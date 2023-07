Google Messages pourrait être l’avenir de la discussion interplateforme

Combien de fois avez-vous été frustré lorsque vous avez échangé des contacts, mais que vous n’utilisez pas la même plateforme de messagerie ? Ils utilisent Viber et vous restez sur WhatsApp. Ou peut-être Telegram, Signal ou toute autre application de chat. La messagerie interopérable est ce qui vous vient à l’esprit dans de tels moments. Bien sûr, vous n’avez jamais eu cette chance, mais cela pourrait changer bientôt.

Il arrive souvent que nous installions parfois une application de chat simplement à cause d’une ou de quelques personnes. Si cela se produit également avec d’autres applications. Vous devriez installer cinq ou six applications de chat différentes sur votre téléphone pour gérer cette foule.

La société Mountain View essaie de créer une plateforme de chat populaire ou une application de messagerie depuis des années, mais sans succès. Vous vous souvenez probablement toujours de Hangouts, qui était autrefois préinstallé sur tous les téléphones Android. Il existait également sous d’autres noms, tels que Google Talk. Il y avait également Alo et Duo, mais ils n’ont vécu que brièvement et nous les oublions à peine aujourd’hui.

Google Messages propose l’interopérabilité

La dernière application de messagerie d’Alphabet s’appelle simplement Google Messages. Cependant, étant donné qu’il existe de nombreux autres services bien plus populaires, vous ne saviez probablement même pas qu’elle existait en premier lieu. Ou peut-être l’avez-vous simplement ignorée ou confondue avec une application SMs par défaut sur votre appareil.

Si le géant des moteurs de recherche réussit dans son intention la plus récente, cette application pourrait changer fondamentalement la manière dont nous communiquons par téléphone aujourd’hui et introduire la « messagerie interopérable ». En introduisant la norme MLS (Message Layer Security) au cœur même d’Android, Google Messages ouvre la possibilité d’un chat interplateforme.

Imaginez que vous n’utilisez que WhatsApp et que vous pouvez discuter avec quelqu’un sur Viber, Telegram ou tout autre service de chat. Cela peut sembler être un conte de fées, mais ce n’est pas impossible. Faisons une analogie avec l’e-mail. Peu importe que vous utilisiez Gmail, Yahoo ou un e-mail avec le domaine de votre entreprise, les messages en provenance d’une adresse arriveront à une autre. Ce n’est pas directement comparable pour mille raisons, mais c’est en quelque sorte un équivalent logique de ce que Google essaie de réaliser avec Messages.

La messagerie interopérable unifie toutes les applications de chat

De même, nous ne devrions pas ignorer le fait qu’il y a quelque temps, Google a tenté une chose similaire avec son service Google Talk, rebaptisé plus tard Hangouts. Google Talk était à l’origine conçu comme un service permettant d’obtenir une messagerie interplateforme. Basé sur le protocole universel Jabber, Google Talk pouvait communiquer avec la plupart des autres applications de chat populaires de l’époque, telles que MSN, Yahoo! Messenger et même le chat Facebook, qui était également basé sur Jabber. La messagerie interplateforme existait donc par le passé, mais peu de personnes en étaient conscientes, et elle n’était pas sécurisée.

Malheureusement, personne à l’époque n’a voulu ni n’a eu d’intérêt à intégrer leurs services de chat dans Google Talk. La raison en était, par exemple, Microsoft. Avec MSN puis Skype, le géant du logiciel contrôlait une grande partie du marché. La connexion était tout de même techniquement possible avec un contournement. Mais pour un tel jeu, vous deviez être connecté à des serveurs Jabber publics, qui étaient tout sauf sécurisés.

Par ailleurs, la messagerie interplateforme était parmi nous sous la forme d’applications qui combinaient différents protocoles. Nous avions Fring et Nimbuzz, qui pouvaient intégrer différents protocoles de chat dans leur interface. C’était une solution pratique car vous n’aviez pas besoin d’installer MSN, Skype ou Yahoo! sur votre appareil, car Fring ou Nimbuzz le ferait pour vous. Bien sûr, cela n’a pas duré longtemps car les sociétés qui possédaient ces protocoles ont lentement commencé à arrêter les API. Pendant ce temps, de nouveaux services de chat que nous connaissons aujourd’hui sont apparus, ce qui a suffi à faire disparaître Fring et Ninbuzz.

La norme MLS et la messagerie interplateforme rencontrent les régulateurs de l’UE

Les applications de chat utilisent désormais le chiffrement de bout en bout, ce qui était inimaginable il y a 10 ou 15 ans. Actuellement, grâce à la norme MLS, cela serait initialement disponible pour toutes les autres applications dans Google Messages. Plus important encore, cela fait partie intégrante du système d’exploitation Android. Cela offre un niveau de sécurité bien supérieur à ce que nous avons actuellement au niveau de l’application.

En introduisant le MLS, Google va également répondre à l’une des réglementations européennes les plus importantes. Celle-ci fait partie d’un cadre plus large appelé « Digital Market Act ». Cette loi oblige également les grandes plateformes technologiques à travailler sur l’interopérabilité entre les protocoles de communication. La messagerie interplateforme en réalité certainement partie. Nous avons vu qu’ignorer les réglementations de l’UE peut entraîner d’énormes amendes. Celles-ci peuvent représenter jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires annuel total des grandes entreprises technologiques.

Apple sera-t-il de nouveau un trouble-fête ?

Étant donné l’ampleur des amendes possibles et l’importance du marché de l’UE, Google pourrait finalement réussir. Principalement parce que la situation est bien différente qu’il y a 15 ans. Google contrôle plus des trois quarts du marché des téléphones. Il a donc la capacité de convaincre des entreprises cruciales d’accepter la norme MLS.

Cependant, il y a un trublion bien connu – Apple. La société de Cupertino est peu susceptible de permettre à son système iMessage de se connecter à d’autres. Nous avons vu Apple payer des amendes dans certains pays plutôt que de réduire le niveau de sécurité de ses services.

D’un autre côté, nous avons également vu l’UE contraindre Apple à changer sa position incroyablement obstinée sur le port USB-C. De plus, si cela se passe maintenant comme prévu, nous pourrions revoir des batteries amovibles d’ici quatre ans.

Il est encore difficile de croire qu’Apple acceptera toute initiative venant de Google. Apple était la principale raison pour laquelle le protocole RSC de Google n’a jamais réussi à prendre forme comme nous le voulions tous. Cependant, l’UE est un marché très important pour Apple. Donc, quand il s’agit de réglementations, il n’y a plus beaucoup de marge de manœuvre.

Le temps nous dira comment cette histoire se terminera. Mais nous avons encore assez d’espoir pour croire que la messagerie interplateforme est possible.

