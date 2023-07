Production de puces TSMC Arizona retardée de 2024 à 2025

Le démarrage de la production des puces TSMC Arizona – qui comprendra des puces pour les anciens appareils Apple – a été officiellement retardé par l’entreprise. La production était prévue pour commencer fin 2024, et cela a maintenant été repoussé début 2025.

Le fabricant de puces d’Apple avait précédemment reconnu que les travaux de construction accusaient un important retard, mais avait déclaré à l’époque que cela « [ne signifiait] pas nécessairement » que la production initiale des puces serait retardée…

TSMC a annoncé pour la première fois ses plans de construire une ou plusieurs usines de puces en Arizona en 2020. Il était prétendu que 1 600 emplois américains seraient créés, y compris ceux d’une chaîne d’approvisionnement locale.

L’entreprise a demandé d’importantes subventions du gouvernement américain afin de poursuivre les travaux. Apple a soutenu cette demande, faisant pression en faveur de TSMC grâce au CHIPS Act, un programme de 50 milliards de dollars visant à promouvoir la fabrication de puces aux États-Unis.

Apple a déclaré que l’usine produirait des puces pour les appareils Apple, mais seulement pour les anciens.

Le mois dernier, l’entreprise taiwanaise a reconnu que les travaux de construction accusaient un important retard. Le plan prévoyait que l’équipement de fabrication des puces serait opérationnel pour des tests de production initiaux vers septembre de cette année, et il est maintenant prévu que cela n’arrivera pas avant février ou mars prochain.

A l’époque, TSMC prétendait que cela ne signifiait pas nécessairement que le début de la production des puces pour les clients serait retardé, car il y avait toujours du temps prévu pour des éventualités dans le plan. Cependant, Nikkei rapporte que le président de l’entreprise, Mark Liu, a maintenant reconnu que le retard affectera effectivement les plans de production.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a déclaré qu’il repousserait le démarrage de la production de masse de son usine en Arizona à 2025 en raison d’une pénurie de travailleurs qualifiés et de techniciens nécessaires pour déplacer l’équipement dans l’installation.

Le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré que le plus grand fabricant de puces contractuelles au monde entrait dans une phase critique de manipulation et d’installation de certains des « équipements les plus avancés » de l’usine.