalent, un produit chimique toxique utilisé dans la production de matériaux de chromage. L’interdiction devrait avoir un impact significatif sur la conception des voitures et d’autres produits utilisant le chromage. Les fabricants devront trouver des matériaux de finition alternatifs à la fois sûrs et efficaces, ce qui pourrait entraîner des changements dans la conception des voitures et d’autres produits, ainsi que des coûts supplémentaires pour les fabricants. Cependant, il existe plusieurs alternatives au chromage qui sont déjà utilisées dans diverses industries, telles que le nickelage électrolytique, le revêtement en poudre, l’anodisation et la peinture. Les fabricants devront évaluer ces alternatives et déterminer lesquelles conviennent le mieux à leurs produits et processus.

