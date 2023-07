Préparez-vous pour le OnePlus 12 : À quoi vous attendre

OnePlus se prépare à lancer son prochain smartphone phare, le OnePlus 12, en janvier 2024. Le smartphone a fait l’objet de nombreuses nouvelles récemment, et nous avons maintenant une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

OnePlus 12: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le OnePlus 12:

Design

Le OnePlus 12 aura un design élégant et moderne. Il sera probablement fabriqué avec des matériaux de haute qualité, tels que le verre et le métal. Le smartphone sera également disponible dans une variété de couleurs, notamment le noir, le blanc et le bleu.

Écran

Le OnePlus 12 aura un grand écran lumineux. Il sera probablement doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran sera également certifié HDR10+, ce qui indique qu’il pourra afficher un contenu HDR avec des détails et un contraste époustouflants.

Processeur

De plus, le OnePlus 12 fonctionnera avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3 SoC, qui est le dernier et le meilleur de Qualcomm. Le chipset est construit sur le processus 4 nm de TSMC et offre des améliorations significatives des performances par rapport à la génération précédente.

RAM et Stockage

De plus, le OnePlus 12 sera fourni avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. C’est suffisamment de mémoire et de stockage même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Caméra

De plus, le OnePlus 12 aura un système de quadruple caméra à l’arrière. Le capteur principal sera un capteur de 50 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS). Les trois autres capteurs seront un capteur ultra grand-angle de 50 MP, un capteur périscope de 64 MP avec un zoom optique 3x et un capteur selfie de 32 MP.

Batterie

Le OnePlus 12 aura une batterie de 5 400 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 100 W et de la charge sans fil de 50 W. Cela indique que le smartphone pourra se charger de 0 à 100 % en quelques minutes seulement.

Logiciel

De plus, le OnePlus 12 exécutera OxygenOS 14 basé sur Android 14 dès sa sortie. OxygenOS est l’une des interfaces Android personnalisées les plus populaires et offre une expérience propre et sans bloatware.

Prix

De plus, le OnePlus 12 sera proposé à partir de 79 990 Rs (environ 975 $) en Inde. C’est un prix relativement abordable pour un smartphone phare, ce qui fait du OnePlus 12 une option très attrayante pour les acheteurs soucieux de leur budget.

En conclusion

Le OnePlus 12 s’annonce comme un smartphone très impressionnant. Il dispose d’un processeur puissant, d’un grand écran lumineux, d’un système de caméra polyvalent et d’une batterie longue durée. Le OnePlus 12 ne sera pas très cher, ce qui en réalité une excellente option pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Date de lancement du OnePlus 12

Le smartphone sera lancé en Inde en janvier 2024.

Il sera disponible en trois déclinaisons de couleur : noir, blanc et bleu.

Le prix du OnePlus 12 commencera à partir de 79 990 Rs (environ 975 $) en Inde.

Caractéristiques du OnePlus 12

Écran AMOLED incurvé Quad HD+ de 6,7 pouces

Plateforme mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 3 avec processeur graphique Adreno 750

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage (UFS 4.0) / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage (UFS 4.0)

Android 14 avec ColorOS 14 (en Chine) / OxygenOS 14 (Global)

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière de 50 MP, OIS, caméra ultra grand-angle de 50 MP, caméra téléobjectif de 64 MP avec OIS, zoom optique 3x, système de caméra Hasselblad

Caméra frontale de 32 MP

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Port USB de type C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (Double bande L1+L5) + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 5400 mAh avec charge rapide SuperVOOC 100W, charge sans fil de 50W

J’espère que cet article vous a donné un bon aperçu du OnePlus 12. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser. Et restez à l’écoute pour plus de détails concernant le prochain téléphone OnePlus dans les prochaines semaines. Restez donc à l’affût des informations sur le OnePlus 12 au fur et à mesure de leur disponibilité.

