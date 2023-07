Dites adieu aux lignes vertes sur l’écran de votre téléphone grâce à cette technologie laser.

Il ne fait aucun doute que les écrans OLED sont bien meilleurs que les écrans IPS ou TFT. Les écrans OLED offrent non seulement des couleurs vibrantes, des noirs profonds et des blancs lumineux, mais sont également capables d’une luminosité supérieure par rapport aux autres écrans. Cependant, un inconvénient majeur des écrans OLED est qu’ils ont plus de chances de produire des lignes vertes.

Pour être exact, les écrans de Samsung sont les plus susceptibles de présenter le problème de lignes vertes. Et au cas où vous ne le sauriez pas, pratiquement toutes les grandes entreprises utilisent des écrans de Samsung pour leurs téléphones. Cela inclut Apple, Oppo, Xiaomi et bien sûr, Samsung lui-même.

Eh bien, les jours où l’on s’inquiétait des lignes vertes sur l’écran sont enfin révolus. Les réparateurs indépendants ont commencé à utiliser une toute nouvelle technologie laser. Et avec cela, vous n’avez plus besoin de remplacer l’écran de votre téléphone pour résoudre les problèmes de lignes étranges.

Comment la nouvelle technologie laser résout-elle les problèmes de lignes vertes

Quand un panneau OLED présente une ligne verte, c’est principalement parce qu’il y a des traces cassées ou irrégulières à l’intérieur du panneau. Chaque trace de l’écran est importante car elles transportent des signaux électriques pour afficher des images. Donc, si une trace commence à dysfonctionner, les pixels assignés à cette trace deviennent verts. C’est pourquoi vous voyez des lignes vertes sur les téléphones.

Actuellement, avec la nouvelle technologie laser, ces traces peuvent être réparées presque instantanément. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée ci-dessous, le laser localise d’abord les traces cassées du panneau. Ensuite, il ramène la trace défectueuse de l’écran à son état d’origine. Et voilà ! Plus de lignes vertes sur le téléphone !

Cela dit, le coût de la réparation varie d’un téléphone à l’autre. Mais en fin de compte, il est bien moins cher que de remplacer l’écran entier. Sans oublier que vous devez également attendre quelques jours si vous deviez faire remplacer l’écran de votre téléphone par des points de réparation agréés. Donc, de toutes les manières, la nouvelle technologie de réparation est définitivement une meilleure option.

