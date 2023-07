Des benchmarks divulgués révèlent d’importants gains de performance pour les puces Arrow Lake de 15e génération d’Intel

En bref : De nouvelles fuites ont révélé que les puces Arrow Lake 15e génération d’Intel présentent des améliorations prometteuses en termes de performances du processeur par communiqué à leurs homologues de la 13e génération. Il y a également une augmentation des performances iGPU de près de 230% dans 3DMark par communiqué à l’actuel i9-13900K de la 13ème génération.

Même si nous sommes à près d’un an du lancement, des fuites ont émergé, montrant les avancées de performances d’Arrow Lake par communiqué aux options de la génération actuelle. Grâce au Igor’s Lab, nous pouvons commencer à établir nos attentes en matière d’amélioration des performances des prochains processeurs Intel. Les résultats suggèrent que les puces de la 15e génération pourraient représenter un défi de taille pour AMD en termes de performances.

Avec l’aimable autorisation d’Igor’s Lab

Dans les benchmarks divulgués, le CPU haut de gamme Intel Arrow Lake semble offrir une amélioration substantielle des performances d’environ 20 % par communiqué au Core i9-13900K dans les benchmarks multicœurs tels que Geekbench. À l’inverse, les scores de la 14e génération sont pour le moins décevants, n’étant qu’environ 1 à 3 % plus rapides que les processeurs actuels de la 13e génération. En ce qui concerne les performances à cœur unique, nous pouvons nous attendre à une amélioration de 17 % pour les processeurs Arrow Lake par communiqué aux processeurs Raptor Lake actuels dans des tests spécifiques.

Bien que les chiffres concernant la 14e génération d’Intel ne soient pas impressionnants, ces processeurs restent compatibles avec le socket LGA1700 utilisé pour les processeurs des 12e et 13e générations. Cependant, Arrow Lake utilisera un tout nouveau socket LGA1851 lorsqu’il sortira en 2024. Compte tenu des fuites, il semble bien plus lucratif de s’accrocher et de passer directement à la 15e génération que de passer à la 14e génération.

La plus grande surprise se trouve dans le département graphique, où l’iGPU de la 15ème génération affiche une amélioration extraordinaire de 240% par communiqué aux offres actuelles de la 13ème génération dans le benchmark 3DMark TimeSpy et une augmentation de 220% dans les tests WildLife Extreme.

Ces chiffres sont incroyablement prometteurs, surtout si l’on considère qu’AMD est traditionnellement le leader en matière de performances iGPU. La domination historique de Team Red en matière d’iGPU est la raison pour laquelle la plupart des consoles de jeux portables utilisent des APU AMD, mais au vu de ces fuites, AMD pourrait être confronté à une menace sérieuse de la part d’Intel dans un avenir proche. C’est une bonne nouvelle pour les passionnés d’Intel et pour les consommateurs en général, car une concurrence accrue encourage les entreprises à redoubler d’efforts pour surpasser leurs rivales, ce qui profite en fin de compte à l’utilisateur final.

